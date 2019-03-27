Использование химических реагентов для борьбы с наледью на улицах Москвы довольно часто подвергается критике. Претензии сводятся к эстетической стороне, поскольку жижа под ногами выглядит неприглядно, и материальной плоскости, поскольку затраты на приобретение нужных веществ удовольствие недешёвое, а обувь после прогулок требует более тщательного ухода и быстро ветшает.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дворники за работой

Слушая эти аргументы, невольно требуешь объективности. Ведь за этими неудобствами и обременительностью скрывается колоссальная выгода — безопасные пешие перемещения по городу в зимнее время города. Таким критикам сразу хочется посоветовать съездить на экскурсию в мегаполис поменьше и победнее, где реагентами не пользуются, да и тротуары чистят не всегда, а над головами свисают метровые сосульки. Перемещение для пешехода сразу же превращается в ад, и не все выбираются из него целыми. Статистика ушибов, переломов, вывихов, смещений, растяжений в российской провинции огромна, и то, что москвичи о таких проблемах стали забывать, обращая внимание на слякоть и заботясь о вещах, можно считать прямой заслугой московских властей.

Однако сейчас с критикой реагентов выступили авторитетные специалисты-медики. Как выяснилось, средства могут значительно влиять на здоровье человека, особенно детей, и даже вызывать онкологические заболевания.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Медицинское обследование

Главный пульмонолог Минздрава РФ, руководитель НИИ пульмонологии Александр Чучалинпривёл статистику, по которой число заболевших раком лёгких в Москве существенно выросло за последние годы.

«В Москве более 80 тысяч больных с раком лёгких и, думаю, на 15−20 тысяч их стало больше за 15−20 лет», — сказал он. Заметно выросла доля больных женщин — с 10% до 30%. Растёт заболеваемость среди некурящих.

По его словам, за этот период сильно выросло количество больных женщин: раньше их было около 10%, теперь — треть от всех больных. В том числе растет количество заболевающих среди некурящих.

Чучалин попросил власти Москвы разработать программу по защите детей от экологически обусловленных заболеваний, а МГУ — научную программу, «которая позволит ставить диагноз, если заболевание произошло вследствие такого-то экологического фактора, в том числе это должно касаться онкогенов». Так, по его словам, дети из-за невысокого роста страдают сильнее от использования реагентов. А они, кроме воздействия на лёгкие, могут влиять также на зрение, вызывать кожные и психологические заболевания. Специалист считает столицу РФ одним из агрессивных городов в плане экологии в силу различных факторов.

Коллегу поддержал профессор кафедры инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ Владимир Королев. Он отметил, что реагенты сами по себе не вредны, но опасное воздействие вызывают продукты их гидролиза. И «каша» под ногами является щёлочью.

Дарья Драй ИА REGNUM Слякоть на дорогах

Выходит, что убрав травмоопасность наледи, химические вещества создали другие, не менее серьёзные угрозы. Такие компетентные мнения московским властям, если они беспокоятся о благе горожан, не стоит игнорировать. От мэрии и коммунальных служб ждут умных решений в сфере благоустройства.

«Мы на Таганке приняли решение об отказе от реагентов во дворах. На дорогах отказаться невозможно — слишком много аварий будет. Но чтобы это было воплощено в жизнь, департамент ЖКХ Москвы должен внести изменения в регламент», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM глава муниципального округа Таганский Москвы Илья Свиридов.

По его мнению, сейчас полностью отказаться в Москве от реагентов невозможно, единственный способ — сразу же убирать снег.

«Если дворники работают нормально, они счищают его сразу после того, как он выпал. Но поскольку дворники у нас ленятся, часто они заваливают реагентами и когда нужно, и когда не нужно. И на детские площадки, и на землю, где должна расти зелень. Это претензии за контролем работы наших органов ЖКХ», — отметил Свиридов.

Mos.ru Дворники на дорогах

Глава движения «Моссовет» Андрей Селезнёв ранее рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что больше всего беспокоит закрытость принимаемых решений, когда невозможно проконтролировать, в каких объёмах распределяются средства на улицах. Также у реагентов имеется достойная и безопасная альтернатива.

«Есть прекрасный скандинавский опыт, когда используют размельчённую гранитную крошку. Многие западные страны отказались от реагентов», — заявил Селезнёв.