Авария в Черногорске: что делает исполнительная власть региона — непонятно

Черногорск, Хакасия, , 14:13 — REGNUM Коммунальная авария в Черногорске, оставившая без тепла более 16 тысяч горожан, до сих пор не устранена. Исполняющая обязанности главы Черногорска Ольга Леонтьева уже обратилась к жителям города, сообщив, что для тех, кто в этом нуждается есть возможность эвакуации.

«При температуре минус 25 градусов тысячи жителей Черногорска остались без отопления и горячей воды. На место ЧП стянуты все экстренные службы, работают представители правительства Хакасии. Местные власти заверили, что все починят в кратчайшие сроки. Всего без тепла остались 205 многоквартирных домов и 29 социально значимых объектов. На место ЧП выехал министр строительства и ЖКХ Хакасии Илья Кононенко, чтобы лично контролировать все ремонтные работы», — сообщает Пятый канал

Политолог Виктор Потуремский следующим образом прокомментировал ситуацию: «В Черногорске произошла крупная коммунальная авария, и ситуация еще не завершилась. Чтобы понимать масштаб произошедшего, следует отметить, что речь идет о том, что второй по численности населения город республики Хакасия может оказаться в ситуации размороженного теплоснабжения в условиях сибирского февраля».

«Зная о случившемся, высшее должностное лицо республики Валентин Коновалов, тем не менее, отправился на Инвестиционный форум в Сочи. Когда стало известно, что авария «выходит за пределы», он решил вернуться. Если давать оценку произошедшего, то, к сожалению, других интерпретаций, что это некомпетентность исполнительной власти республики, дать невозможно. То есть информация о том, что авария случилась, была, информация о том, что в Черногорске есть проблема с теплоснабжением, и со снабжением углем — заметим, в шахтерском городе, где уголь добывается — появлялась еще в конце прошлого года», — подчеркнул политолог.

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«По моей информации, в Черногорске из высших должностных лиц республики никто не появлялся. Сейчас основная тяжесть действия по решению проблемы лежит на аварийных бригадах, которые выделил мэр Абакана Николай Булакин. Что делает исполнительная власть региона — непонятно», — завершил свой комментарий Виктор Потуремский.

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