Политическая ситуация в Чувашии, где главные игроки готовятся к выборам главы республики (плановые — в 2020 году), слегка изменила конфигурацию. Из возможных кандидатов на высший чувашский пост «выбыл» замминистра строительства России Андрей Чибис, которого последние два года пресса «отправляла» в губернаторы Алтайского края, Сахалина, Ивановской, Курской областей. Чибис, начинавший свою карьеру в команде первого президента Чувашии Николая Федорова и считающийся креатурой Виктора Вексельберга, отправился временно руководить Мурманской областью. В Чувашии считают, что это «только добавляет интриги» в борьбе за главное кресло в доме правительства.

Kprf121.ru Требования митингующих

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Оппозиция усиливает пыл и тыл. Коммунисты провели серию протестных акций в районах и городах Чувашии, при этом в Чебоксарах под транспаранты КПРФ встали представители «Справедливой России» и несистемной оппозиции. А с трибуны звучали призывы к объединению, потому что «нам нечего делить», и «если мы будем вместе отстаивать интересы граждан, всё у нас получится».

Усиливает интригу переход главного оппозиционера в Чувашии, лидера фракции «Справедливая Россия» в чувашском парламенте Игоря Молякова на федеральный уровень. Он уходит с зарплатного поста зампредседателя комитета по экономической политике, но сохраняет депутатское кресло. По словам политика, ему предложили стать советником председателя партии Сергея Миронова, что позволит ему «находиться в гуще политических событий и информационных потоков на федеральном уровне».

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Главной темой экономической повестки стали тарифы на вывоз мусора, в которых теперь разбираются и правоохранительные органы. В Чувашии также продолжают искать виновных в обрушении старой школы в Урмарском районе республики, построенной 45 лет назад: чиновники ссылаются на строителей, силовики ищут ответственных за техническое состояние и приёмку школы. Выяснилось также, что почти 170 школ в Чувашии имеют различные повреждения несущих конструкций и могут закрыться. Отметим, что мусорный вопрос и проблему ремонта школ, за которые несут ответственность местные власти, в республике решают, в том числе, за счёт населения: в проектах так называемого инициативного бюджетирования значительную долю занимают «инициативы населения» по ремонту школ, детсадов, клубов и обустройства контейнерных площадок.

Также на неделе получила продолжение история со скандальным высказыванием руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева о зарплате учителей. Чиновник попытался ещё раз объясниться. Или извиниться?

Оппозиции предложили объединиться

23 марта коммунисты выступили организаторами всероссийской акции протеста под лозунгом «Защитим социально-экономические права граждан!». В Чебоксарах протестующих отправили к площадке возле дворца культуры им. П. Хузангая — в это время у памятника Ленину, где чаще всего митингуют коммунисты, праздновали день работника культуры.

Cap.ru Мероприятия в честь дня работника культуры

Примечателен этот митинг, прежде всего, притяжением разных сил — к нему подтянулись представители «Справедливой России», несистемной оппозиции, а также члены движения «Родительский отпор». И звучали призывы к объединению, что может сыграть решающую роль в предстоящих выборах: напомним, в 2020 году пройдут плановые выборы главы Чувашии и муниципальные выборы, в 2021 году — выборы в Госсовет республики.

Депутат Госдумы и лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов говорил в целом о федеральной повестке, потребовав повышения пенсий и зарплат, увеличения минимального размера оплаты труда до 25 тыс. рублей, возврата пенсионного возраста к прежнему уровню, снижения тарифов на вывоз мусора.

Коммунисты приводили данные социально-экономической ситуации в республике. Что средняя зарплата в республике составляет 62%, а денежные доходы на душу населения — 50% от среднероссийского уровня, прожиточный минимум в республике — 84%, стоимость минимального набора продуктов питания — 88%, а стоимость фиксированного набора потребительских услуг — 87% к среднероссийским показателям.

«Таким образом, по нашим доходам и ценам, мы живём хуже на треть, чем в среднем Россия. Что нам отвечает власть? Нам говорят, что мы ленивые и плохо работаем. Нам предлагают есть одни «макарошки». Нам заявляют, что государство нам ничего не должно. Тех, кто протестует, преследуют. Жандармщина уже затронула всех — от рядовых коммунистов и наших сторонников до депутатов и даже лидера КПРФ Геннадия Зюганова, которого снова пытаются засудить», — говорится, в частности, в резолюции митинга.

Kprf121.ru Требования митингующих

Особый акцент был сделан на мусорной реформе. Особый акцент был сделан на мусорной реформе. Высказывалось мнение, что в Чувашии цены за вывоз мусора завышены, со ссылкой на данные по нормативам: ежемесячная плата «исходит из норматива» минстроя Чувашии — 2,02 куб./м мусора, при этом с отсылкой на данные Чувашстата о том, что он составляет 0,25 кубометра. То есть разница — восьмикратная. И стоимость вывоза мусора, по коммунистов, должна быть в восемь раз меньше и составлять 9,31 рубля с человека. И эту тему поднимали и в других районах и городах республики, где прошли акции протеста, требуя отправить «мусорную реформу на мусор». Однако по информации, поступившей от Чувашстата, в ведомстве не располагают данными об объёме вывезенных твёрдых бытовых отходов от населения.

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О том, что тарифы могут быть завышены, говорят ещё два обстоятельства. Чувашия вошла в число регионов, предоставивших в Минприроды России «прогнозы о возможном снижении тарифов региональных операторов». Насколько региональные власти готовы снизить тариф, не уточняется. При этом ранее Чувашия оказалась в центре внимания МВД России: министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что по итогам 2018 года были задокументированы факты необоснованного завышения тарифов на услуги по утилизации отходов. По его словам, «только в Чувашской Республике по одному такому уголовному делу ущерб, причиненный гражданам и организациям, составил около 200 млн рублей». В марте Генпрокуратура дала поручение надзорному ведомству в Чувашии проверить «законность и обоснованность взимания платы» за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) региональным оператором.

Kprf121.ru Акция протеста КПРФ

От «Справедливой России» на митинге выступил депутат Госсовета Сергей Семёнов, заявив, что «нам нечего делить, чувашский народ един»:

«И нам нужно объединиться. Наша партия тоже обеспокоена ростом цен и тарифов, налогов и сборов, повышением пенсионного возраста, большой миграцией молодёжи из-за отсутствия рабочих мест в Чувашии. И если мы будем вместе отстаивать интересы граждан, всё у нас получится».

К оппозиции примкнули члены общественного движения «Родительский отпор в Чувашии», выступив против «принудительной цифровизации», в том числе против электронных карт учащихся в школах.

Kprf121.ru «Родительский отпор»

«Как известно, мы, родители, выступили против цифровых безальтернативных идентификаторов во многих городах. В Москве наши плакаты спокойно воспринимали. У нас же, в Чувашии, предупредили за три дня, что плакаты наши надо согласовать заранее ещё в момент подачи на митинг. Мы защищали свои конституционные права, выступили против тотальной цифровизации, а именно — против нового законопроекта, принятого 21 марта в третьем чтении, о принудительном цифровом идентификаторе личности СНИЛС и его расширенных функциях. Еще с порога полиция начала смотреть все плакаты и, не разбираясь в содержании, запретила их. Мы всё равно выступили на митинге…

Наши родители на этом не успокоились и выступили в одиночных пикетах. Мы знаем, во имя чего наша борьба, и мы никогда не примем цифровые коды и цифровую диктатуру. Яко с нами Бог», — говорится на странице движения в соцсетях.

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Школа обрушилась, чиновник извинился

Федеральная пресса вернулась к теме скандального заявления руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева о зарплатах учителей («порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату»), подняв проблему состояния зданий школ в регионах. И начав сюжеты с Чувашии, где утром 10 марта обрушилась школа в селе Большие Чаки Урмарского района: обрушились плиты перекрытия двух этажей и несущие стены на месте расположения учебных классов и столовой. От трагических последствий спасло то, что это было раннее воскресное утро, и в школе в это время находился только охранник. Ежедневно здесь учатся до 50 детей, которых распределили по близлежащим образовательным учреждениям.

Это событие стало точкой отсчёта очередных разбирательств. Большечакская школа — советской постройки, она была открыта 45 лет назад. Примечательно, что чиновники преимущественно винят в произошедшем строителей. Министр строительства Чувашии Алексей Грищенко заявил, к примеру, что «склоняемся к тому, что была нарушена технология при возведении здания». Ему вторит глава администрации Урмарского района Андрей Васильев, заявивший в сюжете телеканала Рен ТВ о том, что «есть нарушения при строительстве», «допущено отклонение от применения материала строительного, разнородный кирпич применялся».

Подробнее: 169 школ могут обрушиться в Чувашии

Специально созданные комиссии в муниципалитетах проверяют «степень безопасности эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций», в основном построенных в 50−70-е годы. Предварительно выявлено 169 школ, имеющих повреждения несущих конструкций.

«Основными причинами повреждений названы: применение некачественных материалов в процессе строительства, ненадлежащим образом осуществлявшаяся эксплуатация, отсутствие своевременного ремонта, нарушение требований технических регламентов обслуживания зданий», — говорится в сообщении пресс-службы главы Чувашии.

Другая версия — у правоохранительных органов. Следственное управление СКР по Чувашии, которое завело уголовное дело (ч. 1 ст. 293 УК РФ — «Халатность»), полагает, что обрушение произошло из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными за обследование технического состояния школы, а также лицами, которые при проверке готовности школы к учебному году не выявили признаки нарушения целостности конструкций. Эти лица сейчас устанавливаются. И можно догадываться, почему пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева не стала сообщать о встрече с руководителем СУ СКР по Чувашии Александром Полтининым — нерядовой встрече, где обсуждались вопросы в связи с обрушением школы.

Между тем ЧП в Чувашии дало тему для федеральных сюжетов о состоянии школ в регионах и стало поводом для возврата к теме зарплат учителей.

«В целом по стране треть педагогов получают 15 тыс. рублей. В Чувашии это зарплата половины сотрудников образовательной сферы. Но это не мешает делать чиновникам обличительные заявления с трибуны», — говорится, к примеру, в сюжете Рен ТВ, который привёл фрагмент выступления руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева, разобранного на мемы.

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И тут же приводится комментарий чиновника, который, вероятно, надо считать извинением, о котором (за)ранее говорил Михаил Игнатьев.

«Абсолютно никаких упрёков, претензий к работе учителей я не имею и не подразумевалось в моём выступлении», — заявил Юрий Васильев.

Мусорную реформу и ремонт школ — за счёт населения?

Мусорная реформа и состояние образовательных учреждений отражены в так называемом инициативном бюджетировании, при котором проекты населения частично поддерживаются за счёт регионального и местного бюджетов, а часть суммы жители должны платить из своего кармана. Примечательно, что, помимо ремонта грунтовых дорог, сетей, благоустройства кладбищ и мемориальных мест, в число проектов для софинансирования вошли различные ремонтные работы детсадов, школ, клубов.

К примеру, демонтаж и установка окон в юманайской школе Шумерлинского района, ремонт кровли клуба в ядринской деревне Н. Ачаки, замена окон и дверей в новосундырском клубе Комсомольского района, обустройство учебного класса 3-d оборудованием в татарско-сугутской школе Батыревского района, ремонт системы водоснабжения и канализации в можарской школе Янтиковского района, ремонт детского сада в селе Янтиково, ремонт двух сельских домова культуры в Канашском районе, замена окон в вутабосинской школе Канашского района, ремонт помещений в староайбесинской школе Алатырского района.

«Дожили, что деньги на ремонт детских садов и школ начали собирать с населения», — говорит депутат Госсовета Александр Андреев (фракция КПРФ).

Значительную долю победивших проектов составляют проекты по созданию и обустройству площадок накопления ТКО в сельской местности, что является обязанностью муниципалитета — всего их, по данным властей, 98. Ранее республиканские власти отмечали, что региональным оператором МВК «Экоцентр» приобретены за счет кредитных средств 1 000 контейнеров для установки в муниципальных районах до 1 июля 2019 года.

«Глава республики Михаил Игнатьев акцентировал, что именно муниципальные образования по закону о местном самоуправлении отвечают за организацию сбора и вывоза мусора. Главам районов и городских округов поручено уточнить информацию о количестве необходимых контейнеров и мест накопления ТКО и до 1 июля завершить их оборудование в населенных пунктах», — заявляли ранее в администрации главы республики.

По данным минстроя Чувашии, мусор вывозится из 1 600 населенных пунктов, что составляет свыше 90% из общего количества. Сбор ТКО осуществляется с 12,6 тысячи мест, из них 4,2 тысячи — без контейнеров. Всего с 1 октября 2018 года по 1 февраля 2019 года региональным оператором за услуги населению начислено 324,5 млн рублей, из которых оплачено 178,1 млн рублей. Средняя собираемость платы составляет 55% (в Чебоксарах — 83%, в Новочебоксарске — 74%).

Напомним, что доля республиканского бюджета на реализацию местных инициатив составляет от 60 до 80% в зависимости от муниципалитета, остальную сумму должны внести жители, заинтересованные юридические организации.

Чубайс о КПД солнечных панелей «Хевела»

О том, насколько успешно осуществлён трансфер технологий для развития альтернативной энергетики в России, рассказал в интервью «Интерфаксу» глава Роснано Анатолий Чубайс. В качестве примера он привёл технологический трансфер разработок по солнечной энергетике, которая «возникла от швейцарской компании Oerlikon».

"Мы совместно с «Реновой» сделали технологический трансфер в Россию, закупив оборудование и построив в Чувашии завод по производству тонкопленочных солнечных панелей с КПД 9%. Одновременно в Санкт-Петербурге Роснано создала в ФТИ имени Иоффе научно-технический центр тонкопленочных технологий, задачей которого было, в максимальной степени используя существующее оборудование, обновить технологический процесс так, чтобы получить новый продукт. Центр справился с задачей — придумав другую конструкцию, гетероструктурную панель, серийное производство которой осуществляется на заводе «Хевел» — и это уже российская панель с КПД около 23%», — сказал, в частности, Чубайс.

По его словам, «Хевел» выиграл тендер на поставку солнечных панелей на электростанцию в Казахстане.

Подробнее: Роснано закрыло сделку по продаже доли в компании «Хевел»

Напомним, в январе 2019 года Анатолий Чубайс заявил о том, что Роснано продало 49% своих акций в компании «Хевел», и «завод дальше развивается без нас». Сделка закрыта, доля Роснано «в проекте оплачена и передана «Реам Менеджмент».

Коррупция в органах власти

На неделе в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера — начальника финансово-экономического отдела республиканского министерства физической культуры и спорта. Чиновника подозревают в растрате средств за оплату услуг сотовой связи. В прокуратуре полагают, что за счёт бюджета оплачивались не только собственные «мобильные» расходы, но и одного из бывших руководителей минспорта, уволенного несколько лет назад.

Напомним, по итогам прокурорской проверки в минспорте Чувашии выявлено хищение 34,3 млн рублей бюджетных средств, выделенных на закупку оборудования и спортивного инвентаря для строительства биатлонного центра в Чебоксарах. Возбуждено уголовное дело по факту растраты, под уголовное преследование попали бывший первый заместитель министра спорта и руководство строительной компании «Алза».

Подробнее: По факту растраты средств в минспорте Чувашии возбуждено уголовное дело

Лихорадит и администрацию Новочебоксарска, где в январе был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями заместитель главы администрации главы Новочебоксарска. По данным местных СМИ, задержан и отправлен под домашний арест начальник управления городского хозяйства Новочебоксарска.

А в Доме правительства Чувашии собрали комиссию по координации работы по противодействию коррупцию. Было отмечено, что в прошлом году СУ СКР по республике выявлено больше 300 преступлений коррупционной направленности, что почти на 13% больше уровня 2017 года, к уголовной ответственности привлечены 140 человек. Из выявленных по результатам работы МВД по региону 263 коррупционных преступлений 129 являются тяжкими преступлениями, фигурантами дел стали 115 лиц. Правоохранители отмечают недостаточную активность работы органов государственного и муниципального контроля, ссылаясь, в частности, на системный характер правонарушений в сфере государственных и муниципальных закупок, отсутствие четкой регламентации и порядка выплаты премий.

«Акт самозахвата» ребёнка

Семейная драма в одной из семей Чувашии, где идёт борьба за трёхлетнего ребёнка, продолжается. С одной стороны выступает бабушка мальчика, которая помогала воспитывать ребёнка. С другой стороны — отец-сириец, который заявил свои права через 2,5 года после рождения ребёнка.

По данным местных СМИ, мать мальчика после начала войны в Сирии перебралась с возлюбленным в Турцию, где и забеременела. Рожать её отправили в Москву, чтобы у ребёнка было гражданство. В прошлом году женщина умерла, а отец ребёнка, со слов бабушки, всё это время ссылался на отсутствие документов и поэтому не мог приехать. Было оформлено опекунство на внука.

«Год, два года — нет документов. 2,5 года исполняется ребенку, дочка моя умерла, и он как волшебной палочкой махнул — все документы готовы», — рассказывает в одном из интервью бабушка мальчика

Накануне стало известно, что мужчина увёз сына с помощью брата. Бабушка обратилась в полицию.

«В ходе разбирательств сотрудниками полиции было установлено, что мальчика забрал его отец, признанный органами опеки и попечительства единственным законным представителем ребёнка. В настоящее время с мальчиком всё в порядке, отец прислал подтверждающие это фотографии и видеозаписи. В данной ситуации нарушения законности со стороны отца не усматривается», — заявил ГТРК «Чувашии» начальник пресс-службы МВД по региону Олег Ашнин.

Ранее в прессе отмечалось, что отец ребенка находится в статусе беженца и якобы собирается забрать сына в Австралию, а пока оставить его живущему в России брату.

Адвокат Юрий Кручинин журналистам заявил, что произошёл «акт самозахвата ребёнка», потому что «вопрос отцовства решён, а вопрос передачи ребёнка не был решён». Ранее дистанцировавшаяся от данной ситуации детский омбудсмен Чувашии Елена Сапаркина также заявляла, что «суд установил лишь отцовство ребенка, не определив место жительства».

Чувашские таксисты подрались с нижегородскими

В Нижнем Новгороде полиция выясняет обстоятельства происшествия на Зеленском съезде. Ранее в местной прессе и социальных сетях сообщалось, что в ночь с 23 на 24 марта здесь собрались местные и иногородние таксисты — в частности, из Чувашии и Мордовии. По одной из версий, нижегородские таксисты были недовольны работой приезжих конкурентов, работающих в областной столице вахтовым методом и «отбирающих» клиентов. Претензии также сводятся к тому, что иногородние ведут себя вызывающе и агрессивно, нередко ездят без лицензии. Таксисты собирались это обсудить на встрече, но конфликт перерос в драку. Возбуждено уголовное дело. По данным полиции, пострадали три человека.