В Красноярске 12 марта завершилось яркое спортивное событие — XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. Город и край готовились к Студенческим играм почти шесть лет, за это время, по мнению властей, облик Красноярска качественно поменялся в лучшую сторону. А для региона в целом от Универсиады ожидается «очень серьёзный экономический эффект» (цитата губернатора Красноярского края Александра Усса — прим. ИА REGNUM ).

Иван Шилов ИА REGNUM

Однако, как и любое событие такого масштаба, Универсиада вызвала не только положительные и восторженные отклики, но и шквал критики. Причём критические замечания раздавались не только со стороны людей, которые просто-напросто плохо относятся к нашей стране, но и со стороны рядовых жителей Красноярска. В частности, в сети широко обсуждалась и обсуждается буквально-таки феерическая победа России на Универсиаде. Спортсмены нашей сборной завоевали 112 медалей, в том числе 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых, оставив соперников далеко позади. Очень далеко. Например, Южная Корея, расположившаяся в медальном зачёте на второй строчке, взяла всего 14 медалей (шесть золотых и по четыре серебряных и бронзовых).

Kremlin.ru Открытие XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске

В интернете буквально через несколько дней после начала Универсиады в Красноярске посыпались высказывание следующего толка: мол, Россия выставила профессионалов, чемпионов различных соревнований, в общем «слишком сильных» спортсменов, а остальные страны действительно отправили простых студентов. На чём же основана эта критика?

Миллиарды рублей на подготовку

История XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске началась в 2012 году, напомнили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Студенческих игр. 9 января 2012 года президент России подписал поручение председателю правительства РФ о начале реализации конкретных мероприятий по подготовке Красноярска к участию в заявочной кампании.

О том, что Красноярск всё-таки примет Универсиаду-2019, стало известно в 2013 году. Соответствующее решение принял 9 ноября в Брюсселе исполком FISU.

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Началась подготовка к этому спортивному событию.

Здесь стоит отметить: краевые власти осознавали, что на подготовку к Универсиаде уйдут миллиарды рублей. Огромные усилия (и финансовые в том числе) нужно было приложить даже просто для того, чтобы Красноярск — индустриальный город — выглядел к 2019 году достойно. В целом на подготовку и проведение Студенческих игр ушло порядка 80 миллиардов рублей (большая часть средств — федеральные вложения). Хотя изначально назывались суммы куда скромнее — около 46 млрд рублей, в том числе 31 млрд — из федерального бюджета. Такое значительное увеличение, по версии краевых властей, было связано с затратами на благоустройство Красноярска.

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Для сравнения. В декабре 2018 года во втором чтении был принят бюджет Красноярского края на 2019 год. Доходы были утверждены в размере 223,7 млрд рублей; расходы — 237,1 млрд рублей. Дефицит составил 13,4 млрд рублей. Поэтому потраченные на Универсиады 80 миллиардов выглядят просто астрономической суммой.

Бюджет

Ещё для сравнения. Универсиада-2013 в Казани обошлась бюджету примерно в 228 млрд рублей. Затраты на подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи в общей сложности составили 324,9 млрд рублей (по информации Счётной палаты РФ). А расходы России на чемпионат мира по футболу — более 800 млрд рублей.

Но власти, касаемо Универсиады в Красноярске, утверждают — всё не зря.

«Новые ледовые дворцы, корпуса больниц, дорожные развязки, студенческие общежития, общественные пространства — эти вложения в социальную инфраструктуру будут служить нам десятилетия», — прокомментировал ранее председатель краевого Заксобрания Дмитрий Свиридов.

По информации губернатора Красноярского края Александра Усса, к крупному международному спортивному состязанию с нуля были построены и реконструированы 34 капитальных объекта.

Надежды на чистый воздух

Не стоит здесь забывать и о надеждах красноярцев, связанных с Универсиадой.

Как известно, Красноярск — город, страдающий от экологических проблем. Город «чёрного неба». Периодически здесь объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ), над городом опускается смог, становится нечем дышать. На 30 марта 2019 года в Красноярске запланирован очередной митинг «За чистое небо».

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Перед Универсиадой некоторые горожане в соцсетях «шутили» (хотя, когда нечем дышать, тут, конечно не до шуток), что будут встречать иностранных гостей в респираторах, а лучше в противогазах.

И так как красноярцы убеждены, что основными виновниками экологического бедствия являются промышленные и тепловые предприятия, они выражали уверенность, что уж в период Универсиады смогут сполна насладиться чистым воздухом. Не будут же заводы чадить, когда в городе полно высокопоставленных гостей.

Однако, по признанию экологических активистов, «чёрное небо» наблюдалось в Красноярске и в дни Универсиады, хотя официально НМУ не объявлялись.

«Первые два дня (2−3 марта — прим. ИА REGNUM ) всё в дыму было, даже несмотря на то, что в Красноярске был президент РФ Владимир Путин», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM красноярский экологический активист Андрей Сковородников-Эрлих.

Смог

Однако в остальные дни соревнований горожане всё же смогли насладиться чистым небом, подчёркивает он.

Комментируя траты на студенческие игры, экологический активист отметил:

«Как-то не велик КПД по сравнению с затратами, конечно. Будем наблюдать, что будет дальше, как подышим остальные дни. В целом от Универсиады рядовые жители в основном видели неудобства. Что, впрочем, не говорит о бесполезности Универсиады как таковой. Это действительно интересное мероприятие. Просто реализация у нас «по Черномырдину» — как всегда. Заботились бы власти всегда о городе и горожанах — вот тогда был бы толк городу. А когда всё хорошее делается только для Универсиады и ради иностранных гостей, это плохо. Поэтому двоякое ощущение. Здорово, что праздник спорта прошёл у нас, а бэкграунд расстраивает», — сказал Андрей Сковородников-Эрлих.

«Хорошо, что построили дороги, стадионы, привели в более-менее приличный вид центр города, обустроили скверы, закупили снегоуборочную технику. Меня возмущает другое: неужели нельзя было это сделать без Универсиады? Чиновники в спешке латают дыры, чтобы пустить пыль в глаза иностранным гостям, а жители частного сектора почти в центре города в XXI веке продолжают жить без водопровода и теплоснабжения — ходят к колонке за водой и топят дом дровами. Вот это мне противно», — цитирует жителя Красноярска Константина С. портал «Такие дела».

"Наша, домашняя Универсиада»

Вернёмся к триумфальной победе российской сборной, которая вызвала в сети так много ироничных комментариев.

Итак, главный вопрос: Россия выставила на Универсиаду профессионалов против любителей?

По мнению корреспондента телеканала «Матч-ТВ» Дмитрия Матыскина, все эти обсуждения возникают «от недопонимания ситуации».

«Если погрузиться внимательнее в вопрос, многие сборные выставляют достаточно опытных спортсменов. Та же Южная Корея, Канада. Корея прислала в Красноярск несколько олимпийских чемпионов по шорт-треку, и выступили они превосходно. Если сравнить, как выступили наши девушки и парни в шорт-треке, то мы как раз там проиграли олимпийским чемпионам. И у канадцев такая же история. Канадские хоккеистки изначально ехали сюда за победой, поэтому второе место их расстроило до слёз. Сюда приехали сборная Канады по кёрлингу, которая потом вместе со сборной Южной Кореи поедет выступать на чемпионат мира. Это спортсмены с большим опытом и талантом, несмотря на молодой возраст», — цитирует Матыскина «Комсомольская правда».

Борис Кустодиев. Лыжники. 1919

Он подчеркнул, что происходившее в других видах спорта — это решение каждой национальной Федерации студенческого спорта.

«Считаю ошибочным мнение, что к нам приезжают слабые спортсмены. На самом деле, наши открываются чуть раньше, у нас больше талантливой спортивной молодёжи. К тому же нам нужно было показать себя с хорошей стороны — это ведь наша, домашняя Универсиада», — рассуждает Дмитрий Матыскин.

Что касается сборной США, он считает, что «от них приезжают на Универсиаду не совсем лучшие студенты»:

«Приезжают ребята, которые занимают 2 и 3 лиги в студенческом спорте. У них ведь существуют различные ассоциации по видам спорта, но лучших они придерживают, видимо, не считают нужным отправлять на Универсиаду».

Курьёзы, замечания и счастливые события

Не обошлось во время Универсиады и без курьёзов.

После хоккейного матча между Канадой и Великобританией один из болельщиков по ошибке отобрал клюшку у канадского спортсмена. Судя по всему, он думал, что хоккеист хочет сделать ему такой подарок, а не просто поприветствовать. Позже в соцсетях распространилось фото интернет-объявления о якобы продаже этой самой клюшки.

Однако герой этой истории — защитник канадской сборной по хоккею Гарретт Макфадден позже заявил, что клюшку ему вернули, причём достаточно быстро.

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Одно из самых серьёзных замечаний, касающихся организации Студенческих игр, сделал известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Мне всё нравится, всё хорошо и здорово, но те люди, которые придумали продавать билеты на два разных соревнования в один день, это первый раз в истории мирового биатлона. Поэтому, конечно, когда людей выгоняют после первой гонки, чтобы зашли на вторую другие, оргкомитет, это позорище, которого свет не видывал!» — высказался Губерниев. Видеофайл с его комментарием появился на сайте Youtube.com.

Были и ситуации посерьёзней. Несмотря на все предпринимаемые меры безопасности, неизвестные в ночь на 3 марта забросали здание мэрии Красноярска коктейлями Молотова. В ГУ МВД России эту информацию ИА REGNUM подтвердили и сообщили, что подозреваемые в попытке умышленного уничтожения имущества административного здания путём поджога были оперативно задержаны. Ими оказались 25-летний и 27-летний мужчины. В отношении них возбуждены уголовные дела. Подозреваемые арестованы. Кроме того, в отношении одного из них назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы.

Lifehacker.ru Коктейль молотова

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Стоит упомянуть и о том, что МВД РФ ранее возбудило ряд уголовных дел о хищении бюджетных денег после проведения чемпионата мира по футболу и при подготовке к Универсиаде в Красноярске.

Комментируя эту информацию, Александр Усс заявил, что, касаемо Универсиады, «речь идёт о единственном зафиксированном преступлении, которое было совершено порядка года назад».

Губернатор поведал, что «один из мошенников» — не чиновник — пытался при сносе ветхого жилья при строительстве развязки на Николаевском мосту завышать стоимость домов, подлежащих сносу. Причём «пару раз ему удалось это сделать».

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Были на Универсиаде и счастливые события. Прямо во время соревнований по кёрлингу у болельщицы начались роды. Женщину увезли по скорой из спорткомплекса им. Ивана Ярыгина. В ближайшем роддоме болельщица благополучно родила мальчика. Назвали ребёнка Универсиады Кириллом.

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Ещё одно радостное событие произошло 7 марта. Сотрудник дирекции Универсиады после гонки преследования на стадионе Академии биатлона сделал предложение руки и сердца своей девушке.

До свидания, U-Лайка!

Итак, 11 дней Универсиады в Красноярске пролетели как один миг. Для чиновников — точно, уж очень волновались. 12 марта город попрощался с талисманом соревнований — U-Лайкой.

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После Студенческих игр власти начали подводить некоторые итоги. По данным краевого правительства, Всемирные Студенческие игры завершились триумфом российской сборной, завоевавшей 112 медалей, из которых 41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзовые. Участники соревнований — спортсмены из 58 стран мира — разыграли 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, хоккее с шайбой, горнолыжном спорте, кёрлинге, сноуборде, фигурном катании, шорт-треке, фристайле, лыжном ориентировании, хоккее с мячом. На втором месте оказалась сборная Кореи (14 медалей), на третьем — сборная Японии (13 медалей).

Что касается сборной РФ, в неё входили 296 спортсменов (138 мужчин и 158 женщин) из 43 субъектов России. Больше всего спортсменов было из Красноярского края (44 человека), Санкт-Петербурга (41 человек), Москвы (30 человек).

Вторая по численности сборная — из Швейцарии (99 спортсменов, по данным краевого правительства), третья — из Китая (79 спортсменов).

Что касается наследия Универсиады, по этому поводу губернатор Красноярского края Александр Усс высказался 12 марта в день закрытия соревнований, на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Действительно достойные объекты, но теперь наша главная задача — чтобы они использовались на полную мощность и регулярно. Есть ряд объектов, в отношении которых у нас нет никаких проблем — ледовые дворцы, Академия биатлона. Но есть специальные виды спорта, такие как фристайл… У нас, конечно, талантливые ребята, некоторые из глубинки, очень успешно выступили на Универсиаде, но пока столько специалистов в этой области нет. Поэтому, учитывая уникальные характеристики «Сопки», есть предложение — оно поддержано и президентом нашей страны, и вы сейчас видели этот спортивный комплекс, — сделать на этой базе федеральный, а может, даже международный учебно-тренировочный центр. А кластер «Радуга» будет передан Сибирскому федеральному университету. Это тоже хорошо, поскольку это находится в непосредственной близости от СФУ, а где молодёжь, студенты — там и спорт», — приводит слова Усса пресс-служба российского правительства.

Government.ru Закрытие XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске

В целом Усс уверен, что «Универсиада даёт очень серьёзный экономический эффект». А по словам Медведева, Студенческие игры дали «толчок развитию Красноярска».

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Универсиада «для трибун»?

«Международный спорт сегодня через победы и спортивные достижения демонстрирует качество жизни страны, заинтересованность государства в здоровье нации, уровень вложений в спортивную инфраструктуру, образование и подготовку спортсменов. Само событие — это повод принять не только иностранные делегации, но и сопровождающих, бизнесменов, депутатов, глав разных ведомств. 12 марта, например, я принимал участие во встрече с делегацией Универсиады Монголии, где мы обсуждали и организацию игр «Дети Азии — 2020», и образование, и бизнес. В этом смысле Универсиада в Красноярске решала три задачи. Это международная демонстрация качества жизни в стране, укрепление международных и бизнес связей, рождение новых объектов инфраструктуры (город, конечно, не удалось перестроить, это не делается за пять лет, это делается в рамках общей политики развития спорта и без Универсиады за десятилетия, но развязки и стадионы появились, и это точно хорошо). Можно отметить и новый уникальный опыт служб безопасности, которым стоит сказать спасибо за мастерство и порядок. Такие тренировки просто необходимы. Другое дело, что организаторам с 2012 года стоило нажать на работу с общественностью, с горожанами, чтобы на протяжении шести лет появлялось чувство праздника, ожидания. Нужно было делать горожан сопричастными к подготовке, включать их в работу, в этом случае мы бы увидели максимальный эффект праздника не только на трибунах, но и на улицах города, во всех социально-значимых учреждениях. Именно так было в Чите на студенческом фестивале стран ШОС в 2014 году. Маленькое, малоизвестное, но по-настоящему народное мероприятие, где в роли главных была не только «местная элита», но и те, для кого все делается», — считает председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков.

Что касается критики, по его словам, формально все спортсмены подходили по требованиям FISU — «они ведь студенты».

«В целом критика СМИ может быть справедлива, ведь профессионалы и студенты-любители не могут создать для трибун праздника спорта, конкуренции, борьбы. А ведь для трибун, прежде всего, все и организовано», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Patrick Hui Лыжная акробатика

Итак, Универсиада в Красноярске завершилась. Деревня Универсиады попрощалась со своими жителями, огонь Студенческих игр погас. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин передали флаг FISU главе швейцарского города Люцерна Беату Цюсли, где пройдут следующие зимние Студенческие игры. Для кого-то они — наверняка — станут поводом позлорадствовать (сможет ли Россия завоевать на Универсиаде в Люцерне сотни наград, как на домашних играх?), а для кого-то — искренне и от души поболеть за спортсменов нашей сборной.

А сумеет ли Красноярск грамотно распорядиться наследием Универсиады, покажет время. В любом случае город ещё долго будет вспоминать это событие. Когда ещё на Красноярск обратят такое внимание федеральные власти?