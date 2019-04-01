Март 2019 года выдался для Красноярского края весьма насыщенным на крупные события. Во-первых, регион постоянно фигурировал в информационном поле (и далеко не всегда в положительном контексте) в связи с XXIX Всемирной зимней Универсиадой 2019 года. Студенческие игры прошли в Красноярске со 2-го по 12-е марта, завершившись триумфом сборной России.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

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Кроме того, в марте в столице края прошёл Красноярский экономический форум (КЭФ-2019). По данным регионального правительства, в мероприятиях форума приняли участие около 9 тысяч гостей. В ходе КЭФ-2019 было подписано около 70 соглашений на общую сумму привлекаемых инвестиций более 600 млрд рублей.

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Однако внушительную долю внимания в связи с вышеупомянутыми событиями привлекли не триумф российской сборной (Универсиада) и не впечатляющие цифры инвестиций (КЭФ), а всевозможные курьёзы и скандалы.

«Триумфальная» Универсиада и вуз «строгого режима»

На подготовку и проведение Универсиады в Красноярске затратили порядка 80 миллиардов рублей. К крупному международному спортивному состязанию с нуля были построены и реконструированы 34 капитальных объекта.

Krsk2019.ru Спортсмены в Деревне Зимней универсиады

Особое внимание уделялось безопасности. И если во время Студенческих игр это воспринималось как необходимость, то после — вызвало большой резонанс в студенческой среде.

Дело в том, что в кампусе Сибирского федерального университета (СФУ) размещалась Деревня Универсиады, вокруг которой был устроен так называемый периметр безопасности.

Уже после Игр студенты в соцсетях жаловались на забор, вокруг которого нужно «наматывать километры», на КПП со строгой системой досмотра, на запрет въезд транспорта в бывшую Деревню Универсиады и так далее. Особо смелые даже предложили провести митинг, объясняя это тем, что кампус университета — это теперь «зона строгого режима».

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Долго обсуждалась в сети и поразительная победа сборной России, завоевавшей 112 медалей, в том числе 41 золотую. Ближайший соперник — сборная Южной Кореи — взяла 14 медалей. Занявшее третье место сборная Японии получила 13 медалей.

У пользователей сети это вызвало поток ироничных комментариев. Одна из основных претензий — Россия, мол, выставила профессионалов, чемпионов различных соревнований против действительно простых студентов из других стран. Однако корреспондент телеканала «Матч-ТВ» Дмитрий Матыскин в интервью «Комсомольской правде» заявил, что все эти обсуждения возникают «от недопонимания ситуации». По его словам, многие сборные выставляли достаточно опытных спортсменов. Например, Южная Корея прислала в Красноярск несколько олимпийских чемпионов по шорт-треку. За победой ехали и сильные канадские хоккеистки, поэтому второе место выбило их из колеи. Сильной журналист назвал и сборную Канады по кёрлингу. Что касается сборной США, «от них приезжают на Универсиаду не совсем лучшие студенты», объяснил Матыскин.

Krsk2019.ru Российские спортсменки

Итак, Универсиада завершилась, а вот поток хвалебных отзывов об этом событии со стороны властей Красноярского края не утихал ещё долгое время. В частности, 21 марта губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что «Всемирная Универсиада в Красноярске прошла на очень высокой ноте и завершилась триумфально».

Масштабный форум и «фото-провокация»

С 28 по 30 марта в Красноярске прошло ещё одно крупное мероприятие, только теперь уже не спортивное, а экономическое. Речь идёт о Красноярском экономическом форуме. Он проходит в столице края и уже не первый год собирает высокопоставленных и авторитетных гостей.

Подводя итоги КЭФ-2019, который в этом году проходил в новом формате Российского саммита конкурентоспособности, власти края заявили о его эффективности.

Ещё бы, ведь за три дня в форуме приняли участие около 9 тысяч гостей, эксперты из 60 субъектов России и почти 30 стран мира. В рамках форума прошло более 100 дискуссий. В ходе КЭФ-2019 было подписано около 70 соглашений на общую сумму привлекаемых инвестиций более 600 млрд рублей.

По данным пресс-центра КЭФ, в основном эти соглашения касались комплексно-инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Этот проект, продвигаемый Александром Уссом, предполагает экономическое объединение Красноярского края, Хакасии и Тувы. Он включает более трёх десятков инвестиционных проектов с общей заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 трлн рублей на период 2019—2027 год.

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Однако и в данном случае основное внимание интернет-пользователей было приковано не к огромной сумме инвестиций, не к десяткам заключённых соглашений, а к инциденту с молодым хакасским губернатором-коммунистом Валентинов Коноваловым.

Резонанс вызвали несколько фотоснимков, появившихся в сети 29 марта, в основной день КЭФ.

«Губернатор Хакасии В. Коновалов селфится на Красноярском экономическом форуме с тремя красотками. На футболках у девушек надписи: «Не служил — не мужик!». «Военком ждёт!». «Я тоже хочу премию 500 процентов!». Но самое пикантное — это как Коновалова от девчонок практически силой утаскивает его помощница», — говорится в одной из записей, опубликованной на странице паблика «Это Хакасия, детка!!!» в соцсети «ВКонтакте».

Скриншот страницы группы «Это Хакасия, детка!!!». vk.com/public171403344

Добавим, надписи на футболках — не случайные, они отсылают к двум весьма болезненным для Коновалова скандалам. Один из них связан с уклонением от службы в армии, второй — с назначением внушительных премий чиновникам, которые проработали в команде Коновалова ничтожно малый срок.

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Впрочем, сам Коновалов позже заявил, что в отношении него была совершена провокация.

«Конечно, откровенная провокация. Я спешил на мероприятия, я человек открытый, уговорили сфотографироваться, я сфотографировался. Оказалось, у них там (на футболках) были какие-то надписи. У них, скорее всего, были какие-то меркантильные цели, честно сказать, я ничего тут такого не вижу», — цитирует КоноваловаРИА «Новости».

Глава региона предположил, что девушки ждали его появления, и их кто-то предупредил заранее.

«В целом, мне кажется, ситуация не страшная. Мужчине всегда приятно быть востребованным у девушек. Я к этому отношусь больше с юмором. Надписи… Я их даже не видел. Я понимаю, что опять какие-то истории, связанные со слухами. Честно говоря, ещё с избирательной кампании они идут, поэтому мы уже закалены в таких ситуациях. Кроме как с юмором к ним относится нельзя», — резюмировал глава Хакасии Валентин Коновалов.

Пользователи в интернете разделились на два лагеря. Одни считают, что эта «провокация» — лишь на руку Коновалову, и теперь армия его защитников только увеличится.

Вторые убеждены, что такая история могла произойти исключительно с Коноваловым, мол, ни один другой губернатор не попал бы в такую неловкую ситуацию. Но и те, и другие подчёркивают, что фотографии с условным названием «Коновалов и девушки» перетянули на себя всё внимание, затмив информацию о соглашениях и инвестициях.

«В подобную ситуацию может попасть любой политик. Другой вопрос, что в отношении многих из них подобные акции не дадут значительного негативного эффекта из-за их большого политического веса и способности управлять ситуацией, поворачивать происходящее в свою пользу. Вдобавок, команда губернатора должна не давать возможностей для проведения таких акций. Формирование команды и постановка целей для неё — задача губернатора. И, похоже, Коновалов с ней справился не на отлично», — считает хакасский экономист Евгений Мамаев.

Kprfkh.ru Валентин Коновалов

Впрочем, по его словам, этот скандал не будет иметь каких-то масштабных последствий.

«Не думаю, что скандал будет иметь какие-то масштабные последствия, хотя его цель — разрушение имиджа Коновалова как серьёзного политика. В некотором смысле это был тест, который Коновалов мог сдать на отлично и даже заработать очки, но он провалил этот тест. Возможно, его удастся пересдать. Но лично я увидел человека, который не управляет ситуацией, является фигурой, а не игроком, не просчитывает ходы. Для губернатора это недопустимо. У Коновалова и до этого скандала было катастрофически мало контактов с федеральными чиновниками, губернаторами и потенциальными инвесторами, так что как минимум подобное положение дел затянется, а, возможно, станет нормой. Очевидно, что для республики это нежелательно», — сказал Евгений Мамаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Не мартовский митинг

30 марта, в один из дней КЭФ, в Красноярске должно было состояться ещё одно заметное событие — экологический митинг «За чистое небо», четвёртый по счёту. Три предыдущих акции протеста, по оценкам организаторов, собрали порядка 4 тысяч человек.

Поддержавшие митинги красноярцы убеждены, что состояние экологии в городе — катастрофическое, и виной тому промышленные, тепловые предприятия и транспорт.

Экоактивисты планировали провести новый митинг (заявленное количество участников — 1500 человек) 30 марта. В уведомлении они просили мэрию согласовать мероприятие на Красной площади или в другом месте в центре Красноярска. Однако власти предложили организаторам отдалённые скверы, сославшись на то, что в указанный день Красная площадь уже будет занята другим мероприятием.

Дарья Антонова ИА REGNUM За чистый воздух

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«В первоначальную дату провести мероприятие не удалось, так как на весь день был заявлен пикет из 20 человек, что стало поводом отказывать в проведении многотысячного общественно значимого мероприятия (кстати, 30 марта мы весь день мониторили Красную площадь, и никаких там пикетов не увидели). И в ходе переговоров с чиновниками из департамента в начале недели нам удалось достигнуть компромиссного решения. Для сохранения места митинга, за которое голосовало подавляющее большинство нашей группы, то есть Красную площадь, была изменена дата проведения — на 13 апреля», — говорится в сообщении группы «За чистое небо» в соцсети «Вконтакте».

Таким образом, судя о всему, на время КЭФ власти хотели «убрать» митингующих по «острому» поводу горожан (кто знает, может быть число таковых перевалило бы за три тысячи, как на это надеются организаторы) с Красной площади. И им это удалось. Однако в таком ключе экоактивисты пока ситуацию не комментируют. Единственное, они отмечают, что цели проводить митинг во время КЭФ не было:

«Есть цель собрать максимальное количество людей в максимально удобном для них месте».

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