Март в Воронежской области оказался богатым на скандалы, отставки и назначения и коммунальные ЧП, а завершил месяц давно ожидаемый полет новейшего самолета, собранного на воронежском авиазаводе.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отставки, назначения, задержания

В марте мэра получил второй крупнейший город Воронежской области после областного центра — город атомщиков Нововоронеж. Прежний мэр Сергей Честикин в декабре 2018 года перешел на должность заместителя председателя правительства региона, оставив пост главы администрации города вакантным.

Никаких сюрпризов выборы мэра не принесли: депутаты Нововоронежской городской думы 6 марта ожидаемо проголосовали за заместителя главы администрации Нововоронежа Владимира Лещенко, который до этого исполнял обязанности мэра.

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В середине марта стало известно об отставке одного из старожилов правительства Воронежской области — было объявлено о том, что Анатолий Букреев, возглавлявший департамент экономического развития Воронежской области с 2010 года, уходит «в связи с досрочным прекращением полномочий и по собственной инициативе». Сам Букреев в СМИ объяснил свой уход проблемами со здоровьем и усталостью.

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Между тем информация о том, что Букреев уйдет, появилась за неделю до его фактической отставки. Более того, как подтвердил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, в отношении Букреева было возбуждено уголовное дело, которое позже было закрыто.

Еще одна громкая отставка в марте произошла в органах внутренних дел: 11 марта был задержан начальник отдела внутренних дел Новоусманского района. СМИ писали даже якобы о «штурме» здания ОМВД сотрудниками УФСБ, впрочем, в полиции эту информацию не подтвердили. Подробности «спецоперации» в правоохранительных органах раскрыли чуть позже. Следственные органы сообщили, что начальника отдела заподозрили в том, что он «принудил» директора местной коммерческой фирмы оплатить новые ворота. Но не для себя лично, а для районного отдела. Теперь за это ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Об этом: «Штурм» ОМВД: в отношении воронежского полицейского возбуждено дело

Задержание высокопоставленного полицейского привело к кадровым перестановкам в ведомстве — 21 марта стало известно, что Новоусманский ОМД возглавил Артур Дорошев, до этого работавший начальником УМВД Воронежа.

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Первый полет Ил-112В — состоялся

В самом конце марта в Воронеже, наконец, состоялось событие, важное не только для города, но и для всей страны — с аэродрома Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ПАО ВАСО) 30 марта впервые поднялся в воздух новейший военно-транспортный самолет Ил-112В.

Об этом: Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В впервые поднялся в воздух

Ил-112В был разработан на замену Ан-24 и Ан-26, основным производителем был выбран Воронежский авиазавод. 100% всех деталей и узлов этого самолета — отечественные.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Ил-112В на аэродроме Воронежского авиазавода

Собственно, основные работы по сборке самолета воронежские авиастроители провели в указанные сроки — так, фюзеляж собрали еще в ноябре 2016 года. Изначально сообщалось, что на крыло Ил-112В должен встать в июле 2017 года, но потом сроки неоднократно переносились.

В итоге первый свой полет новый самолет совершил 30 марта 2019 года — успешно. Экипажем командовал шеф-пилот ПАО «Ил» Герой России Николай Куимов, в воздухе Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ.

«Мы, по аналогии с гражданской авиацией, формируем полноценную линейку военно-транспортных самолетов. Сегодня в Воронеже мы подняли в небо легкий транспортник Ил-112В, в Ульяновске начинается серийное производство тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А, в разработке — проект среднего транспортного самолета. Легкий транспортник Ил-112В должен прийти на замену», — прокомментировал президент ПАО ОАК Юрий Слюсарь.

Коммунальные страдания

Март ознаменовался сразу несколькими неприятными событиями в коммунальной сфере Воронежа.

В середине марта несколько десятков сотрудников комбината благоустройства Советского района объявили забастовку в связи с неудовлетворительными условиями работы и незаконным, по их мнению, лишением их премий. В числе претензий коммунальщиков в том числе и работа с постоянно ломающейся техникой. Мэр Воронежа Вадим Кстенин встретился с представителями бастующих и пообещал досконально разобраться в ситуации. Также он заявил о повышении зарплат сотрудникам комбината — впрочем, в мэрии тогда настоятельно попросили журналистов не связывать повышение зарплат с забастовкой, подчеркнув, что решение по зарплатам было принято гораздо раньше.

Об этом: Забастовка коммунальщиков в Воронеже: прокуратура нашла нарушения

Между тем прокуратура, оперативно начавшая проверку жалоб сотрудников комбината благоустройства, в тот же день подтвердила — нарушения в назначении премий есть и их немало. Например, выяснилось, что приказами о премировании за февраль одной категории работников установлен разный размер премиального вознаграждения: так, одному водителю погрузчика установлена премия в размере 30% от оклада, а другому — в размере 5%. Руководитель МБУ объяснил разницу в премировании неисправностью автотранспортного средства — не по вине водителя. Однако такое решение, отметил представитель прокуратуры, является нарушением Положения об оплате труда работников комбината от декабря 2017 года.

20 марта крупная коммунальная авария оставила без воды около 50 тысяч воронежцев сразу в трех районах города. Прорыв водовода произошел на улице Антонова-Овсеенко — социальные сети заполонили фотографии с места события, где потоки воды затопили проезжую часть, под мощным напором воды разрушился кирпичный забор…

Пресс-служба администрации Воронежа Место коммунальной аварии

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В районах, оставшихся без воды, приостановили работу школы, детские сады детей принимали, но рекомендовали родителям оставить по возможности дома.

Проблема возникла и при ликвидации аварии — изначально и в мэрии, и в «РВК-Воронеж» заявляли, что вода в кранах воронежцев появится к 09:00 21 марта. Однако завершить все работы удалось лишь в середине дня. Причиной порыва чугунного водовода, который был проложен 30 лет назад, специалисты назвали заводской брак.

В тот же день, 21 марта, в пригороде Воронежа взорвалась газовая котельная. Погибла женщина, проходившая в тот момент мимо, два человека получили травмы, в соседнем доме были повреждены окна.

Об этом: По факту взрыва котельной под Воронежем возбуждено уголовное дело

Без отопления остались 18 домов — тепло подали уже через несколько часов по резервной схеме. Основной версией взрыва специалисты назвали отказ автоматики. По какой-то причине вода перестала подаваться в котел, но нагрев его продолжался, что и привело к взрыву.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Место взрыва котельной

После ЧП глава региона поручил проверить работу всех блочных газовых котельных региона.

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Трагедия в лесу: кто виноват?

12 марта в Борисоглебске, в лесополосе у 298-го км автодороги Курск — Саратов было обнаружено тело 15-летней школьницы. Эксперты не нашли на теле девушки никаких следов насильственной смерти — она замерзла насмерть. При этом выяснилось, что пропала девушка ещё 10 марта, в воскресенье. Однако хватились ее лишь спустя двое суток.

15-летняя школьница жила с опекуншей — девочка рано осталась без родителей. Судя по всему, справиться с воспитанием подростка было нелегко: девушка неоднократно уходила из дома, употребляла алкоголь. 10 марта она тоже была с компанией, однако по какой-то причине ушла от друзей.

Уже поздно вечером того же дня, около 23:00, школьница позвонила по телефону 112 и попросила дежурного о помощи. Судя по записи разговора, появившемся в сети, девушка настолько замерзла, что разговаривала с трудом. Сотруднице «скорой» удалось выпытать у нее, что она находится где-то рядом мостом. Как выяснилось позже, речь шла об автомобильном мосте. Медики искали подростка у железнодорожного и понтонного мостов, не нашли — и уехали. Диспетчер ЕДДС после звонка еще раз пытался связаться с девушкой, но телефон уже не отвечал.

СКР возбудил уголовное дело по факту халатности. Пока единственным фигурантом его является 58-летний диспетчер ЕДДС, тот самый который принял звонок от школьницы. По мнению следствия, диспетчер халатно отнесся к выполнению своих служебных обязанностей — «не проявил должного внимания и не принял достаточных мер по сохранению жизни девочки».

Об этом: В смерти школьницы-сироты под Воронежем обвинили диспетчера ЕДДС

Этнический конфликт, которого не было

В конце марта в Воронежской области, уже было забывшей о межнациональных проблемах, заговорили о возможном этническом конфликте. На заседании Воронежской облдумы 28 марта, где с докладом выступил глава ГУ МВД по региону Михаил Бородин, депутат Александр Пешиков заявил о том, что в Богучаре зреет этнический конфликт. По его словам, жители района возмущены поведением военнослужащих по контракту, прибывших из Дагестана.

«Я хотел бы, чтобы вы предотвратили этнический конфликт, который происходит там. Есть крик души жителей, которые сами не понимают, как это сделать. Посмотрите и обратите внимание, что там происходит», — приводит слова депутата «Время Воронежа».

Депутат рассказал, что не так давно контрактник из травматического пистолета ранил местного жителя — кандидата в мастера спорта по боксу.

Вместе с тем в правительстве региона уже заявили, что «признаков межэтнической напряжённости в гарнизоне и в Богучаре нет», а конфликт действительно имел место — он возник между военнослужащим, его родственником и посетителями заведения на бытовой почве. Материалы были направлены в военно-следственный отдел.

Потеря

В марте культура Воронежа понесла крупную утрату — на 65-м году жизни скончался Народный артист России, актер Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова Владимир Потанин.

Воронежский академический театр драмы им. А.Кольцова Народный артист России Владимир Потанин

Всю свою актерскую жизнь Потанин провел в Воронеже: был занят во множестве спектаклей, играл крупные роли, но не отказывался и от небольших ролей. Актер пользовался уважением и любовью как своих коллег, так и зрителей, и его уход — неожиданный — стал огромной утратой.