Мы публикуем очередной ежемесячный обзор погодных аномалий известного вулканолога, создателя водородной теории разрушения озонового слоя планеты, доктора геолого-минералогических наук Владимира Леонидовича Сывороткина.

Рис. 7. Многоцветницы чёрно-рыжая (Nymphalis xanthomelas)

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В околосолнечном путешествии нашей планеты месяц июнь отмечен сакральным для всех народов днем летнего солнцестояния, который в 2018 году пришелся на 21 июня. В этот день наклон оси вращения Земли к Солнцу минимален, день самый длинный в году, а ночь самая короткая.

Основные погодно-климатические особенности на Северном полушарии Земли в июне 2018 года

«На территории России по-настоящему жаркую летнюю погоду с первого и до последнего дня июня чувствовали только жители Сибири. Прошедший июнь стал здесь самым жарким в истории регулярных метеонаблюдений в стране, то есть с 1891 года. Напомним, что и прошлогодний июнь здесь также относится к экстремально жарким. На этот раз аномалии средней температуры воздуха за месяц превысили +8º. В некоторых районах столбики термометров вплотную подходили к сорокоградусной отметке, неоднократно устанавливались новые рекорды тепла».

На всех среднедекадных картах аномалий озона в Сибири (Рис. 1−3) видно, что озоновый слой был здесь разрушен. Особенно сильно и обширно в первой декаде (Рис. 1).

Рис. 1. Среднедекадные (1–10 июня 2018 г.) аномалии общего содержания озона в Северном полушарии

«В других регионах страны тепло и холод в течение месяца сменяли друг друга. Так, на европейской территории и на Урале холодная погода (вплоть до заморозков) в первую и вторую декады (положительные аномалии общего содержания озона — ОСО) сменилась жарой в третью (отрицательная аномалия ОСО). На юге столбики термометров поднимались выше отметки +40°. В результате если в Центральном регионе и особенно на юге ЕТР жара пересилила холод (аномалии среднемесячной температуры здесь положительные), то на большей части Поволжья и на Урале холод в среднем за месяц взял верх над теплом».

Рис. 2. Среднедекадные (11–20июня 2018 г.) аномалии общего содержания озона в Северном полушарии

«Холоднее обычного было на юге Дальнего Востока (дефицит озона в первой декаде и избыток во второй и третьей), а на севере прохлада, а порой и заморозки, и тепло попеременно сменяли друг друга, и в итоге средняя температура месяца расположилась на третьей строчке самых высокоранжированных значений с 1891 года».

Рис. 3. Среднедекадные (11-20июня 2018 г.) аномалии общего содержания озона в Северном полушарии

«В целом же по России прошедший июнь следует отнести к теплым. Его средняя температура замыкает первую пятерку самых высоких значений с 1891 года.

Жара господствовала в Восточной Азии. В Монголии среднемесячные температуры превысили нормы на 3−5°, в Китае, Корее и Японии — на 2−3°. В Поднебесной средняя температура июня такая же, как и в жарком 2010 году, и она стала третьей среди самых высоких значений в ранжированном ряду метеоданных. Сообщалось, что жара в Японии привела к гибели людей. На территориях Ближнего и Среднего Востока, а также Центральной Азии господствовала жара. Средние за месяц температуры воздуха превысили нормы на 2−3°».

Так же, как и в Сибири, на всех среднедекадных картах аномалий озона видно, что озоновый слой был здесь разрушен. Особенно сильно и обширно в первой декаде июня (Рис. 1).

«В Закавказье установлены новые максимумы температуры, превышающие +42°».

Озоновый слой был разрушен здесь в первую и третью декады.

«Норма температуры воздуха зарегистрирована на большей части Северной Африки».

Дефицит озона здесь в первые 20 дней июня сменился избытком в последней декаде, что осреднило аномальные значения температуры за месяц.

«Однако в отдельных странах аномалии были всё же значительными. Так, вдоль средиземноморского побережья (за исключением западных районов Алжира) и к югу от Сахары средняя за месяц температура превысила норму на 1−3°, а на северо-западе континента (Марокко и запад Алжира) она примерно на столько же меньше нее».

Здесь и в первой декаде был избыток озона.

«И опять жаркая погода господствовала в Европе».

Озоновый слой над Западной Европой был разрушен весь месяц (Рис. 1−3).

«После того, как в апреле и мае среднемесячная температура воздуха на континенте достигла абсолютного максимума, в июне она тоже была близка к рекорду и вошла в первую пятерку самых высоких значений. От Атлантики до Украины среднемесячные температуры воздуха выше нормы на 2−3° и более. В Копенгагене и Париже аномалия +3,1°, Варшаве — +3,0°, Будапеште и Киеве — +2,6°, Праге — +2,4°, Белграде — +2,0. Рекордные максимумы температуры зарегистрированы как на западе (Великобритания и Ирландия), так и на востоке (Украина) континента. Сказанное не относится к скандинавским странам, на севере которых месяц оказался прохладнее обычного (на севере Норвегии на 1,5° и более)».

Во второй и третьей декадах ОСО было над Скандинавией повышено.

«В конце июня на юг и восток Европы вторглась холодная погода. В Италии и на западе Украины зафиксированы новые минимальные значения температуры».

В третьей декаде дефицит озона на юге Европы сменился избытком (Рис. 3).

«Продолжает удивлять фон температуры воздуха в США. После рекордного мая июнь также преподнес сюрприз. Его среднемесячная температура вторая-третья самая высокая в истории метеонаблюдений. В штатах от Аризоны до Миссисипи и от Канзаса до Мексиканского залива среднемесячная температура воздуха входит в первую пятерку самых высоких значений. В центральной и западной части страны нормы температуры воздуха превышены на 2−3° и более. В Канзасе и Далласе аномалия +2,7°, Лас-Вегасе — +3,6°. Это тепло распространилось далеко на север, захватив западные провинции Канады».

Весь месяц над большей территорией Северной Америки наблюдался дефицит озона (Рис. 1−3).

«А на востоке страны господствовал холод. В Квебеке и Ньюфаундленде температура ниже нормы на 1−2°».

Регион, где во второй и третьей декадах был избыток озона (Рис. 2−3).

«В Москве средняя за июнь температура воздуха +17,3°, аномалия +0,8°. Холодная погода в первую (аномалия среднедекадной температуры — 2,9°) уступила место сначала примерно норме во вторую (аномалия +0,9°), а затем и сильной жаре в третью декаду (аномалия +4,3°).»

Отметим полное соответствие вышеприведенных температурных аномалий в Москве аномалиям общего содержания озона (Рис. 1−3).

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Подробности и детали погодных аномалий июня проиллюстрируем сообщениями СМИ, сопроводив их синхронными картами аномалий поля ОСО.

1 июня в Подмосковье отмечены заморозки

«Календарное лето началось очень холодной погодой. В тыловой части активного циклона, который вызвал сильный ветер в предшествующие дни, арктический воздух распространился на всю Европейскую территорию России. Как следствие — сильно похолодало. Кульминация очень холодной погоды пришлась на минувшую ночь. В Москве было +5, на востоке Подмосковья отмечены поздние заморозки до — 2. Впрочем, летнее тепло очень быстро вернется. В выходные в Москве распогодится, и днем — опять +25».

Снег и заморозки — северное начало лета в Поволжье

«В тыловой части активного циклона с центром над Северным Уралом, арктический воздух распространился на всю ЕТР. Наиболее интенсивно, по кратчайшей траектории — из района Новой Земли — он вторгался в Поволжье. В регионе отмечены ночные заморозки и прошел небольшой снег без формирования снежного покрова. Примечательно, что произошло это в первый день календарного лета. Как тут не вспомнить Александра Сергеевича: «Но наше северное лето, карикатура южных зим…» В подтверждение оценки поэта и прошлый июнь, начавшийся еще более «жестко». Тогда снег не только выпал, но и полежал несколько часов. Очень холодная погода держалась неделю. В результате июнь стал самым холодным с 2004 года. Впрочем, долгосрочный прогноз не склонен драматизировать ситуацию. По одному из наиболее вероятных сценариев, в середине июня ожидается первая в сезоне жара».

В распоряжении современных синоптиков есть только один механизм, объясняющий похолодание в средних и низких широтах — арктические вторжения холодного воздуха в двух вариантах: циклонические или антициклонические. На Рис. 4 мы видим иной, независимый сценарий аномального похолодания — положительную аномалию ОСО. Она действительно протянулась от Новой Земли на севере до Кавказа на юге, и везде под ней резко понизилась температура воздуха. Эта аномалия возникла еще 31 мая, однако резкое возрастание ОСО в ней и соответствующее похолодание произошли 1 июня. Так, озонометрическая станция Самара 31 мая зафиксировала 6% избытка ОСО, а 1 июня — 19%. Соответственно от 16 °C до 7 °C на 15:00 местного времени изменилась и температура.

Рис. 4. Аномалии общего содержания озона 1 июня 2018 г. в Северном полушарии

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На Волге массово гибнет рыба

«На видео, снятом 23 июня одним из жителей Астрахани, песчаный берег Волги буквально усеян мертвой рыбой, включая особо охраняемые виды, занесенные в Красную книгу РФ.

По мнению горожан, массовая гибель рыбы в реке вызвана мором мошкары в Волгограде накануне чемпионата мира по футболу. Чтобы разобраться в ситуации, сотрудники «Волгазеты» обратились к местному ихтиологу Сергею Яковлеву. Как считает эксперт, обработка территории от мошки не имеет отношения к гибели рыбы. Во-первых, объясняет Яковлев, рыбу выбрасывает на берег только на одном участке в Астрахани, а в Волгограде ничего подобного не наблюдается. Во-вторых, средство воздействовало только на личинки насекомых, не давая им развиваться, и было заранее испытано на речных обитателях. Более вероятной причиной экологического бедствия эксперт назвал слив опасных отходов с судна или предприятия. Окончательный вердикт по делу вынесет Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура после завершения проверки».

Не претендуя на истину в последней инстанции, назовем ещё одну возможную причину массовой гибели рыбы в Волге, а именно, — продувку вод восстановительными газами глубинной природы — водородом, метаном, аммиаком, сероводородом и др. Такие события могут фиксироваться образованием озоновых аномалий над районом бедствия, хотя это и не обязательно, так как для образования аномалии ОСО водород (метан) должны подняться на уровень нижней стратосферы, а для того, чтобы отравить аэробную биоту в бассейне обитания, им достаточно пройти сквозь толщу воды. Однако в нашем случае Каспийский бассейн, включая Нижнюю Волгу, накрыты озоновой аномалией, которая (Рис. 5) указывает нам, что 21 июня здесь в больших количествах выделялся водород (и сопутствующие восстановительные газы).

Рис. 5. Аномалии общего содержания озона 21 июня 2018 г. в Северном полушарии

Гроза и град в Казани: затоплены подъезды и заглохшие в лужах машины

«В этот вторник (26 июня) во второй половине дня в части районов Казани прошел сильный ливень и град. Местами градины достигали в диаметре два сантиметра. Ряд улиц затопило. Ливневки с мощным потоком воды не справлялись. В соцсети казанцы выкладывали видео и фото ливня и града, накрывших город в разгар жары. Затопило несколько подъездов в Авиастроительном, Московском и Ново-Савиновском районах. Зафиксировано несколько случаев гидроудара у автомобилей — они заглохли прямо на проезжей части. В частном секторе на огородах градом побита рассада томатов и перцев. Район Горок непогода прошла стороной, слышались только раскаты грома. А на улице Камалиева и вовсе башенный кран рухнул на дом. После сильнейшего дождя в Казань сразу же вернулась тридцатиградусная жара. Накануне Гидрометцентр Татарстана предупредил, что во вторник в Казани возможен дождь с грозой и локальный град. В среду 27 июня по республике также ожидаются грозы с ветром до 22 метров в секунду».

Рис. 6. Аномалии общего содержания озона в Северном полушарии 26 июня 2018 г

Объяснения казанского катаклизма мы находим на Рис. 6, где отображена озоновая ситуация на 26 июня. Европейская территория России (ЕТР) накрыта отрицательной озоновой аномалией с центром, расположенным над Кавказом. К востоку от Каспия расположена положительная аномалия ОСО. Казань на этой карте находится немного северо-западнее кружка с цифрой 6, который обозначает положение озонометрической станции Самара. При этом нужно отметить, что станция, находясь в зеленом поле дефицита озона (по спутниковым данным), сама показала избыток озона в 6%. Таким образом, Казань в этот день оказалась точно в зоне контакта разнознаковых аномалий ОСО, что и вызвало вышеописанные катаклизмы: сильный ветер, ливень, град, грозу и локальные наводнения.

В принципиально сходной озоновой ситуации оказалась в этот день Греция, положительная аномалия ОСО с холодным воздухом стала мощным конденсатором влажного теплого воздуха, поступающего с востока из зоны дефицита озона, что вызвало затяжные проливные дожди. 28 июня ливни усилились, так как избыток озона над Грецией увеличился до 12% (Рис. 6), то есть воздух над ней еще более охладился.

Наводнение в Греции — машины сносит прямо в море

«На юго-востоке Греции после затяжных ливней началось наводнение. Дороги и улицы многих населенных пунктов размыты, некоторые машины снесло мощными потоками воды прямо в открытое море. В результате наводнения пострадал полуостров Халкидики, а также столица страны Афины, где подтоплен городской район Мандра. Первые этажи многих зданий затопило водой, прибрежные рестораны и кафе были разрушены. На фото и видео из соцсетей можно наблюдать мощные потоки бурой воды, которые буквально сносят всё, что попадается на пути. В некоторых районах уровень воды доходит до 50 см. Национальная метеорологическая служба страны объявила «красный уровень» опасности в связи с наводнением. За сутки (28 июня) пожарным поступило более 400 вызовов от местных жителей, которым требовалась помощь в откачке воды из домов и очистке улиц от мусора».

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В заключение расскажем о биологических аномальных явлениях, которые наблюдались на ЕТР в начале июня, но явились следствием аномально теплой погоды мая.

Итоги «летнего» мая в Москве

«Необычайно теплый май 2018 года привел к появлению феноменального количества гусениц. Черемуховых деревьев на всех не хватило, и поэтому личинки перекинулись на другие деревья. Май завершился очень теплым итогом. Средняя температура месяца (+16,2) на 3,1 градуса превысила норму (+13,1). Устойчивый переход средней температуры через +15 градусов сторону повышения произошел 12 числа — на две недели раньше обычного. Таким образом, май расширил летний сезон, став полноценным летним месяцем».

На улицах Москвы с деревьев гроздьями падают гусеницы

«На улицах Москвы с деревьев гроздьями падают гусеницы. Один из наиболее сильно страдающий от личинок столичный район — Гольяново. Жители Гольянова размещают в социальных сетях фотографии затянутых паутиной деревьев и лужаек.

Гусеницы копошатся на лавках, турниках и детских площадках, целыми охапками свисают с ветвей. Аналогичная ситуация сложилась в подмосковных Люберцах. Жители города негодуют в соцсетях — гусеницы падают за шиворот и пугают детей. Белые саваны на деревьях нагоняют страх и вызывают обеспокоенность за судьбу деревьев. Специалисты подтверждают: невиданное нашествие гусениц — дурной знак. Опасности подвержены не только растения, которые объели прожорливые личинки, речь идет о снижении биологического разнообразия в Москве и Мособласти. В столице и Подмосковье почти не осталось естественных врагов гусениц, тех представителей фауны, которые должны контролировать их численность. Так, почти полностью исчезли воробьи, которые с удовольствием питаются личинками. Гусеницы горностаевой или черемуховой моли абсолютно безобидны для людей, но пагубно влияют на деревья. Съедая листву, личинки мешают процессу фотосинтеза, без которого растения погибнут».

В Киеве порхают тысячи оранжевых бабочек

«Киев заполонили стаи бабочек в понедельник, 4 июня. Пользователи соцсетей сообщают, что по центру украинской столицы порхали «тысячи, если не десятки тысяч» чешуекрылых. По описаниям, происходящее в Киеве напоминало сказку: бабочки безбоязненно садились на людей, летали «толпами, парами, в одиночку», дразнили домашних животных. Причину засилья в городе оранжево-красных мотыльков объяснил энтомолог Валерий Корнеев. По его словам, в феномене виновата «моментальная весна», благодаря которой все пережившие зиму имаго — взрослые бабочки — отложили яйца почти одновременно. Через месяц после сильного дождя куколки лопнули, и Киев заполонили яркие мотыльки.

Рис. 7. Многоцветницы чёрно-рыжая (Nymphalis xanthomelas)

Многоцветница чёрно-рыжая (Nymphalis xanthomelas) — к этому виду относятся плодовитые насекомые — дневные бабочки, широко распространенные на Украине и в России».