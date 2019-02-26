Одна из самых успешных, согласно всевозможным рейтингам, Тюменская область на фоне внешнего благополучия тоже имеет свои внутренние проблемы. На фоне политической устойчивости продолжаются «мусорные» волнения и периодически возникают социальные гнойники.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

Точное попадание в «электоральные ожидания»

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля 2019 года. Комментируя основные задачи и посылы, названные главой государства, Моор остановил внимание на развитии экономики: улучшении делового климата, снятии инфраструктурных ограничений, подготовке кадров и росте производительности труда.

Особо порадовала Александра Моора оценка главой государства высокой степени готовности и усилий трёх регионов Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в создании научно-образовательного центра (НОЦ).

«Вскоре мы выйдем на финишную прямую и займемся подготовкой итоговых документов, которые направим на федеральный конкурс по созданию НОЦ. Наша задача — завершить эту работу к лету текущего года. Надеюсь, что наша совместная заявка будет оценена по достоинству», — отметил губернатор Тюменской области.

Kremlin.ru Александр Моор

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Член Общественной палаты РФ и заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области Светлана Ярославова, которая также присутствовала на оглашении послания, подробно остановилась на речи главы государства, разобрав её, как говорится, по полочкам, сделав упор на моральные императивы, озвученные президентом.

«Следует признать, что почти все тезисы послания попали в область «электоральных ожиданий». Граждане страны давно ждали «масла вместо пушек», а оказалось — и то, и другое. Президент сделал акцент на незамедлительности исполнения «майских указов», подчеркивая: «Время спрессовано. Времени на раскачку нет». Тезис «больше детей — меньше налогов» вызвал бурный позитив в зале», — поделилась впечатлениями с земляками Светлана Ярославцева.

И отметила, что в память ей врезалась фраза Владимира Путина о том, что «Россия не может быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут, Россия — нет».

«Да, наша страна особая, своего рода гарант мира на всей планете. Эта роль придумана не нами, — так складывается история, и мы обречены защищать не только нашу землю, свой народ, который никогда не жил под чужую песню, но и оказывать миротворческое влияние на другие страны и континенты», — отметила зампредседателя Общественной палаты Тюменской области.

О мусоре сказано не всё

Тем временем в Тюменской области не стихают «мусорные бунты». В минувшее воскресенье, 24 февраля 2019 года, против «мусорной» реформы протестовали местное отделение «РОТ-Фронта», областной комитет РКРП, областной комитет Советских женщин и некоторые другие организации. Митинг состоялся на Центральной площади у памятника В.И. Ленину после полудня. Протестующие озвучили уже известные требования, основные из которых — это приостановить действие «мусорной» реформы, разобраться с объёмами реально производимого тюменцами мусора, снизить тариф со 139 рублей с человека в месяц до 50 рублей. И безусловно, тюменцы требуют вынести мусорный вопрос на плебисцит, явно устав собираться еженедельно «клубами по партийным интересам», превращая протесты в сугубо декларативные мероприятия.

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(сс) cocoparisienne Пакет с мусором

Напомним, митинги относительно недоработок новой системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами, стартовавшей в нескольких регионах России с 1 января 2019 года, не стихают в Тюменской области с конца января 2019 года. Правительство региона неоднократно встречалось с местными общественниками и партийными деятелями. Под давлением протестов в течение двух недель изменился принцип формирования тарифа на сбор, вывоз и утилизацию мусора в Тюменской области, который стал браться с человека, а не с квадратного метра. Были пересмотрены принципы вывоза мусора для садоводов и ИЖС, расширен список льготников, имеющих право на скидку по плате за вывоз отходов.

Опасные подростки и автомобилисты под кайфом

В Тюменской и Челябинской областях более чем на 55% за 2018 год выросло число особо тяжких подростковых преступлений, совершённых подростками. Об этом было заявлено на выездном совещании в Тюмени 19 февраля 2019 года Совета безопасности России под председательством секретаря Совбеза Николая Патрушева. Мероприятие было посвящено вопросам обеспечения безопасности на транспорте и в образовательных организациях. В нём приняли участие силовики, а также истеблишмент Уральского федерального округа.

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин отметил, что ситуация с обеспечением безопасности населения на транспорте в Уральском федеральном округе остаётся сложной. Об этом свидетельствуют факты серьёзных происшествий с человеческими жертвами на дорогах округа.

«Аварийности во многом способствуют недостаточная дисциплина участников дорожного движения, несоблюдение нормативных требований организациями-перевозчиками, необеспечение надлежащего технического состояния дорог, неэффективная реализация уполномоченными службами контрольных функций», — отметил Юрий Гулягин.

James Palinsad Алкоголь за рулём

Только за 2018 год в федеральном округе прокурорами было предъявлено более двух тысяч заявлений в суды о лишении прав управления транспортными средствами лиц, состоящих на учете с диагнозами «алкоголизм» и «наркомания». К дисциплинарной ответственности привлечены 96 работников подразделений органов государственного автодорожного надзора.

В России объекты транспортной инфраструктуры, как и сам транспорт остаются достаточно уязвимы для террористов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Что касается образовательных объектов, то, как отметил секретарь Совбеза РФ, средствами безопасности остаются не обеспечены 14% школ. Он указал на увеличившееся количество пожаров в учебных заведениях и порекомендовал обратить особое внимание на сельские школы.

На минувшей неделе в тюменских судах поставлены точки в двух долгих и резонансных судебных разбирательствах. К делу бывшего председателя Тюменской городской думы Дмитрия Еремеева, обвинённого в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели двух людей, были прикованы взоры всей страны.

Mytaganrog.com ДТП

Экс-спикер городского парламента приговорён к трём годам лишения свободы условно и лишению водительских прав сроком на два года и десять месяцев. Можно сказать, что справедливость восторжествовала.

Напомним обстоятельства громкого дела. Около полуночи 24 июня 2018 года на 178-м км автомобильной дороги Р254 «Иртыш», управляя Toyota Land Cruiser, Дмитрий Еремеев на высокой скорости, 120 км/ч, начал обгон, не убедившись, что встречная полоса движения свободна на достаточном для маневра расстоянии. В итоге его внедорожник столкнулся с автомашиной Toyota Avensis, водитель и пассажир которой погибли на месте. В автомобиле Дмитрия Еремеева сработали подушки безопасности, он был госпитализирован с серьёзными травмами и провёл в стационаре два месяца.

Отметим, что дело о ДТП с участием спикера думы Тюмени стало резонансным, когда Тюменский районный суд 3 сентября 2018 года удовлетворил ходатайство следователя СУ СКР прекратить уголовное преследование парламентария. На закрытии дела настаивали родственники погибших. Суд назначил тогда Еремееву штраф в 160 тыс. рублей без лишения водительских прав.

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На возобновлении новых слушаний дела Еремеева настояла общественность, обескураженная и возмущённая мягкостью приговора. Дело вице-спикера Тюменской думы в конце октября 2018 года было отправлено на доследование. В январе вернулось в суд на повторное рассмотрение.

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В ходе судебного разбирательства выяснилось, что у Toyota Avensis в нерабочем состоянии была одна фара, что ввело в заблуждение водителя Дмитрия Еремеева. В салоне его автомобиля находилось трое молодых людей, которых он подобрал по дороге, чтобы подбросить до Тюмени, а также две собаки. Молодые люди, на удачу, не пострадали и дали в суде показания.

Sledcom.ru Суд

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Государственный обвинитель настаивал на реальном сроке заключения для Еремеева. Суд принял во внимание превышение скорости экс-парламентарием. Но также учёл, что родственники погибших не предъявили к нему претензий в ходе разбирательства, кроме того, он им выплатил компенсации в размере три миллиона рублей на две семьи. Также обвиняемый ранее в нарушителях ПДД не числился, характеризуется положительно по месту работы и родственниками погибших. Является отцом двух несовершеннолетних детей.

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Дело Еремеева наглядно ещё и потому, что к финалу второго судебного разбирательства даже фронда экс-спикера местного парламента, ранее заявлявшая о презумпции виновности чиновников и прочих власть предержащих, стала сочувствовать антигерою, заявляя, мол, в подобной ситуации мог оказаться любой водитель.

Однако общественное мнение ни на йоту не жалеет фигуранта другого резонансного дела — главу Ярковского района Евгения Щукина. Согласно решению суда именно по его вине в непригодных для жизни условиях бытуют люди в пятиэтажном доме по ул. Вокзальной, 1 «г» в посёлке Винзили под Тюменью. Жилой эту «пятиэтажку» назвать сложно: отсыревшие стены, плесень, скачки напряжения в сети, отсутствие горячей воды на верхних этажах, канализация — выгребная яма.

Дом был возведён компанией ООО «Инвест-Силикат-Стройсервис» рядом с её же кирпичным заводом, прописанным по ул. Вокзальной, 1. Данную «пятиэтажку», как позже выяснилось, возвели не соблюдая безопасные рубежи, прямо в санитарно-защитной зоне завода. Сам дом сдан в эксплуатацию в июле 2012 года в отсутствие заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного здания требованиям технических регламентов и проектной документации.

Подписано разрешение уже осуждённым за превышение должностных полномочий бывший заместитель главы администрации поселка Винзили Тюменского района Александр Шабалин. На экс чиновника наложили штраф в 275 тыс. рублей. Но он был не единственным, кто подписывал документацию, способствовавшую строительству проблемного дома. Ныне глава Ярковского района Евгений Щукин тоже побывал в должности исполняющего обязанности главы Винзилей. И 21 февраля в суде ему огласили приговор: три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Чиновника взяли под стражу прямо в зале суда. Вины он за собой не видит. Помимо трёх лет колонии, суд обязал его выплатить 16 жителям проблемной пятиэтажки по 100 тысяч рублей. Отметим, приговор пока не вступил в силу. Защита Щукина заявляет о грядущей апелляции.

Убитые косули и раненые люди

На прошедшей неделе некоторые тюменские vip-персоны стали участниками браконьерского скандала. Полиция Курганской области разбирается с вопиющим браконьерством, совершённым группой лиц, в составе которой были как минимум две vip-персоны из Тюмени. В Далматовском районе 20 февраля был задержан автомобиль с тюменскими номерами и с четырьмя пассажирами. В багажнике авто обнаружены шесть застреленных косуль — четыре самки и два самца.

Wallspaper.ru Охота

В пресс-службе УМВД по Курганской области, не называя имён, сообщили, что злодеяние произошло в закрытые для охоты сроки в тёмное время суток. Автомобиль пытался скрыться по автодороге Шадринск — Миасское, но был задержан нарядом ДПС ГИБДД. В действиях пассажиров автомобиля усматривается преступление, предусмотренное ч.2 ст.258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная группой лиц, с применением автотранспорта, с причинением особо крупного ущерба государству»).

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В Telegram-каналах тут же появились ФИО предполагаемых браконьеров. Один из них, по сообщению тюменских СМИ, после охоты сложил полномочия помощника депутата региональной думы, также приостановлено его членство в «Единой России». Оба фигуранта из Тюмени комментировать ситуацию отказываются.

О случае браконьерства в своём Instagram сообщил известный охотовед Валерий Кузенков. Позднее он рассказал порталу 72.ru подробности задержания vip-браконьеров.

«Убегали сто километров. Браконьеры так бы и ушли, если бы машина не застряла в снегу. Сейчас они говорят, что нашли косуль. Но если вы найдете на улице труп человека, то сразу его на кладбище повезете? Нет, вы вызовите полицию. Зачем дурака включать? Мне про них сообщили охотники. Когда егеря поняли, кого они поймали на незаконной охоте, то сразу связались со мной. Люди опасались, что на них будет оказываться какое-то давление. Я тут же опубликовал всё в Instagram, и машина закрутилась», — пояснил Валерий Кузенков свой порыв обнародовать историю в социальных сетях.

Охотовед уточнил, что косули были беременными.

«Почему охота закрывается 15 января? Потому что неэтично стрелять самок. К весне они идут к дороге, где питаются. Они не боятся людей. Весна — тяжёлое время для диких животных. Браконьеры этим и пользуются. Берут ночники, тепловизоры, ездят по дорогам и стреляют. Охотились с мототранспортным средством с применением фар. Фары — это запрещенный способ браконьерства. У косули такое устройство глаз, что когда их слепят, то они впадают в ступор, останавливаются и не знают, куда бежать. Браконьеры этим пользуются и расстреливают. А сколько подранков могло уйти? Зверь с ранением мог убежать и умереть. Это злостнейшее браконьерство», — отмечает Валерий Кузенков.

И не знаешь, чьё зверство страшнее — браконьерское или врачебное — когда узнаёшь леденящую душу историю женщины, прооперированную в Тюмени без должного наркоза. О непрофессионализме врачей рассказал её сын в своём Telegram-канале. Женщина ещё в середине января поскользнулась на обломке автомобильной фары и раздробила коленную чашечку. Во время хирургического вмешательства ей вставили спицы для сращивания кости. Но одна из спиц начала прорываться наружу. В приёмной травматологического отделения ОКБ №2 ей сделали операцию по удалению спицы. При этом, как утверждает сын женщины, сделали укол лидокаина и, не дождавшись действия лекарства, отломили спицу.

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Новость вызвала в Тюмени широкий резонанс. Областной департамент здравоохранения проводит проверку. К разбору ситуации подключилась «Единая Россия». Примечательно, что сын несчастной женщины известен в Тюмени оппозиционными взглядами. Региональный координатор проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Виктор Рейн взял этот вопрос на особый контроль, чтобы разобраться в правомерности действий специалистов.

«В данный момент проводится вся необходимая работа по выяснению наличия самого факта оказания медицинской помощи гражданке и выяснению всех реальных обстоятельств произошедшего», — подчеркнул депутат Тюменской областной думы Виктор Рейн.

По иронии судьбы именно его помощника молва обвиняет в зверском браконьерстве.