В Пскове журналист подозревается в публичном оправдании терроризма

Псков, , 22:13 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области возбудило уголовное дело в отношении журналиста Светланы Прокопьевой — она подозревается в публичном оправдании терроризма с использованием СМИ по ч. 2. ст. 205.2 УК РФ. Об уголовном преследовании журналиста стало известно сегодня, 6 февраля: днём дома у Пропьевой в Пскове прошли обыски.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», где работала Прокопьева, сообщили, что претензии к журналисту и радиостанции возникли в конце 2018 года, после выхода в эфир её программы «Минутка просветления», в которой журналист анализировала теракт в здании ФСБ в Архангельске. Предупреждение редакции СМИ вынесло региональное управление Роскомнадзора.

Сегодня, 6 февраля, процессуальные действия следователи провели не только дома у Прокопьевой, но и в редакции «Эха Москвы в Пскове». Светлану Прокопьеву также допросили в здании регионального Следственного управления, после чего отпустили домой.

Отметим, что Светлана Прокопьева — известный журналист в Псковской области. Она сотрудничала со многими СМИ, в том числе газетой «Псковская губерния», «Радио Свобода» и другими.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября 2018 года в здании ФСБ в Архангельске сработало самодельное взрывное устройство. 17-летний подросток, пронесший бомбу в здание, скончался на месте от полученных травм. Трое сотрудников ведомства получили ранения различной степени тяжести. Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «Терроризм» и «Незаконное ношение оружия».