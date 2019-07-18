В Оренбургской области с 25 по 30 марта особое внимание было приковано к первой рабочей неделе врио губернатора Дениса Паслера. Обсуждались темы предстоящих губернаторских выборов, отставки в правительстве региона, назначения главы Кваркенского района и отмены акции протеста в Орске, а также благоустройства городской среды. Практически все СМИ сообщали о паводковых процессах и пожаре, жертвами которого стала семья c маленькими детьми. Об этом в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Всех озадачил?

Первая рабочая неделя Дениса Паслера началась 25 марта с аппаратного совещания, где врио губернатора сделал акцент на реализации нацпроектов. Особое внимание он обратил на соблюдение сроков и качества реализации проектов «Комфортная городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В ближайшее время мы должны выстроить чёткую систему мониторинга, оценки и контроля за выполнением нацпроектов. Уже в апреле в работу необходимо вовлечь профессиональные сообщества, бизнес, общественные институты и муниципалитеты в максимально открытом формате», — подчеркнул Паслер.

Он дал чиновникам поручения, о результатах работы члены правительства должны отчитаться уже 1 апреля. Тема нацпроектов также поднималась и на встречах с главами Орска и Бузулука.

Ажиотаж на неделе возник в связи с появлением официального аккаунта Дениса Паслера в Instagram. 26 марта практически все СМИ сообщили о публичной странице политика. Денис Паслер заявил, что для оперативной связи необходим ещё один ресурс. Вести его будет он сам и его команда. Все сообщения и комментарии пообещал читать. Аккаунт врио губернатора набрал более 16 тысяч подписчиков. За день, 26 марта, появилось более 700 комментариев пользователей, в которых содержится информация о проблемах региона. 27 марта Денис Паслер, видимо осознав, что при таком потоке обращений, придётся всё рабочее время тратить на их чтение и комментарии, ответил:

«Спасибо за проявленный интерес к обратной связи. К сожалению, не только у моих реальных подписчиков появилась такая заинтересованность. Определим правила взаимодействия. Отвечать на комментарии и личные сообщения не смогу — просто некогда будет работать. Ответы на ваши вопросы и пожелания будут появляться в публикациях и реальных действиях. Поэтому прошу не обращать внимания на фейки и спам от «моего» имени. У меня только один аккаунт — этот. Так площадка для нашего общения останется чистой и честной».

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Instagram: dpasler.official Страница Дениса Паслера

28 марта в доме советов прошло заседание правительства, где с отчётом выступала и.о. министра финансов Татьяна Мошкова об исполнении бюджета за 2018 год. Впервые с 2009 года бюджет Оренбургской области исполнен с профицитом. Консолидированный бюджет исполнен с профицитом в сумме 12 млрд 300 млн рублей, областной бюджет — 11 млрд 700 млн рублей. Врио губернатора поручил организовать строгий контроль за финансовой обеспеченностью национальных проектов в регионе. Одна из первоочередных задач — в срок провести процедуру торгов. Также на заседании речь шла и о подготовке к посевной. В центре внимания оказалась тема дефицита минудобрений. Денис Паслер поручил обратить на этот вопрос особое внимание и установить контроль за тем, чтобы в хозяйствах области минеральные удобрения закупались в соответствии с планом. По понедельникам на планерке и.о. первого заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Григорий Захаров должен докладывать врио губернатора Денису Паслеру о динамике закупок удобрений.

28 марта портал Урал56.Ру сообщил, что временно исполняющий обязанности губернатора снял со своего служебного автомобиля синий проблесковый маячок. Согласно российскому законодательству в регионах среди чиновников использовать проблесковый маячок имеет право исключительно губернатор субъекта. Таким образом, в Оренбургской области больше ни один чиновник не имеет «мигалки» на своем служебном автомобиле. Также Паслер распорядился сменить госномер на этой машине «о001оо56rus» на более простой и неприметный.

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Политические силы активизировались

Всю неделю оренбуржцы продолжали обсуждать назначение врио губернатора Дениса Паслера и тему предстоящих губернаторских выборов. В соцсети пользователи выражали чаяния и надежды на нового главу региона. Другие комментаторы анализировали первые дни работы Паслера и говорили, что ждали резких движений, в частности, жёстких кадровых решений в отношении состава правительства. У населения политическая усталость, которая может «выстрелить» в единый день голосования, 8 сентября 2019 года, против Паслера, если он не продемонстрирует свои преимущества делами. На раскачку осталось не так и много времени — практически пять месяцев. Безусловно, большую роль могут сыграть грамотные политтехнологи, но и электорат с годами стал мудрее.

Ovasiliev Дом советов. Оренбург

На неделе информресурсы сообщали о потенциальных кандидатах-участниках губернаторской предвыборной гонки. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов подтвердил своё намерение участвовать в выборах губернатора Оренбургской области. Он подчеркнул, что смена руководителя правительства края на принятие им решения об участии в выборах никак не влияет, сообщает издание «МК в Оренбурге».

В ЛДПР о своих притязаниях на губернаторскую должность заявила и сенатор Елена Афанасьева. Она отметила, что всё зависит от решения партии. Если ЛДПР предложит такой вариант или даст задания, то Афанасьева пойдёт на этот шаг, сообщает портал ural56.ru.

«Наша партия примет участие в этом процессе. Кто пойдет Елена Афанасьева или Сергей Катасонов либо кто-то третий, этот вопрос решится в партии», — сказала политик.

Депутат Заксобрания Оренбуржья Владимир Фролов считает, что партия может нарушить планы Катасонова.

«Катасонова ЛДПР, как в 2014 году, не пустит на выборы, так как он слишком опасен. Афанасьева — это тот человек, с которым можно договариваться с власть. Будет размен, но Катасонова не будет», — сказал Фролов, сообщает utv.ru

Иного мнения первый заместитель координатора реготделения ЛДПР, депутат Заксобрания Владимир Мирохин. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что региональное отделение предложило центральному политсовету рассмотреть кандидатуру Катасонова, как показывает практика, мнение региона учитывается.

Информресурсы также отмечают, что и Фролов, как оппозиционный политик, которого часто связывали с губернаторским местом, принять участие в выборах не сможет, так как был исключён из «Справедливой России» её председателем Сергеем Мироновым, а по законодательству выдвигать кандидатов могут только от партии.

Наталья Стрельцова ИА REGMUM Выборы

О том, что в выборах будут участвовать коммунисты, заявили в КПРФ. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM первый секретарь обкома КПРФ, депутат заксобрания региона Максим Амелин, партотделение обратилось к другим партиям поддержать их кандидата. КПРФ намерена выдвинуть члена своей партии в качестве единого кандидата от оппозиции. При этом Амелин подчеркнул, что партия не боится допустить ту же ошибку, что допустила ЛДПР на губернаторских выборах 2014 года.

Напомним, тогда единым кандидатом от оппозиции стал Сергей Катасонов. Но его кандидатура была отозвана ЛДПР после того, как выдвиженец уже подал пакет документов в облизбирком. В 2014 году победу одержал Юрий Берг. Поддержка населения в 80% голосов обеспечила ему второй губернаторский срок. А компенсацией за снятие Катасонова с выборов стало назначение Елены Афанасьевой сенатором.

По словам Максима Амелина потенциальными кандидатами от КПРФ могут стать он сам, а также депутат Госдумы Леонид Калашников или экс-кандидат в президенты от КПРФ, директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Шанс чиновникам

В Орске рабочие машиностроительного завода (ОРМЕТО-ЮУМЗ) готовились к митингу, который уже согласовали с мэрией на 30 марта, но 28 марта Федерация профсоюзов Оренбуржья заявила об отмене акции протеста. Решение о переносе было вынесено на голосование профсоюзного комитета и цеховых комитетов завода после встречи с главой города Орска Андреем Одинцовым. Он сообщил представителям профсоюза, что и.о. губернатора региона Денис Паслер готовит предложения по выводу завода из кризиса, и в течение нескольких недель встретится с представителями трудового коллектива ЮУМЗа.

Напомним, в сентябре производство продукции на заводе прекратилось. Вынужденный простой пытались прекратить. В ноябре-декабре предпринимались попытки восстановить работу предприятия, но полномасштабного запуска не произошло.

Попытки решить проблему предпринимал и теперь уже бывший губернатор Юрий Берг. На встречах с руководством и коллективом завода он заявлял о том, что «Газпромбанк», который является основным кредитором, готов заниматься оздоровлением предприятия.

Решение о переносе митинга на 20 апреля, при отсутствии реальных подвижек в ситуации, было принято большинством голосов на заседании профкома завода, представители которого являлись организаторами и заявителями массового мероприятия. Федерация профсоюзов Оренбуржья оказывала юридическую и консультационную поддержку профсоюзному комитету завода ОРМЕТО-ЮУМЗ, отметили в профсоюзной организации.

aiulia ОРМЕТО-ЮУМЗ

Между тем митинг против государственной промышленной политики, приводящей к закрытию крупных промышленных мероприятий, организатор (профсоюз) уже успел согласовать на 30 марта. В результате чиновничьих обещаний протестную акцию пришлось отменить. Как отметил лидер оренбургских профсоюзов Ярослав Чирков, профсоюз решил довериться Денису Паслеру. Если ситуация не изменится, то в апреле митинг состоится.

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Отставка в правительстве

С 27 марта в отставку отправлен Михаил Маслов, ранее исполнявший обязанности министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Врио губернатора Денис Паслер удовлетворил заявление теперь уже экс-чиновника. Маслов освобождён от занимаемой должности с формулировкой «по собственному желанию».

Стоит отметить, что Михаил Маслов в 2018 году оказался в центре коррупционного скандала и под уголовным преследованием. Его обвинили во взяточничестве и махинациях с субсидиями. Летом экс-министр был заключён под стражу, осенью переведен под домашний арест, а затем освобожден под залог в 1,4 млн рублей.

Добавим, 21 марта в Оренбургской области досрочно сложил губернаторские полномочия Юрий Берг. Врио главы региона назначен Денис Паслер. Он заявил, что не планирует менять команду правительства, сформированную предшественником.

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Обсуждаемой на неделе стала информация, которую распространил Telegram-канал «Зеленая папка». Речь о том, что бывший свердловский вице-губернатор, бывший вице-мэр Екатеринбурга Владимир Тунгусов может стать председателем правительства Оренбургской области. Стоит отметить, что сейчас должность председателя правительства в регионе совмещает губернатор.

Gubernator96.ru Владимир Тунгусов

Смертельный пожар

В Медногорске в ночь на 27 марта произошла трагедия, В результате пожара в частном деревянном доме сгорела семья из четырёх человек. Среди жертв двое маленьких детей: трёхлетний мальчик и девочка в возрасте полутора лет.

Пожарные боролись с огнём более шести часов. Предварительной причиной пожара в ГУ МЧС по региону назвали неосторожность при курении. В СУ СКР по Оренбуржья в свою очередь сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и говорить о причинах возгорания преждевременно, нет результатов экспертиз, очаг возгорания не определён.

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Молодой глава района

В Кваркенском районе 26 марта главой стал 31-летний Сергей Савченко. Теперь муниципальное образование может похвастаться самым молодым руководителем района в Оренбуржье.

На пост главы Кваркенского района претендовали четыре кандидата. Однако до конкурса допустили трёх. На выбор депутатов комиссия представила двух претендентов: главу Красноярского поссовета Кваркенского района Сергея Савченко и руководителя аппарата администрации Кваркенского района Андрея Карпова. За первого голоса отдали 16 депутатов, в пользу другого кандидата проголосовал один человек.

Напомним, прежний глава Сергей Герасимов района в феврале досрочно сложил полномочия. Причины отставки официально названы не были.

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Паводок

В Оренбуржье установилась теплая погода, что приводит к активному снеготаянию и вскрытию рек от льда. Среди недели народ активно гулял по набережной Урала и с любопытством смотрел на реку — освободился ли Урал от льда?

По прогнозам этот процесс должен начаться в первой половине апреля. На 28 марта в районе Зауральной рощи на реке обрадовалась большая полынья.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Урал освобождается от льда

Ранее чиновники заявляли, что в Оренбурге не ожидается большого паводка. В крайних случаях власти готовы отселить жильцов из опасных районов. Речь идёт 490 домах, в которых проживает 1971 житель, и о 1850 гражданах, которые живут в 941 доме села Краснохолм.

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Устранение дефектов

Под занавес рабочей недели на брифинге, посещённом 100 дням пребывания на посту мэра, глава города Дмитрий Кулагин заявил, что лестничный спуск к Уралу вновь закроют на ремонт. Подрядчик займется устранением дефектов, объект находится на гарантии. Стоит отметить, что переживший две зимы отремонтированный спуск разрушается. Сейчас мэрия просчитывает вариант возвращения на ступени гранитных плит.

Стоит отметить, реставрация спуска осуществлялась в 2017 году. На реализацию этого выделялось около 100 млн рублей.

Напомним, спуск к Уралу является объектом культурного наследия. Лестница воссоздавалась по проекту 1952 года. Директор ООО «СКИБ» Владимир Курников заявил в 2017 году, что ступени сделаны из бетона по рецепту сталинских времён. Специалистам удалось его воссоздать. В составе бетонной смеси цемент высокой марки, белая мраморная крошка и песок очень мелкой фракции (мраморная пыль), что должно сохранить отреставрированный спуск как минимум на ближайшие сто лет.

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Наталья Хомутова ИА REGNUM Лестничный спуск к Уралу разрушается

Также Кулагин заявил, что скандально известную площадку под названием «Атриум», расположенную в самом центре города, закопают. По словам мэра, над «Атриумом» должны убрать металлические «сараи». На завершение строительства подземной части ни у кого денег нет. Градоначальник считает, что нужно со временем просто засыпать подземную часть объекта. Собственник живёт за границей, добавил глава Оренбурга, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Напомним, строительство ТРК «Атриум» началось в 2002 году. Его планировали завершить к 260-летию Оренбурга (2003 году). Однако строительство было законсервировано.

Глава Оренбурга также прояснил ситуацию с недостроенной высоткой около детского центра им. Поляничко. Собственник 12-этажки находится в Москве. В его адрес направлено письмо с просьбой убрать незаконно построенный забор, который перекрывает улицу Советскую. Что касается здания: собственник просит за него 50 миллионов рублей, сообщает ria56.ru.

«Пока вопрос в работе, потому что таких денег нет. Но это не значит, что мы смирились. Мое личное мнение — здание надо сносить», — сказал мэр.