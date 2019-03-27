Онкология? Яды? Мэрии Москвы пора прислушаться к критике её реагентов
Использование химических реагентов для борьбы с наледью на улицах Москвы довольно часто подвергается критике. Претензии сводятся к эстетической стороне, поскольку жижа под ногами выглядит неприглядно, и материальной плоскости, поскольку затраты на приобретение нужных веществ удовольствие недешёвое, а обувь после прогулок требует более тщательного ухода и быстро ветшает.
Слушая эти аргументы, невольно требуешь объективности. Ведь за этими неудобствами и обременительностью скрывается колоссальная выгода — безопасные пешие перемещения по городу в зимнее время города. Таким критикам сразу хочется посоветовать съездить на экскурсию в мегаполис поменьше и победнее, где реагентами не пользуются, да и тротуары чистят не всегда, а над головами свисают метровые сосульки. Перемещение для пешехода сразу же превращается в ад, и не все выбираются из него целыми. Статистика ушибов, переломов, вывихов, смещений, растяжений в российской провинции огромна, и то, что москвичи о таких проблемах стали забывать, обращая внимание на слякоть и заботясь о вещах, можно считать прямой заслугой московских властей.
Однако сейчас с критикой реагентов выступили авторитетные специалисты-медики. Как выяснилось, средства могут значительно влиять на здоровье человека, особенно детей, и даже вызывать онкологические заболевания.
Главный пульмонолог Минздрава РФ, руководитель НИИ пульмонологии Александр Чучалинпривёл статистику, по которой число заболевших раком лёгких в Москве существенно выросло за последние годы.
«В Москве более 80 тысяч больных с раком лёгких и, думаю, на 15−20 тысяч их стало больше за 15−20 лет», — сказал он. Заметно выросла доля больных женщин — с 10% до 30%. Растёт заболеваемость среди некурящих.
По его словам, за этот период сильно выросло количество больных женщин: раньше их было около 10%, теперь — треть от всех больных. В том числе растет количество заболевающих среди некурящих.
Чучалин попросил власти Москвы разработать программу по защите детей от экологически обусловленных заболеваний, а МГУ — научную программу, «которая позволит ставить диагноз, если заболевание произошло вследствие такого-то экологического фактора, в том числе это должно касаться онкогенов». Так, по его словам, дети из-за невысокого роста страдают сильнее от использования реагентов. А они, кроме воздействия на лёгкие, могут влиять также на зрение, вызывать кожные и психологические заболевания. Специалист считает столицу РФ одним из агрессивных городов в плане экологии в силу различных факторов.
Коллегу поддержал профессор кафедры инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ Владимир Королев. Он отметил, что реагенты сами по себе не вредны, но опасное воздействие вызывают продукты их гидролиза. И «каша» под ногами является щёлочью.
Выходит, что убрав травмоопасность наледи, химические вещества создали другие, не менее серьёзные угрозы. Такие компетентные мнения московским властям, если они беспокоятся о благе горожан, не стоит игнорировать. От мэрии и коммунальных служб ждут умных решений в сфере благоустройства.
«Мы на Таганке приняли решение об отказе от реагентов во дворах. На дорогах отказаться невозможно — слишком много аварий будет. Но чтобы это было воплощено в жизнь, департамент ЖКХ Москвы должен внести изменения в регламент», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM глава муниципального округа Таганский Москвы Илья Свиридов.
По его мнению, сейчас полностью отказаться в Москве от реагентов невозможно, единственный способ — сразу же убирать снег.
«Если дворники работают нормально, они счищают его сразу после того, как он выпал. Но поскольку дворники у нас ленятся, часто они заваливают реагентами и когда нужно, и когда не нужно. И на детские площадки, и на землю, где должна расти зелень. Это претензии за контролем работы наших органов ЖКХ», — отметил Свиридов.
Глава движения «Моссовет» Андрей Селезнёв ранее рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что больше всего беспокоит закрытость принимаемых решений, когда невозможно проконтролировать, в каких объёмах распределяются средства на улицах. Также у реагентов имеется достойная и безопасная альтернатива.
«Есть прекрасный скандинавский опыт, когда используют размельчённую гранитную крошку. Многие западные страны отказались от реагентов», — заявил Селезнёв.