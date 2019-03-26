«Реакция официального Бишкека на недавнюю перестрелку на границе с Таджикистаном и антимигрантские выступления в Якутии показала, что решение внешних проблем снова откладывается. Сейчас Киргизия готовится к парламентским выборам. Они запланированы на 2020 год, но есть вероятность, что дата будет перенесена на осень этого года», — эксперт по Туркестану на условиях анонимности рассказал ИА REGNUM об особенностях политической кухни Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

— У партий, как бы они себя не называли, нет четкой идеологии и программы, которой они бы следовали. Подавляющее большинство формальных объединений в Киргизии, как хамелеон, готово менять вывеску. А то, что находится внутри партий, мало чем отличается от террариума.

Сразу оговорюсь, что в предполагаемом раскладе не учитывается административный ресурс, интересы внешних игроков, вероятность проведения досрочных выборов и прочие параметры, которые имеют огромное влияние на выборах. Я опишу только внутреннюю составляющую, которая наблюдается в начале текущего электорального цикла.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

Сейчас можно выделить несколько ключевых тем, на которых могут попытаться сыграть будущие кандидаты.

Первая группа — мигранты. Киргизских трудовых мигрантов много, у них есть ресурсы, но нет представителя, который бы отстаивал их интересы в парламенте. Некоторые политики уже пытаются объединить мигрантов под своим крылом. Некоторым это удается, например Адахану Мадумарову.

Второй группой, но уже находящейся внутри Киргизии, являются мусульмане.

Пока страна и конституция не готовы к появлению исламской партии на выборах, но идея сама по себе обсуждается не первый год. Если найдется человек или люди, способные объединить мусульман и пообещать им то, что не могут предложить «светские» политики, то эта электоральная группа может показать свою силу.

Сейчас подобное объединение существует, только под другой вывеской. Его возглавляет Бакыт Торобаев, а партия называется «Онугуу-Прогресс». Если они удержат ориентацию на религиозный электорат, то с годами число их избирателей будет расти. Просто потому, что в Киргизии становится всё больше религиозной молодежи.

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Третьей группой, которую неудачно попытались оформить в политическую партию, являются люди, придерживающиеся националистических взглядов.

Создание подконтрольного националистического движения, которое пытались срастить с существующей на тот момент партией «Замандаш» — было проектом «Белого дома» времен Алмазбека Атамбаева (бывший президент Киргизии — прим. ИА REGNUM ). Тогда же появилось и движение «Кырк чоро», представители которого устраивают рейды и призывают выгнать иностранцев из страны.

Киргизы

Четвертой группой, малочисленной и не обладающей большими ресурсами и поддержкой, является молодежь условно прозападной направленности.

«Условно» я говорю потому, что едва ли в нынешнем положении они способны выступить единой группой и победить. Но они, несомненно, обладают большим потенциалом и, скорее всего, являются проектом «на вырост», который при достаточном финансовом обеспечении со стороны иностранных спонсоров однажды «выстрелит».

— Из «неопределившихся кандидатов», ведущих переговоры с властью, остаются Омурбек Бабанов, бывший глава партии «Республика — Ата-Журт», который находится в розыске, и представители криминальных структур, часть из которых сидит в республиканском парламенте.

Киргизский криминалитет, пожалуй, — самые комфортные переговорщики. Они знают, чего хотят и какую цену могут запросить за свою поддержку на выборах. У них есть финансовые и человеческие ресурсы — силовые объединения, которые при желании можно задействовать.

Криминальные авторитеты будут договариваться и с властью, и с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, который сейчас объявил себя оппозицией. Насчет союза Бабанова и Атамбаева — сомневаюсь. Но помня, как оба политика неоднократно нас удивляли — воздержусь от прогнозов.

Василий Верещагин. Богатый киргизский охотник с соколом. 1871

— В чистом виде такими шансами обладают очень немногие. Так или иначе, партии будут объединяться на формальном или неформальном уровне. Сейчас наиболее вероятен вариант, когда условные представители одного политического движения будут формально числиться в рядах самых разных политических партий.

Например, партия бывшего мэра города Оша Мелиса Мырзакматова внешне обладает националистическим окрасом. Но главой штаба партии стала бывшая судья Конституционного суда из либерально-демократических кругов, поддерживаемых США. Если не знать весь контекст, можно сделать далеко идущие и ошибочные выводы.

— Негативно. Подготовка к выборам и борьба власти с оппозицией уже сказывается. Бишкек снова занят политикой. Экономика отходит на второй план.

Реакция Бишкека на недавнюю перестрелку на границе с Таджикистаном и антимигрантские выступления в Якутии показали, что решение внешних проблем снова откладывается.

В Киргизии грядет еще полтора года игнорирования проблем и полного сосредоточения на политических разборках.