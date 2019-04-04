Новость о потасовке водителя и инспектора Московского паркинга облетела информагентства и стала одной из главных тем для дискуссий в социальных сетях и мессенджерах. Вкратце, водитель припаркованного на тротуаре автомобиля начал словесную ссору с фиксировавшим нарушение сотрудником АМПП. Угрожал, оскорблял, плевал. В ответ инспектор также перешёл на оскорбления, затем достал газовый пистолет и, спустя некоторое время, выстрелил. Оправившись, водитель настиг убегавшего инспектора, нанёс ему несколько ударов и повалил на тротуар. Сообщалось, что оба участника ссоры госпитализированы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вскоре появилась видеозапись конфликта, снятая регистратором инспектора. Диалог изобиловал нецензурной лексикой и эмоциональным напряжением. Мнения по поводу случившегося разделились. Так, лидер «Синих ведёрок» Пётр Шкуматов полностью встал на сторону водителя.

«Теперь эта история выглядит ещё более ужасной. Инспектор без причины (а плевок в сторону инспектора не является нападением, всего лишь поводом обратиться в полицию) начал угрожать водителю пистолетом. Потом неоднократно его оскорбил, когда водитель попытался инспектора остановить, разговаривая по телефону, дважды выстрелил ему в лицо из пистолета, кстати, а не баллончика. Это ясно видно на раскадровке», — прокомментировал он в описании к видео.

Sinodov Газовый пистолет

Он предположил, что инспектор АМПП испытывает личную неприязнь к водителям.

В «Московском паркинге» на инцидент смотрят иначе, оправдывая использование газового пистолета.

«Мы в данном случае не делаем различий между действиями нашего инспектора как сотрудника АМПП и его действиями как частного лица. Это в полиции четко разделяют, при исполнении находится сотрудник или нет. В этом же инциденте на человека напали, и он имел полное право на самооборону — как любой гражданин России», — цитирует представителя АМПП Филиппа Конюхова «Ридус».

Действительно, человеческие симпатии здесь, скорее, на стороне парковщика. Не так важно, нарушил он какие-то инструкции или нет, он отвечал на явный агрессивный выпад, на унижение человеческого достоинства. При этом первое время, как следует из видеозаписи, сохранял вежливость и невозмутимость.

Другое дело, и это также заметно на видео, что места вдоль обочины были заняты, а других возможностей для парковки, как следует из объяснений водителя в некоторых СМИ, найти не удалось. Следовательно, нарушение правил отчасти было вынужденным. Если бы водитель не поддался бы на эмоции, он просто тихо получил штраф за то, что не стал нарезать круги по городу в поисках парковочного места, оставлять автомобиль у соседней станции метро и искать иные замысловатые выходы.

Парковка

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Увы, система парковки в Москве построена таким образом, что водителю нужно очень постараться или быть большим везунчиком, чтобы не быть виноватым или сильно не раскошелиться. Владение автомобилем в центре Москвы само по себе превращается в административное нарушение. Мест под парковку мало, проезжая часть на улицах всё уже, бесплатных мест почти не осталось. Повсюду в ЦАО действуют серые схемы, когда охранники продают места под парковку на охраняемых территориях, жильцы продают по дешёвке заезд в огороженные дворы старых домов. Кроме того, в Москве растёт и развивается институт гражданских активистов, кому не нравится остановка в неположенных местах, закрытые картонками номера и другие фокусы. Пользуется популярностью приложение для телефонов «Помощник Москвы», с помощью которого можно быстро сообщить о нарушении ПДД. Также стоит вспомнить, что центр города совсем скоро может стать недоступным для старых автомашин. Экологические ограничения уже разрабатываются.

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И это колоссальное давление на водителей стравливает их с теми, кто по долгу службы или по зову сердца борется с нарушителями. Это ещё одна разделительная линия, проведённая между москвичами. Другие линии делят горожан на сторонников и противников реновации, жителей дворов и застройщиков пустырей, защитников храмов и борцов с ними. «Разделяй и властвуй» в условиях современной Москвы. Тем временем всё больше жителей столицы превращаются в вечных борцов за свои права и участников уличных конфликтов.