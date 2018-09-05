Скандал в Тюмени: приговор спикеру думы дошёл до Генпрокуратуры

Тюмень, , 08:27 — REGNUM Генеральная прокуратура поручила тюменским коллегам в течение десяти дней дать оценку решению Тюменского районного суда, прекратившего уголовное преследование в отношении председателя городской думы Тюмени Дмитрия Еремеева. Спикер регионального парламента проходил в качестве обвиняемого по делу о дорожно-транспортном происшествии с двумя погибшими, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, 3 сентября 2018 года судом было удовлетворено ходатайство следователя СУ СКР прекратить уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»), возбуждённое против спикера думы города Тюмени Дмитрия Еремеева. Санкция данной статьи предусматривает от трёх до семи лет лишения свободы. Спикеру же думы областной столицы был назначен штраф.

Трагедия произошла ночью 25 июня 2018 года на автодороге Тюмень — Курган. Случилось лобовое столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser, которым управлял Дмитрий Еремеев, и Toyota Avensis. В машине спикера сработали подушки безопасности, вторая вспыхнула и находящиеся там таксист и пассажир сгорели заживо. Дмитрий Еремеев был госпитализирован с серьёзными травмами и провёл в стационаре два месяца.

В ходе следствия спикер тюменского парламента подозревался в выезде на встречную полосу. Дело о смертельном ДТП вызвало широкий резонанс. Тюменцы в ходе следствия надеялись на торжество справедливости.

В СУ СКР отмечают, что инициаторами ходатайства о прекращении уголовного преследования председателя тюменской городской думы стали родственники погибших. Каждая из семей получила по полтора миллиона рублей компенсации от Еремеева. Ранее сообщалось, что служба такси выплатила полмиллиона рублей семье погибшего сотрудника, а также финансово помогла семье пассажира.

Тюменский районный суд назначил Дмитрию Еремееву штраф в 160 тыс. рублей без изъятия водительских прав. Учитывалось, что спикер думы не был ранее не судим и на момент ДТП был трезвым.

Что касается поста спикера, то в Тюмени 9 сентября будет переизбрана дума, и Дмитрий Еремеев не баллотируется на очередной депутатский срок. Здесь все вопросы снимают выборы. Однако соратники по партии «Единая Россия» пока не изгнали его из своих рядов.

Тюменцы в большинстве своём не поддержали решение суда. В социальных сетях выливается гнев. Возмущение перешло в региональные и федеральные СМИ.

Заместитель Генерального прокурора России Юрий Пономарёв отдал распоряжение тюменским коллегам разобраться в резонансном деле. И при наличии оснований решить вопрос о внесении соответствующего апелляционного представления.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ : спикер тюменской гордумы избежал наказания за ДТП с двумя погибшими