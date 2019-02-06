Главный риск для порта Риги — уход российского угля

Рига, , 19:26 — REGNUM Самой главной опасностью для порта Риги является снижение поставок энергоресурсов, в частности российского угля, на который приоходится наибольшая доля грузооборота порта. Об этом заявил председатель правления Рижского свободного порта Андрис Америкс на пресс-конференции о планах развития гавани на ближайшие десять лет, пишет Sputnik Латвия.

При негативном раскладе руководство порта ожидает сокращение объемов перевалки грузов на 20% — с 36,4 млн тонн до 29 млн тонн. При позитивном развитии событий показатели по грузообороту могут достичь отметки 41 млн тонн. Как уверен Америкс, порт в любом случае не закроется.

Сегодняшняя стратегия порта Риги предполагает усиление работы по привлечению новых грузов, в частности — контейнерных, сельскохозяйственных и лесных. Такая мера предпринята во многом из-за угрозы ухода российских грузов из Прибалтики, так как российское руководство ставит целью переориентацию грузопотоков на собственные порты.

Сейчас часть российских грузов по-прежнему перегружается через порты Прибалтики. Как объясняют аналитики, грузовладельцы делают выбор в пользу прибалтийского маршрута благодаря развитой логистике добавленной стоимости.

В портах Латвии, Литвы и Эстонии широко распространено предоставление дополнительных услуг, например, перекомплектация грузовых партий, изменение транспортных и товарораспорядительных документов, в то время как на российской территории такие услуги иногда бывают недоступны. В наибольшей степени это касается дополнительных услуг с контейнерными грузами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме, из которых существенная часть будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

Ожидается, что на территории России будет создан новый угольный терминал в порту Усть-Луга. Также в январе 2019 года компания «Лукойл» заявила о заинтересованности в строительстве сухогрузного терминала по перевалке кокса, угля и окатышей в Ленобласти.

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