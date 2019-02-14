Германия продолжает наращивать свой оборонный бюджет, но сможет ли Берлин сохранить нынешнюю динамику расходов, учитывая перспективы замедления темпов роста мировой экономики? Представители оборонного ведомства Германии и политики также задаются вопросом о том, что именно следует относить к оборонным расходам в долгосрочной перспективе, пишет Брукс Тигнер в статье для издания Atlantic Council.

off-guardian.org Бундесвер в НАТО

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На протяжении длительного времени оборонные расходы Германии находились ниже установленного для членов НАТО уровня в размере 2% ВВП, но сейчас ситуация начинает меняться. В 2014 году на саммите в Уэльсе члены НАТО обязались к 2024 году увеличить уровень своих расходов до 2% ВВП. С тех пор Берлин неоднократно заявлял о том, что к 2024 году он не сможет увеличить свои оборонные расходы до 2% ВВП, однако обязался к 2024 году увеличить оборонный бюджет до 1,5% ВВП.

Пока что члены НАТО в основном держат своё обещание, данное в 2014 году в Уэльсе. По оценкам НАТО, с 2016 года европейские союзники и Канада потратили на оборону на $41 млрд больше, а к концу 2020 года потратят на $100 млрд больше. В НАТО считают, что к 2024 году члены альянса потратят на оборону на $350 млрд больше.

Евро

Что касается Германии, то Берлин продолжает неуклонно увеличивать оборонные расходы с 1,18% ВВП в 2014 году до 1,24% в 2018 году. Кроме того, проект оборонного бюджеты Германии на 2019 год предполагает выделение €41,54 млрд, что на три миллиарда евро больше, чем в 2018 году. Вопрос заключается в том, сможет ли Германия плавно перейти к оборонным отчислениям в размере 1,5% ВВП на фоне замедления немецкой экономики и сокращения налоговых поступлений?

Согласно данным министерства финансов ФРГ, Германия столкнется с дефицитом бюджета в €25 млрд к 2023 году. Бюджет Германии, как ожидается, будет терять по €5 млрд в год. Рост дефицита бюджета ФРГ может иметь негативные последствия для планов по увеличению оборонных расходов. Несмотря на риск того, что немецкое правительство будет вынуждено снизить размер ежегодного увеличения оборонного бюджета, Берлин по-прежнему стремится достигнуть своей цели в 1,5%.

«Мы всё ещё работаем над нашим бюджетом на 2020 год и рассматриваем возможные перспективы до 2023 года… Однако мы не отказываемся от своей цели и намерены достигнуть 1,5% к 2024 году», — заявил немецкий чиновник на условиях анонимности.

Так сможет ли Германия оградить оборонный бюджет от негативных последствий, связанных с дефицитом бюджета? «Я не могу ничего сказать наверняка, но если мы хотим достичь нашей цели в 1,5% ВВП, нам потребуется постоянное увеличение расходов на оборону», — добавил немецкий чиновник.

«С нашей точки зрения, крайне важно, чтобы Германия серьёзно отнеслась к разделению оборонного бремени, потому что она является ключевым союзником. Речь идёт не о создании огромной армии, а скорее об улучшении качества вооруженных сил Германии и повышении их боеготовности», — заявил 11 февраля представитель британского внешнеполитического ведомства.

Bundeswehr-Fotos Немецкий танк Leopard 2 A5

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Однако на что именно страна — член НАТО должна в итоге потратить 2% ВВП? Член НАТО должен потратить 2% ВВП на формирование оборонного бюджета, развитие военного потенциала и поддержку военных операций союзников. Члены НАТО всё ещё должны конкретизировать, какие именно расходы будут включены в оборонные 2% ВВП.

Например, все чаще начинают говорить о том, что расходы союзников на поддержание инфраструктуры, необходимой для повышения военной мобильность войск НАТО в Европе, должны быть причислены к военным расходам, независимо от того, какой источник выделил средства. Таким образом, если министерство транспорта страны потратит деньги из своего бюджета на улучшение моста или взлетно-посадочной полосы, которые могли бы понадобиться для переброски военной техники и солдат НАТО, то эти расходы должны быть включены в те 2% ВВП, которые страна тратит на оборону. Министр обороны Италии Элизабетта Трента — член популистской партии «Движение пяти звёзд» — пошла ещё дальше, призвав НАТО причислить к оборонным расходам и социальные расходы. Маловероятно, что эта инициатива будет поддержана.

ЕС и НАТО ищут способы, как можно было бы потратить средства и получить двойную пользу, как для экономики Европейского союза, так и для военной мобильности союзников по НАТО.