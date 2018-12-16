В ЦАО Москвы развернули теневой бизнес на платных парковках

Евгений Цоц, , 15:32 — REGNUM

Главными бенефициарами новых тарифов на парковку в Москве могут стать не частные паркинги, не городской бюджет, а сотрудники охранных предприятий. Прямо на месте городских стоянок охранники предлагают поставить машину на территории своего объекта. Помощь предлагают не бесплатно, но граждане соглашаются — разница в цене слишком привлекательна, выяснил корреспондент ИА REGNUM, обойдя 15 декабря центр Москвы.

30-летний Сергей из Подмосковья работает поваром в заведении общепита. До работы добирается на своем автомобиле. За парковку не платит — оставляет машину на заднем дворе, который арендует работодатель. На общественном транспорте дорога от дома до работы и обратно займет около 7 часов. Если завтра хозяин запретит ставить авто — с работой придется попрощаться. В то, что власти Москвы повысили стоимость парковки ради удобства граждан, мужчина не верит.

«Если в мэрии считают, что в центре слишком много машин на улицах, то лучше бы боролись не со следствием, а с причинами. Все респектабельные рестораны, бары и кафе у нас преимущественно в центре. Если работать поваром в Тушино, то зарплата будет раза в 2−3 меньше, чем на Арбате. Чтобы разгрузить центр от машин надо уровнять зарплаты по районам. А сейчас сделали очередной отъём денег. Цены сейчас растут на все. Бензин дорожает с лета, а после Нового года, говорят, может еще на 10 рублей за литр подорожать. Если бы не приходилось ездить каждый день, продал бы машину», — посетовал Сергей.

Других водителей, с кем побеседовал корреспондент ИА REGNUM, раздражает, что бесплатное время сократили с 15 до 5 минут. В канун Нового года многие выбирают подарки через интернет. Доставка на дом есть не везде. Раньше за покупками можно было съездить после работы, рассказала москвичка Оксана. Было очень удобно, четверть часа как раз хватало, чтобы купить выбранный подарок и не потратиться за стоянку. После того, как бесплатные 15 минут ликвидировали, водители встали перед выбором: платить или ехать общественным транспортом.

«Читала, что 15 минут убрали, потому что водители злоупотребляли этим правом. Дескать, оставил машину на 15 минут, а сам пришел через 20 и не заплатил. Ой, какой кошмар! Может, чтобы не нарушали, бесплатное время нужно было хоть немного поднять? На многих платных парковках, например, бесплатно машину можно оставить на 20 минут. И что вообще за логика: злоупотребляют бесплатным временем, а давайте его запретим! Ну давайте тогда если какого-то чиновника поймают на взятке закроем ведомство, в котором он работал», — возмущена женщина.

Для тех, кто не готов платить по новым тарифам, но и отказываться от личного авто не хочет, есть выход. Если поблизости от стоянки расположена частная или городская организация со свободной территорией — охранник с радостью найдет место под авто. Цены варьируют от 200 до 400 рублей, в зависимости от района, а время не ограничено, хоть на весь день ставь — цена будет такая же и никто не выпишет штраф. Где-то ЧОПовцы сами подходят к водителям и предлагают свои услуги.

«Здесь теперь по 380 в час?», — поинтересовался под видом водителя корреспондент ИА REGNUM у охранника частной организации, расположенной возле городской парковки в районе старого Арбата.

«Да, с сегодняшнего дня. Могу помочь. Заезжай к нам — 300 рублей. И стоишь, пока не освободишься».

«А завтра можно будет поставить?»

«Да, и завтра, и в любой день. Только 300 рублей цена за субботу и воскресенье. С понедельника подорожает — 400 рублей. Машину твою поставлю под навесом».

«А что вы за организация?»

«Ну, скажем так, у нас есть свободные места».

3 fill Парковка

Такую же таксу в 400 рублей озвучил охранник рядом с другой парковкой неподалеку, но предупредил: в рабочий день место надо занимать заранее, желающих сэкономить много, а места в центре мало. После повышения стоимости парковки спрос на такие услуги существенно вырос и сулит хороший заработок охранникам и сторожам.

«Хоть самозанятым регистрируйся и патент оформляй», — пошутил один из охранников в разговоре с журналистом.

Для постоянных клиентов цена ниже, рассказала корреспонденту ИА REGNUM 23-летняя Марина. В ее организации нет своего паркинга. Платить за городской стало слишком дорого, а по соседству есть складские помещения.

«Цены кусаются. Машину оставить на стоянке платной возможности нет. Договариваюсь с охранником соседней организации, оставляю там машину. На целый день [по городским тарифам] оставить очень дорого. А соседям плачу 280 рублей за день», — рассказала девушка.

Примечательно, что корреспондент ИА REGNUM, обойдя 15 декабря несколько мест в центре Москвы, нигде не встретил сотрудников ГКУ Москвы «Администрация Московского парковочного пространства» (АМПП). Хотя в микроблоге организации анонсировалось их появление:

«Чтобы помочь водителям разобраться в новых правилах парковки, на улицах с самыми большими изменениями с 15.12 будут дежурить сотрудники АМПП. Они помогут водителям сориентироваться в новых правилах. Узнать их можно будет по форменной одежде с логотипом «Московского паркинга».

Одна из задач ценовой реформы — разгрузить центр Москвы от транспорта. Удалось это властям или нет судите сами: в субботу, несмотря на повышение, стоянки на Зубовском и Смоленской бульварах были забиты до отказа. Стоило водителю отъехать, как свободное место занимали в течение пары минут. Аналогичная ситуация была и в районе Москва-сити, Арбата и Тверской. А ведь в этих местах действует самый высокий тариф — 380 рублей в час с 08.00 до 21.00. Чуть лучше обстоят дела на маленьких улицах в центре. Свободные места есть, но немного. На участке, рассчитанном на 15 автомобилей, припарковано «всего» 13−14. Можно ли считать это разгрузкой улиц?

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря в Москве действуют новые правила парковки. По ним минимальная стоимость в центре города составляет теперь 80 рублей в час, максимальная — 380. С 15 минут до 5 минут сократилось время бесплатной остановки. Кроме того, воскресенье также стало платным.

В основу изменений положили исследование РЭУ имени Плеханова, авторы которого посчитали цены на парковку в центре столицы заниженными.

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