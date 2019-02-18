Коммунальная авария в Черногорске вскрыла проблемы не только в сфере ЖКХ Хакасии, но и показала промахи команды губернатора региона Валентина Коновалова. Что для него как представителя партии, принадлежащей к системной парламентской оппозиции, может обернуться весьма неприятными последствиями.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентин Коновалов

С чего всё началось

13 февраля в 03:35 (время местное) в хакасском городе Черногорск произошла коммунальная авария. На место, помимо специалистов, выехал и министр строительства и ЖКХ республики Илья Кононенко. В мэрии города заявили, что ситуация «под контролем», и обещали завершить ремонтные работы в течение двух часов.

Позже стало понятно, что авария куда серьёзнее — под отключение теплоснабжения попали 205 многоквартирных жилых домов, в которых проживают 16 475 человек, в том числе 4 495 детей. Без тепла остались 29 социально значимых объектов. На тот момент в Черногорске было до минус 24 градусов мороза.

Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что контроль за устранением последствий возложен на его заместителя Юрия Курлаева.

«Поставлена задача, чтобы температурный режим в домах и соцобъектах был восстановлен в кратчайшие сроки», — сказал он 13 февраля.

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Вечером того же дня появилась информация, что жители Черногорска останутся без тепла как минимум до следующего утра — поздно вечером 13 февраля на тепловой сети центральной котельной города был обнаружен повторный порыв. Часть многоквартирных домов подключили к другому теплоисточнику, остальных власти предупредили о планах по восстановлению теплоснабжение к утру 14 февраля.

Тем временем коммунальная авария затронула Черногорскую детскую больницу, где средняя температура в помещениях уже опустилась до +16 °С. Пациентов стационара начали переводить в другие медучреждения. Работа поликлиники была частично прекращена.

R-19.ru Авария в Черногорске

По данным на 14 февраля, в Черногорске были закрыты две школы и пять детских садов. В тот же день в городе был введен режим «Чрезвычайная ситуация».

Всё это время глава Хакасии Валентин Коновалов находился в Сочи на Российском инвестиционном форуме. 14 февраля он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что принял решение вернуться в республику.

«Вчера (13 февраля — ИА REGNUM) мной было принято решение о возвращении в Республику. Сегодня первым доступным рейсом я вылетаю в Абакан, чтобы на месте контролировать ход восстановительных работ в Черногорске», — написал он.

В Абакан он вернулся лишь утром 15 февраля, когда все социальные объекты и большинство домов уже удалось подключить к теплу.

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16 февраля полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание по вопросам обеспечения стабильной работы систем жизнеобеспечения Черногорска. В нём участвовал и глава региона Валентин Коновалов.

«Проблемы стабильной работы систем жизнеобеспечения Черногорска нужно решать в комплексе. Нельзя допускать, чтобы аварии на теплосетях становились регулярными. Жители города оплачивают коммунальные услуги и имеют полное право требовать беспрерывной подачи тепла», — подчеркнул полномочный представитель, отметив, что для этого должны привлекаться прокуратура и правоохранительные органы.

Полпред сказал, что региональным органам власти совместно с органами местного самоуправления необходимо провести анализ и сделать выводы из сложившейся ситуации.

Какие выводы уже сделаны

«Зная о случившемся, высшее должностное лицо республики Валентин Коновалов тем не менее отправился на Инвестиционный форум в Сочи. Когда стало известно, что авария «выходит за пределы», он решил вернуться. Если давать оценку произошедшего, то, к сожалению, других интерпретаций, что это некомпетентность исполнительной власти республики, дать невозможно», — прокомментировал ситуацию политолог Виктор Потуремский. — По моей информации, в Черногорске из высших должностных лиц республики никто не появлялся».

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R-19.ru Черногорск

Другой политолог, Олег Николаев отмечал, что либо ближайшее окружение главы Хакасии не до конца информирует его о тех ситуациях, угрозах и вызовах, которые сегодня есть в республике, либо он владеет этой информацией, но в этом случае он просто сам неадекватно относится к этим вызовам.

«А это возможно только потому что управленческого опыта у Валентина Коновалова нет практически никакого. Отсюда и серьёзные ошибки, которые он совершает, находясь уже не в избирательной кампании, а уже являясь высшим должностным лицом республики, — сказал Николаев. — Я так думаю, что его возвращение из Сочи — это всё-таки не его личное решение, не решение его ближайшего окружения, а тот пинок, который ему дали либо из Москвы, либо из представительства полпреда президента в Сибирском федеральном округе».

Политолог также отметил, что все действия Коновалова, «не соответствующие действиям руководителя региона», скажутся на его рейтинге, и в первую очередь на отношении к нему его же сторонников, а Москва и органы федеральной власти «будут в большей степени теперь вмешиваться в процессы управления республикой».

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По мнению хакасского блогера Михаила Верхотурова, подобные странные «телодвижения» вызывает отсутствие системности в работе Валентина Коновалова.

«Ситуация в Черногорске уже на момент отъезда губернатора в Сочи была тяжёлой, но это ладно, справились службы и без участия Коновалова. Добраться до Хакасии Валентин Олегович смог уже тогда, когда аварию устранили. Соответственно, возникает вопрос. Если уехал, то зачем вернулся? Возможно, понял, что в Сочи ему особо делать нечего, а здесь хоть на аварии можно «хайпануть», устроив подобие «разноса»? Почему не понял это раньше? В любом случае при таком хаосе в принятии решений главой Хакасии говорить о каком-то грамотном руководстве регионом не приходится», — заявил Верхотуров.

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R-19.ru Валентин Коновалов. 15.02.2019

Юрист из Бурятии Алдар Эрдынеев отмечает, что в 11-й статье федерального закона говорится об ответственности органов государственной власти при чрезвычайных ситуациях (ЧС) техногенного или природного характера. По его словам, в каждом регионе есть региональная комиссия по ЧС, и во всех регионах её возглавляют губернаторы, замами председателя этой комиссии становится кто-нибудь из зампредов.

«Но формально губернатор может отправить на место происшествия и своего зама. Это, скорее, вопрос этики», — сказал Алдар Эрдынеев, отметив, что формально Коновалов не нарушил никаких регламентов

Просчёты на счету

Руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко отмечает, стратегия администрации президента в отношении губернаторов «мятежных» регионов такова, что любой их просчёт или любое ЧП будет использовано против них.

«По моему наблюдению, попытки дискредитации губернаторов в федеральных СМИ скорее дают обратный эффект. Иными словами, они формируют скорее рейтинг, чем антирейтинг губернаторов. В контексте текущей ситуации с Коноваловым могу сказать, что для Хакасии сочинский форум был важным и требовал присутствия губернатора. В то же время и чрезвычайная ситуация, которая произошла, также требовала присутствия Коновалова. Таким образом, Коновалов попал в невыгодную ситуацию, и из двух вариантов он выбрал вариант присутствия на форуме (то есть выбрал руководство страны, а не своих жителей). Очевидно, расчёт был на то, что последствия ЧС будут быстро устранены его заместителями», — высказал ИА REGNUM своё мнение Дмитрий Михайличенко.

По мнению же политолога Сергея Бирюкова, для Валентина Коновалова как представителя партии, принадлежащей к системной парламентской оппозиции, процесс осознания себя именно в качестве государственного служащего ещё не до конца завершён.

«Безусловно, «вертикаль власти» предполагает иерархическую соподчиненность звеньев и публичную ответственность руководителей на местах. Поэтому визит полпреда президента России в Сибири Сергея Меняйло на место аварии в Черногорск в отсутствие там главы республики (особенно после введения режима ЧС) выглядит известным отклонением от принятых властно-управленческих стандартов. При этом оценку действиям Коновалова призваны дать его вышестоящие руководители и координаторы», — считает Бирюков.

Тем временем в социальных сетях уже начали подсчитывать промахи Валентина Клоновалова, причём начиная с предвыборной кампании.

Напомним, молодой коммунист Валентин Коновалов возглавил Хакасию по итогам второго тура губернаторских выборов, который прошёл 11 ноября 2018 года. Он получил 57,57% голосов «за».