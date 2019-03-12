Перед Чувашией, которая ранее была обязана скандальной федеральной славой руководителю администрации главы Чувашии Юрию Васильеву за выражения об учителях, поставлены уже серьёзные вызовы. Политическую напряжённость вызвал просочившийся в прессу так называемый чёрный список губернаторов, которые могут «в ближайшее время» потерять свои должности. Названы семь фамилий. И хотя среди них нет главы Чувашии Михаила Игнатьева, полномочия которого истекают в августе 2020 года, отдельные федеральные эксперты причисляют его к числу непопулярных и полагают, что «очередь дойдёт позже». Официальные рупоры парламентских партий пестрят расплывчатыми сообщениями о подготовке к «масштабным избирательным кампаниям», а оппозиция готовит акции протеста и разбирается в особенностях формирования избирательных комиссий в Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Чувашия

Между тем настоящую славу республике принесли школьники, «приручившие» микробов и придумавшие способ очищения воды, и 100-летний народный мастер Терентий Дверенин.

«Он свою миссию выполнил?»

Федеральный скандал, который разразился после заявления руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева о зарплатах учителей («есть учителя, которые получают мало, но они мало работают», а «порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату»), практически «замят» после слов главы региона Михаила Игнатьева. Где-то «в кулуарах» совещания Игнатьев заявил, что Васильев «извинился».

Читайте также: «Он извинился» — глава Чувашии о словах чиновника о зарплате учителей

Когда, где и при каких обстоятельствах это произошло, не сообщалось. Извинения, оставшиеся незамеченными, подогрели интерес особо назойливых общественников. Так, в «Фейсбуке» опубликован фрагмент встречи с чиновниками на празднике «Крымская весна» в Чебоксарах, где Михаил Игнатьев на уточняющий вопрос общественника об извинениях Васильева попытался перевести диалог в миролюбивое русло, напомнив, что «это всё в истории осталось». А потом заявил, что:

«Он свою миссию честно выполнил».

Cap.ru Юрий Васильев и Михаил Игнатьев

Остаётся только догадываться, что именно имел в виду глава региона, у которого сейчас вопросы поважнее неосторожных слов Васильева. 18 марта «Ведомости» сообщили о так называемом чёрном списке губернаторов, которые в ближайшее время потеряют свои должности. В список, по версии источников издания, рискуют попасть Республика Алтай, Волгоградская область, Мурманская, Калмыкия, Ставропольский край, Челябинская и Оренбургская области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин действительно на этой неделе будет заниматься региональной проблематикой. 19 марта поползли слухи о том, что добровольно сложил полномочия оренбургский губернатор Юрий Берг —пресс-служба опровергла эту информацию.

Читайте также: Глава Оренбуржья Юрий Берг не писал заявления об отставке

В федеральной прессе появились комментарии экспертов о том, что «чёрный список» может быть дополнен. В частности, глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в комментарии РИА «Новый День» отметил, что «большие проблемы с популярностью есть и у главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, руководителя Тувы Шолбана Кара-оол», «непопулярен глава Чувашии Михаил Игнатьев, вопиюще непопулярен глава Архангельской области Игорь Орлов, в вотчине которого бушуют мусорные протесты, снижается популярность даже у пермского губернатора Максима Решетникова».

"Но, думаю, до них очередь дойдет позже. Сейчас надо решать вопросы с выборами этого года», — отметил Калачев.

Партии готовятся

В Чувашии оживает партийная жизнь и начинается публичная подготовка к выборам: в 2020 году, напомним, должны пройти плановые выборы главы Чувашии, в 2021 году — выборы в Госсовет республики. Единороссы учат соратников, как работать с населением (читай — избирателем), оппозиция усиливает ряды за счёт приёма новых членов, активнее проводит митинги и громче говорит о возможных нарушениях.

Чувашское отделение «Единой России», недавно получившее нового лидера в лице Юрия Кислова, проводит семинары-совещания для партийцев для того, чтобы «эффективно претворять» в жизнь федеральные проекты партии. Первый «урок» преподал лидер чувашских единороссов.

«Бывает, нужно поставить, извините, качели, и вот мы решаем. Вот давайте поставим вот здесь. Кто решает? Ну, один кто-то, чиновник. Вот здесь будут качели, всё, я ничего не знаю. А с народом мы не посоветовались. Может, там не качели, а горка нужна была. А качели нужно сдвинуть на 30 метров», — цитирует Кислова ГТРК «Чувашия».

Cap.ru Юрий Кислов

На региональном совещании лидер чувашских единороссов подчеркнул, что «в следующем году нам предстоят масштабные избирательные кампании по выборам главы Чувашии и в органы местного самоуправления», в подготовку которых «нужно активно включаться уже сегодня», говорится в сообщении.

«Главные направления этой деятельности остаются прежними: это качественный прием граждан в местных общественных приемных партии, непосредственное участие депутатов в реализации приоритетных национальных и партийных проектов, встречах с трудовыми коллективами и избирателями во время Единых информационных дней», — отмечается в релизе.

В чувашском отделении «Справедливой России» на заседании совета «большое место заняло» «обсуждение задач по совершенствованию внутрипартийной работы и повышению действенности работ местных отделений».

"Эти вопросы никогда не сходили с повестки дня, но в последнее время они приобрели острый характер. Причина тому — предстоящие довыборы в этом году и выборы главы республики в 2020 году. К ним, как выяснилось, региональные власти стали готовиться загодя. Причем эта подготовительная работа в основном сводится к формированию ТИК и УИК исключительно из членов, лояльных к местным администрациям и партии «Единая Россия», а значит — готовых закрыть глаза на возможные нарушения законодательства о выборах, в частности применение практики вброса бюллетеней», — считают чувашские справороссы, проводя свои проверки.

Коммунисты активизировали работу по приёму в партию, наращивая ряды и готовясь к общероссийскому митингу протеста 23 марта. В Чебоксарах будут протестовать против транспортной и «мусорной» реформ, требовать отправить в отставку правительство.

Чувашия в рейтингах

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал Чувашию в числе регионов, где наблюдается «наихудшая ситуация» в части состояния дорог.

«Наихудшая ситуация наблюдается в Саратовской, Пензенской областях и Чувашской Республике. Низкое качество дорожного покрытия зачастую является не только следствием халатности должностных лиц, но и следствием коррупционных и мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств, выделяемых на строительство и ремонт дорог», — считает секретарь Совбеза.

Читайте также: Патрушев: худшие дороги ПФО — в Чувашии, Пензенской и Саратовской областях

Cap.ru Ремонт дороги

Жители Чувашии чаще других скупают подмосковную недвижимость. К такому выводу пришли столичные риелторы, проанализировав итоги 2018 года в части приобретения частных домовладений и земли под строительство жилья в Подмосковном регионе. На втором месте по активности — жители Ростовской области, топ-3 замыкает Рязанская область, пишет if24.ru.

Чувашия сохранила 12-е место в общем списке Национального экологического рейтинга регионов России, составленном общественной организацией «Зеленый патруль». По итогам зимы 2018−2019 гг. республика стала лидером в Поволжье. В Северо-Западном ФО рейтинг возглавила Мурманская область, в Центральной России — Тамбовская область, на Северном Кавказе — Карачаево-Черкесская Республика, в Сибири — Алтайский край, в Южном ФО — Краснодарский край, на Дальнем Востоке — Магаданская область, на Урале — Тюменская область. Рейтинг рассчитывается и публикуется 4 раза в год.

Чебоксары вошли в число «Умных городов»

Чебоксары вошли в число 15 городов, которые первыми переведут жилищно-коммунальное хозяйство на «цифру». По данным СМИ, об этом заявил на первом международном форуме «Умный город. Инструкция по применению» в Калуге замминистра строительства Андрей Чибис. По его словам, «пилотами» стали города, которые берут «на себя больше обязательств, кто рассчитывает на поддержку Минстроя», и «наша задача сделать из пилотных городов центры притяжения для всех».

В число «пилотов» также вошли три города Нижегородской и Челябинской областей, по два города — в Калужской области, Ставропольском крае и Новгородской области, а также Сочи и Ульяновск.

Cap.ru Умный город

Проект «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». В Минстрое России отмечают, что проект направлен «на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан и базируется на пяти ключевых принципах: ориентация на человека; технологичность городской инфраструктуры; повышение качества управления городскими ресурсами; комфортная и безопасная среда; акцент на экономической эффективности».

«Основной инструмент реализации этих принципов — широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре. Цель «Умного города» состоит не только в цифровой трансформации и автоматизации процессов, но и в комплексном повышении эффективности городской инфраструктуры», — говорят авторы проекта.

Руководителем проекта является уроженец Чебоксар, замминистра Андрей Чибис, которому также приписывают идеи взносов за капитальный ремонт и ОДН.

Читайте также: У чиновников Минстроя РФ «вышибли дурь и глупость»

Бедных станет на 111 человек меньше?

Минтруд Чувашии решил активизировать борьбу с бедностью, действуя по указу президента Владимира Путина о национальных целях развития России. В ведомстве напоминают о важности данной работы: предусмотрено 15 показателей «для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации». И приводят прогноз — надо полагать, с опечаткой, что может говорить о невнимательности чиновников либо о неважности проблемы.

«В Чувашской Республике к 2024 году уровень бедности должен быть снижен с 18,5% (228,6 тыс. чел.), как это было в 2018 году, до 9,3% (110,9 чел.). За 6 лет численность населения с доходами ниже прожиточного минимума должна сократиться расчетно на 117,7 тыс.», — рассчитывают в министерстве.

«В настоящее время для решения задачи по снижению уровня бедности в республике проводится постоянная информационно-разъяснительная работа среди населения по вопросам оказания социальной помощи малоимущим семьям, определена структура бедности в разрезе муниципальных образований, сформирован региональный реестр граждан с доходами ниже прожиточного минимума, а также план мероприятий по обеспечению достижения целевых значений показателя «уровень бедности» в % к общей численности населения по Чувашской Республике на 2019 год», — заявляют в минтруде.

Эверетт Шинн. Круглосуточное кафе. 1900

Дело о загрязнении стоками с полигона

В Чувашии вынесен приговор по уголовному делу в отношении директора филиала общества «Управление отходами», которого обвиняли в загрязнении земли сточными водами и ущерб оценили в 40,4 млн рублей. По данным прокуратуры, произошло загрязнение почвы площадью более 15,5 тыс. кв. метров и требуется рекультивация. В следственном управлении СКР по Чувашии, которое расследовало уголовное дело, отмечают, что стоки содержали «в своем составе соединения азота нитритного, азота аммонийного, сульфат-иона, нефтепродукты и железо, не прошедшие предварительной очистки. Суд признал злоумышленника виновным и назначил 200 тыс. рублей штрафа. Кроме того, направлен иск о взыскании с общества суммы ущерба.

Подробнее: В Чувашии суд вынес решение по делу о загрязнении стоками с полигона ТБО

Дела сыновей

В Верховный суд Чувашии поступила кассационная жалоба по уголовному делу в отношении 17-летнего сына сенатора от республики Вадима Николаева. Ранее следственное управление СКР по Чувашии установило, что в ночь с 12 на 13 июня 2018 года злоумышленник, находясь у одного из домов по улице Водопроводной в Чебоксарах, в ходе ссоры с малознакомым ровесником ударил его кулаком по лицу — у последнего констатировали перелом нижней челюсти. Первоначально ему было назначено полгода ограничения свободы.

Читайте также: На сына чувашского сенатора завели дело

Парламент Чебоксар проголосовал за лишение депутатских полномочий ранее осуждённого за мошенничество Алексея Шурчанова, сына депутата Госдумы и лидера чувашских коммунистов Валентина Шурчанова. В прошлом году Ленинский райсуд Чебоксар признал парламентария виновным в мошенничестве и оштрафовал на 200 тыс. рублей. Суд установил, что осенью 2015 года Шурчанов в качестве партийного функционера получил от директора одной из частных компаний, являвшегося в тот момент членом КПРФ, в общей сложности 547 тыс. рублей. Взамен обещал включить его в партийные списки КПРФ на выборах в Госсовет Чувашии и Госдуму, однако свое обещание не выполнил и деньги не вернул. Верховный суд Чувашии оставил решение без изменений.

Читайте также: Шурчанова лишили депутатских полномочий в Чебоксарах

Георгий Долгопский Госсовет Чувашии

Старейший мастер Чувашии отметил 100-летие

В Марпосадском районе 100-летие отметил народный мастер, лауреат Государственной премии Чувашии в области литературы и искусства Терентий Дверенин. Чиновники в лице министра культуры Константина Яковлева и главы администрации района Анатолия Мясникова вручили «памятные часы и благодарность главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева за вклад в развитие культуры и искусства», а также поздравительную телеграмму от президента Владимира Путина.

Терентий Дверенин в 2005 году занялся изготовлением сценок и многофигурных композиций на темы чувашской традиционной жизни — на основе подвижных деревянных фигур-кукол, одетых в традиционные костюмы, головные уборы и украшения, снабженных орудиями труда, инструментами, приспособлениями. Фигурки вырезаются из ветлы, частично тонируются акварелью в «телесные» цвета и соединяются шарнирами. Одежда шьётся из подлинных старых холстов и тканей, украшается ручной вышивкой. Любимая тема старейшего народного мастера — повседневный труд чувашей.

«Прошедший войну, работавший после неё на восстановление страны, нефтяник и заслуженный рационализатор, Терентий Парамонович после 80 лет, в начале 21 века, взялся мастерить кукол — целую панораму жизни родной деревни века ХХ и гораздо ранее. Больше 70 фигур ровно в одну четверть человеческого роста, которые сеют, жнут, молотят, прядут, строят, поют, идут на войну и молятся. Его творения выставлялись в Чувашском национальном музее и Российском доме народного творчества в Москве», — пишет в «Фейсбуке» журналист Маргарита Красотина.

Школьники «приручили» микробов

Сборная команда детского технопарка «Наноквантум» из Чебоксар стала победителем международного конкурса ICET с проектом по созданию микробного топливного элемента, пишет «Труд». Поясняется, что изобретение состоит из анодной камеры с водой и бактериями и катодной камеры, между которыми находится мембрана. В эту цепь можно подключить лампочку, чтобы получить электричество. Кроме того, бактерии, поглощая органику, очищают воду, и это можно использовать на очистных сооружениях, говорится в публикации.