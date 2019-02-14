К 2022 году в Приморске Ленинградской области должен будет появиться многопрофильный портовый комплекс. Документ о его создании подписали глава Ленобласти Александр Дрозденко и председатель совета директоров ООО «Приморский УПК» Рамис Дебердеев на инвестиционном форуме в Сочи.

Ust-luga.ru Паромная переправа в порту Усть-Луга

Из того, что сейчас известно о будущем порте, — что его мощность составит до 70 млн тонн в год, а грузы, которые и там будут переваливаться, — уголь, минеральные удобрения, контейнеры, генеральные грузы и зерно.

Проект выглядит перспективно, особенно, если учитывать, что поставлена задача переориентировать грузы, которые на сегодняшний момент идут через Прибалтику, на свои порты. Сегодня в Латвии, Литве и Эстонии остаются как раз те номенклатуры, которые указаны в списке будущих грузов для нового портового комплекса. Для некоторых из них вопрос наличия площадки в России как раз является определяющим.

В первую очередь это касается угля — мощностей на Северо-Западе России сегодня действительно не хватает, и, как и на Дальнем Востоке, угольные терминалы на Балтике работают на пределе собственных возможностей, в частности «Ростерминалуголь», крупнейший в европейской части России. Аналогичным образом обстоит ситуация с зерном и минеральными удобрениями.

Каменный уголь

Первоначально кажется, что создание нового комплекса разом решит все проблемы, но на практике ситуация обстоит все же сложнее.

Что касается угля, западное направление сегодня не выступает основным для поставок угля за рубеж. «Зеленые» настроения в Европе так или иначе ведут к постепенному сокращению потребления данного вида топлива в странах ЕС. В последние годы всё больший интерес к российским ресурсам проявляют восточные страны. С учетом роста экономики азиатских государств, темпы потребления, вероятно, будут двигаться по восходящей. А для поставок угля на Восток используются все же другие транспортные маршруты.

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В отношении зерна — действительно, часть груза сегодня идет через Балтику. Несмотря на то, что основной поток следует через Новороссийск, через Балтийский регион проходит зерно из Казахстана, а также продукции из регионов средней России. Уже этой весной в Усть-Луге стартует строительство комплекса компании «Новотранс», где также планируется осуществлять перевалку зерна. Пропускная способность Lugaport по зерну должна будет составить 5−6 млн тонн. Как раз примерно такие объемы сегодня следуют через Прибалтику (3 млн тонн в Лиепае, 1,5 млн тонн в Риге и др). Любопытно, насколько серьезной окажется конкуренция между будущими терминалами, особенно в условиях борьбы бизнеса за портовые мощности в регионе, за которыми приходится наблюдать весь последний год.

Но самым важным в данном контексте является вопрос о том, будет ли с такой же скоростью, как будут появляться портовые мощности, развиваться железнодорожная инфраструктура? Как в начале года сообщали СМИ, в этом году РЖД сможет увеличить объемы поставок угля на экспорт по ключевым направлениям лишь на 1−2%, в северо-западном направлении — на 1,9%.

Есть шансы, что к моменту завершения строительства терминалов инфраструктура будет в полной степени подготовлена. В противном случае все попытки переориентировать грузы в Приморск будут упираться уже не в наличие портовых мощностей, а в подъезды к портам.

Shamil Khakirov Контейнеры

Но даже при всех сомнениях и существующих проблемах создание зернового, угольного и других терминалов выглядит оправданно, в отличие от идеи соорудить в Приморске еще и контейнерный терминал. Стоит напомнить, что сегодня контейнерные мощности на Северо-Западе избыточны. При пропускной способности 5 млн TEUs в год терминалы-стивидоры обрабатывают едва больше половины — по итогам 2018 года этот показатель составил 2,47 млн TEUs, из которых 2,1 млн TEUs приходится на Большой порт Санкт-Петербург.

Создание еще одного контейнерного терминала лишь ужесточит и без того серьезную схватку стивидоров за груз. Хотя отдаленность нового порта от Петербурга вряд ли сделает Приморский терминал серьезным конкурентом для городских площадок.

Так или иначе, создание такого логистического комплекса является задачей многопрофильной. И выпадение хотя бы одной из составляющих сулит выброшенными деньгами и отсутствием решения изначально поставленных задач.