Новый портовый комплекс за 90 млрд рублей построят в Ленобласти

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 10:28 — REGNUM Соглашение о создании универсального многопрофильного глубоководного портового комплекса в Приморске (Ленинградская область) подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Инвестиции в этот проект превысят 90,6 млрд рублей. Он будет реализован в рамках стратегии переориентации российских внешнеторговых грузов из портов Прибалтики в порты России.

Документ о создании комплекса в Выборгском районе Ленобласти подписан главой региона Александром Дрозденко и председателем совета директоров ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» Рамисом Дебердеевым.

Проект в Приморске включен в Стратегию социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и в Долгосрочную программу развития ФГУП «Росморпорт» до 2020 года.

Как ожидается, новый портовый комплекс будет введен в эксплуатацию в 2022 году. Его площадь составит около 780 га, а полный грузооборот — до 70 млн тонн в год. Основные виды грузов будущего терминала: уголь, минеральные удобрения, контейнеры, генеральные грузы, зерно. Проект создаст до 3130 новых рабочих мест.

«Для Ленинградской области это весомый проект, новая точка роста, которая даст возможности как для развития припортовых территорий, так и для переориентации российских экспортных грузов из иностранных портов Прибалтийского региона. Также мы планируем присвоить этой территории статус портовой особой экономической зоны», — заявил Александр Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба губернатора.

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В настоящее время морской торговый порт Приморск — крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтике. Порт обслуживает танкеры дедвейтом до 150 тысяч тонн. Грузооборот порта достигает 60 млн тонн в год.

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