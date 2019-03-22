Уже которую неделю главным источником тем для региональных бурятских СМИ является федеральная повестка. Дальневосточные субсидии, создание территорий опережающего развития, выполнение майских указов президента РФ Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM

Москва словам не верит

К примеру, «МК в Бурятии» обращает внимание на создание временного комитета по исполнению майского указа, во главе которого был назначен Константин Вырупаев. Автор полагает, что это может быть завуалированной формой недоверия федерального центра к региону из-за провала реализации ряда целевых показателей предыдущего майского указа президента России от 2012 года. Дело в том, что в официальном сообщении пресс-службы правительства республики никакой ссылки на аналогичный опыт других субъектов федерации нет.

«То ли федеральный центр настолько не доверяет Алексею Цыденову, что решил угнездить на площади Советов «своих» людей в качестве «смотрящих». То ли Алексей Цыденов не доверяет местным кадрам и делает ставку на связи из «прошлой» жизни. Если учесть, что Константин Вырупаев, как и глава Бурятии, родом из Забайкальского края, можно на секундочку предположить, что он — креатура Алексея Цыденова», — пишет автор.

По его мнению, благодаря своим полномочиям, комитет способен подмять под себя все министерства и ведомства, заточенные на реализацию 12 нацпроектов.

К сказанному можно добавить и различающиеся в разы объемы инвестиций в двух новых дальневосточных регионах, при примерно равных численности населения и уровне социально-экономического развития. На Бурятию в рамках создания ТОР придется 4 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций в 24,7 млрд рублей, тогда как на Забайкалье — 15 проектов с 196,2 млрд руб. инвестиций. В Бурятии, по планам, они приведут к появлению 1760 рабочих мест, а в Забайкалье — более девяти тысяч.

Размер дальневосточной субсидии для двух регионов также различается, пусть и в чуть меньшем диапазоне. На 73 объекта в Бурятии выделено 6 млрд рублей, тогда как на 72 забайкальских объекта в полтора раза больше — 9 млрд.

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Нравы бурятских законотворцев

Впрочем, не только вестями из Москвы живы бурятские СМИ. Газета «Номер один» обращает внимание на «законотворческие игры» в региональном парламенте. На своей последней сессии депутаты решили отклонить программу социально-экономического развития и принять новую. Причем новый вариант пришлось принимать в спешке сразу в двух чтениях.

«Как известно, ранее предложенная программа СЭР в декабре 2018 года с трудом прошла профильный комитет Народного хурала в связи с серьезными недоработками. Прошло практически три месяца, и можно сделать вывод, что комитет по экономической политике, недропользованию и экологии ничего не сделал для внесения изменений, доработки и исправлений в прежний вариант. В связи с этим министерство представило новую программу социально-экономического развития Бурятии», — пишет автор.

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С таким отношением к документу, будущее республики кажется автору туманным. Но наиболее тяжелые баталии среди депутатов вызвали изменения в закон о капитальном ремонте. Председатель комитета по экономической политике Анатолий Кушнарев предложил вычеркнуть из перечня многоквартирных дома с четырьмя квартирами, ссылаясь на просьбы жителей таких домов и то, что в четырех регионах России подобные изменения уже приняты.

«Однако в процессе обсуждения выяснилось, что никакой аналитики и конкретных цифр нет. И заявления от жителей Бурятии с просьбами исключить указанные дома из программы депутаты комитета не увидели, из-за чего в итоге изменения были отклонены», — пишет издание.

Несмотря на это, инициаторы сумели вынести проект на сессию, предложив председателю Народного хурала принять законопроект как он есть, поскольку его вторая часть — это приведение документа в соответствие с законодательством РФ. Если весь закон забуксует, то был риск попасть под санкции со стороны Верховного суда.

«К слову, «защитники социальной справедливости» — фракция КПРФ — поддержали законопроект, прекрасно понимая, что жители четырехквартирных домов остаются брошенными на произвол, предоставленными самим себе», — отмечает издание.

«Подопытный» регион

На прошлой неделе стало известно об отмене прямых выборов главы в пятом по счету районе Бурятии. 14 марта за поправки проголосовали в совете депутатов Курумканского района. Сайт «Республика» публикует особое мнение редактора Евгении Балтатаровой, которая считает, что необходимость в реформе возникла из-за падения рейтинга правящей партии, без которой управлять процессами приходится почти что в ручном режиме. Инициатором эксперимента, по ее мнению, является Администрация президента России, а Бурятия в числе еще нескольких регионов вошла в пилотную группу.

«Как в свое время было с ЕГЭ и другими масштабными проектами», — напоминает автор.

Отменив выборы в районах, по версии редактора, власти пытаются не допустить к управлению несогласованных с вертикалью людей.

«По сути, данная реформа, если ее так можно назвать, просто оформляет давно сложившиеся в стране электоральные традиции. Если раньше выборный процесс на всех уровнях контролировался партией «Единая Россия» и ей хватало авторитета и ресурсов протаскивать своих кандидатов, то сейчас, с падением рейтингов ЕР, согласовательный принцип перекочевал в сам процесс избрания или теперь уже назначения», — отмечает она.

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Весна пахнет… мусором?

Наступление весны ознаменовалось вестями о слишком рано проснувшихся медведях в Баргузинском заповеднике, превратившихся в малопроходимые направления дорогах, а также стартовавшем в республике пожароопасном сезоне. Лесные пожары, к слову, уже прошлись в пяти районах республики. Сайт Infpol считает, что весна для Улан-Удэ — это также время великого мусора.

«Ужас вызывают горы мусора — бутылок, пластиковых пакетов, сигаретных пачек, которые беззастенчиво появляются из-под оттаявших сугробов. Туристы, побывавшие в столице Бурятии, всегда отмечают два негативных момента, которые их буквально шокируют: бомжи и мусор», — пишет издание.

Авторы задумались ни много ни мало, а об изменении менталитета жителей республики, чего можно добиться, по их мнению, лишь жесткими законами. В качестве примера приводятся штрафы за несортировку мусора в Австрии, Сингапуре, Великобритании, Австралии, Японии.

«В России тоже есть хороший пример — ситуация с ремнями безопасности в автомобилях. В какой-то момент люди перестали ими пользоваться. Тогда ввели штрафы, и автоинспекция начала нещадно выписывать штрафы. Потребовалась всего пара лет, и сейчас пристегиваются все. Значит, можем, когда захотим», — считают авторы.

Мусорная проблема, по всей видимости, еще не скоро сойдет со страниц газет и телесюжетов, поскольку в республике до 15 апреля должен стартовать централизованный сбор отходов. Однако, как сообщили эксперты ОНФ, в некоторых районах из-за отсутствия финансирования до сих пор не подготовлены накопительные площадки.