Роснано закрыло сделку по продаже доли в компании «Хевел»

Москва, , 11:42 — REGNUM Роснано продало 49% своих акций в компании «Хевел». Об этом сообщил глава корпорации Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме, пояснив, что «завод дальше развивается без нас», пишет ТАСС.

Чубайс заявил, что из завода «Хевел» «вышли в прошлом году», «получили деньги назад», теперь «завод дальше развивается без нас». Издание со ссылкой на пресс-службу Роснано сообщает, что сделка закрыта, доля Роснано «в проекте оплачена и передана «Реам Менеджмент».

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года стало известно о том, что корпорация «Роснано» выходит из капитала ГК «Хевел». Заявлялось, что 49% долей планирует выкупить «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева, который является экс-менеджером «Реновы» Виктора Вексельберга. До сделки «Реам Менеджменту» принадлежала в ГК «Хевел» доля в 5%.

Напомним, в структуру группы компаний «Хевел» входят завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, девелоперское подразделение и научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике в Петербурге. Изначально «Хевел» — проект «Реновы» Виктора Вексельберга, которому принадлежит доля 46%.

Читайте ранее в этом сюжете: Роснано продаёт свою долю в ГК «Хевел»