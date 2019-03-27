«Сейчас страна топчется на месте, ключевые процессы заморожены, и в Киргизии это чувствуют. Кто-то называет этот период «застоем», кто-то — затянувшимся периодом «междуцарствия». Ощущение затянувшейся паузы может нервировать. Наверное, кому-то интересно, чтобы эта пауза закончилась», — заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин рассказал ИА REGNUM о своем видении текущей ситуации в Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

— Обойти вниманием отставку президента Казахстана и назначение Касым-Жомарта Токаева на эту должность стороны точно не смогут. Но практический выхлоп этого гипотетического обсуждения ситуации в Казахстане ограничится координацией экономических стратегий между Россией и Киргизией. И сейчас Бишкеку и Москве нужно выстраивать стратегию, исходя из своих национальных интересов и рассчитывая на «долгую игру».

Все-таки своим заявлением об отставке Назарбаев дал толчок событиям, которые будут длиться довольно долго. Вне зависимости от сроков президентских выборов — состоятся ли они в ранее назначенный срок в 2020 год, или пройдут досрочно — процесс передачи власти будет растянут по времени.

Возможно, что он даже не будет привязан к конкретным выборам, а во многом будет зависеть от физического здоровья Нурсултана Назарбаева.

Бишкек при всем желании никак не сможет повлиять или участвовать в процессах, запущенных в Астане. Москва, так же как и Бишкек, не имеет такой возможности. Все ключи от Казахстана лежат в Астане, а не в Москве, не в Вашингтоне, не в Пекине и уж тем более не в Бишкеке.

Сейчас Киргизия может предложить России только свое видение происходящего процесса в соседней стране. Однако, полагаю, что в силу интенсивного трехдневного перезвона между Кремлем и Акордой, в России и так неплохо осведомлены о происходящем.

(сс) msykos Правительство Казахстана

— В Киргизии, как мне кажется, слишком зациклились на этом визите. В СМИ действительно идет вал публикаций с предположениями, оценками, размышлениями о том, что может привести Россия, что сделает по тому или иному поводу Владимир Путин. Мероприятию уделяется слишком много внимания.

У меня вообще складывается ощущение, что в Киргизии последний месяц есть только три темы: визит Путина, раскол «Социал-демократической партии Кыргызстана» и ситуация на границе с Таджикистаном. И то, третья тема постепенно затихает.

С точки зрения Бишкека, такое внимание к теме объяснимо. Государственный визит президента страны-партнера вообще вещь нечастая. Но меня смущает то, что после такого накала страстей возможен эффект «обманутых ожиданий».

— СМИ формируют у читателя мнение, что в Бишкеке 28 марта случится эпохальное событие. Что после него в Киргизии молоко и мед потекут реками в страну.

Мне показалось, что от этого визита в Киргизии ждут очень-очень многого. Может, нужно сейчас снизить планку, чтобы потом меньше расстраиваться?

Нужно смотреть на ситуации здраво. Россия — это стратегический партнер Киргизии, Путин — это президент страны-партнера. Но он приедет не для того, чтобы решать проблемы Киргизии. А у меня складывается такое ощущение, что в Бишкеке многие всерьез на это рассчитывают. И после его приезда какие-то из этих проблем решатся.

Но нужно понимать, что президент России, при всем его хорошем отношении к Киргизии, — руководитель другого государства. Решать проблемы Киргизии — это не его работа. Он может попытаться их учесть, в рамках российских проблем попытаться решить киргизские, может как-то помочь. Но не более того.

Дело в том, что какими бы ни были отношения между Россией и Киргизией — плохими, хорошими, очень хорошими, — нужно помнить, что Киргизия — суверенное государство. Со своей повесткой, со своими проблемами, со своими успехами и так далее. В первую очередь о своей независимости должна помнить сама Киргизия.

Vmenkov Бишкек

Но сейчас у меня складывается такое ощущение, что политическая элита ждет приезда Путина, видимо, рассчитывая, что президент России «их рассудит», решит накопившиеся проблемы, даст мешок денег или даже два и улетит.

— Из внутренних — неэффективность и какую-то аморфность системы государственного управления плюс накопившиеся проблемы в экономике.

Из внешних — потенциально сложные отношения с китайскими партнерами по проекту железной дороги через Киргизию, проблемы безопасности через размещение второй российской военной базы. И тогда все будет хорошо — страна процветает и развивается.

Но я хочу спросить, Бишкек, а вы-то сами что-то делать будете, чтобы эти мечты воплотились в реальность? У меня четкое ощущение, что никто в Киргизии всерьез ничего не делает. Понятно, что нынешний премьер-министр — человек, который вроде «пороха не боится, но и не изобретет его». То есть Мухамметкалый Абулгазиев —нормальный чиновник, но едва ли он способен на прорывные экономические решения, столь необходимые стране.

Последние полгода как минимум Киргизия топчется на месте. Республика погрязла в мелких разборках, когда бывший президент предъявляет претензии действующему. Они до сих пор пытаются выяснять, кто из них более ценен для страны, для народа и для будущего.

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И эти взаимные упреки, переходящие в оскорбления, не способствуют сосредоточению внимания на действительно важных вещах.

Рассчитывать только на добрую волю внешних партнеров, неважно, кто это — россияне, китайцы, американцы, — конечно, можно. Но это будет не слишком продуктивно. Свои проблемы нужно решать самим. Это банально, но в Бишкеке это почему-то не всегда понимают.

hja1306 Правительство Киргизии

— Нет. Система продолжает сбоить, работать с запозданием и остается неэффективной. Недавний конфликт на киргизско-таджикской границе — одно из проявлений системных проблем. Чиновники из Бишкека спохватились на второй день, когда пошли первые жертвы.

Хорошо, что ситуация разрешилась. Но при неблагоприятном стечении обстоятельств она могла иметь далеко идущие и весьма неприятные последствия.

Хочу поделиться одним интересным наблюдением. В России, когда этот конфликт стал разворачиваться, на него обратили пристальное внимание. Появилось большое количество самых разнообразных оценок разных сторон, в том числе в СМИ транслировались настроения откровенно алармистские. При том что только в 2018 году было три подобных столкновения. Но тогда это проходило как незначительное событие. А сейчас ожидали начала чуть ли не локального конфликта в Туркестане.

Это интересный феномен, которого еще год назад не было.

— В отличие от Киргизии, в России визит Путина в Бишкек рассматривается как совершенно проходное мероприятие. От этих переговоров ничего не ждут — ни катастрофы, ни революционного прорыва. Это обыкновенный рабочий визит. И на фоне такой оценки российских СМИ совершенно разной идеологической направленности чрезмерный интерес со стороны Бишкека очень сильно контрастирует.

Это странно и нездорово. Предполагаемая встреча расценивается российскими СМИ как рядовое мероприятие, направленное на решение текущих задач и технических проблем. Подобное отношение демонстрирует отсутствие интереса со стороны рядовых россиян, политического класса и бизнес-сообщества.

В Киргизии ситуация другая. Она объясняется не разницей в размерах страны, бюджетах, экономиках, политического влияния и так далее. Дело во внутренней ситуации и настроении Бишкека.

Сейчас страна топчется на месте, ключевые процессы заморожены, и в Киргизии это чувствуют. Кто-то называет этот период «застоем», кто-то — затянувшимся периодом «междуцарствия». Ощущение затянувшейся паузы может нервировать. Наверное, кому-то интересно, чтобы эта пауза закончилась. А если получится ее преодолеть через визит лидера дружественного государства — это, наверное, хорошо.

Kremlin.ru Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин

В России на эту внутрикиргизскую паузу смотрят иначе. Мы помним, что Киргизия — страна двух революций (вооруженные перевороты в Киргизии произошли в 2005 и 2010 годах, — прим. ИА REGNUM ). Текущее отношение Москвы к Бишкеку сейчас благожелательное просто потому, что он не генерирует тех проблем, которые были раньше.

Отсутствие потрясений вывело республику на периферию российского общественного и политического интереса.

Эксперты говорят об инвестициях, которые Путин может привести в Бишкек. Как вы оцениваете эту вероятность?

— Не думаю, что на встрече президентов будут приняты какие-то прорывные решения. Я не вижу перспектив появления каких-то внятных экономических договоренностей. Причина проста — Киргизии нечего предложить российскому бизнесу. Крупных проектов ждать неоткуда.

Что может предложить Бишкек? Немногое — активизацию работы в агросекторе и, возможно, попытку продвинуть идею участия России в энергетических проектах (Камбар-Ата и Верхне-Наринский каскад ГЭС, — прим. ИА REGNUM ), хотя это очень сомнительная перспектива.

Конечно, Владимир Путин может волевым решением направить «РусГидро» в Киргизию. Опять. Но у нас в последние годы так уже не делается. Вряд ли, при отсутствии экономической целесообразности и привлекательных перспектив, кого-то будут ломать через колено.

Тот же «Газпром», который является одним из основных инвесторов в Киргизии, если не считать рудника «Кумтор», не занимается чистой благотворительностью. Это бизнес-проект, компания вкладывает деньги и извлекает из этого прибыль. Как и любой нормальный инвестор.

Но в энергетику Киргизии никто вкладываться не спешит. Причин множество — от необходимости больших вложений в проекты уже на первых этапах реализации до сомнительной их окупаемости. Даже если не брать в расчет политические риски, которые актуальны для Киргизии больше, чем для многих постсоветских стран.

HylgeriaK ГЭС. Киргизия

Последний момент актуален не только для энергетических проектов в стране, но и для горнодобывающего сектора.

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Получается, что возможностей для российских инвесторов в Киргизии немного. В этом случае президент России может обратиться к российским бизнесменам в духе «вкладывайте деньги за все хорошее и против всего плохого». Но без конкретики это едва ли что-то изменит для Бишкека.

— Чтобы получить какие-то политические или иные дивиденды, нужно предложить что-то взамен. Я так понимаю, что идея о второй российской базе на юге — это потолок того, что Бишкек может предложить Москве. А это в настоящий момент Кремлю неинтересно .

— Подобного предложения от стран — участниц Евразийского экономического союза можно было ожидать. Ведь связанные с контрабандой вопросы появились и начали обсуждаться не на пустом месте. Видимо, у коллег Киргизии по ЕАЭС накопилось.

Вполне возможно, что это не российская инициатива, а посыл от ближайших соседей Киргизии. Это было бы логично. Потому что между Киргизией и Казахстаном идет многолетняя борьба за перетягивание китайского транзита. И одна из сторон логично считает, что в этой борьбе можно задействовать механизмы, косвенно ее касающиеся.

Это из области догадок, чтобы давать какие-то предметные оценки — нужно дождаться развернутой информации.

Vmenkov Вещевой рынок «Дордой»

Все понимают, что товарооборот, который декларируется как китайско-киргизский или китайско-казахстанский, по большей части является китайско-российским. Значительная часть того, что приходит в Киргизию, оседает не на «Дордое» (крупнейший вещевой рынок Киргизии, — прим. ИА REGNUM ), а идет дальше. То же самое относится и к «Хоргосу» (крупнейший вещевой рынок Казахстана, — прим. ИА REGNUM ). Это общая тема для Бишкека и Астаны.

В пересмотре доли Киргизии от общих таможенных сборов ЕАЭС, если это выльется в какие-то решения, могут быть заинтересованы не только Казахстан и России, но и Армения с Белоруссией. Потому что если доля Бишкека уменьшится, то возрастет доля всех других участников Евразийского союза. Пусть на половину или четверть процента, но эти цифры, незначительные в масштабах торгового оборота, — очень интересны.

Кроме того, Бишкеку изначально при вступлении в ЕАЭС предоставили непропорционально много преференций. Это мое личное мнение. Это породило некоторое недопонимание, которое иногда озвучивают мои армянские коллеги.

Они считают, что «Бишкеку больше насчитали, чаще идут на уступки, создали Фонд, строят лаборатории, продлили льготный период» и так далее. Такое недовольство проскальзывает регулярно. Не только со стороны Еревана, но и со стороны Астаны.

Я не говорю, что такие разговоры оправданы. Я лишь обозначаю такой ментальный феномен со стороны других участников.

В любом случае расслабляться Киргизии нельзя. Текущий застой нужно преодолевать. Естественно, Бишкеку хотелось бы услышать предложения помощи от стратегического партнера. Но тут мы упираемся в парадокс. России нечего предложить, потому что Киргизия не может выработать эффективных схем использования этой помощи, так она занята внутренними политическими перебранками.