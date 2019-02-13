Atlantic Council: Чего ожидать от антииранского саммита в Варшаве?

Максим Исаев, , 08:53 — REGNUM

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео будут находиться в Варшаве 13 и 14 февраля, чтобы принять участие в саммите по Ближнему Востоку. В совместном заявлении официальных представителей Польши и США говорится, что на саммите по содействию миру и безопасности на Ближнем Востоке «рассмотрят ряд критически важных вопросов, включая терроризм и экстремизм, разработку и распространение ракетных технологий, морскую торговлю и безопасность», пишет Дэвид Вемер в статье для издания Atlantic Council.

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Несмотря на то, что еще в январе Помпео специально указал, что саммит будет включать переговоры о том, как сделать так, чтобы Иран утратил своё дестабилизирующее влияние на Ближнем Востоке, официальные лица США, похоже, больше не стали указывать на то, что саммит будет сосредоточен на деятельности Ирана. После первоначального объявления о саммите Иран вызвал старшего польского дипломата, чтобы выразить Варшаве свой гнев, вызванный ее согласием провести у себя саммит.

Администрация Трампа превратила политику сдерживания и критику в отношении Ирана в один из ключевых элементов своей внешнеполитической стратегии. В мае 2018 года Соединенные Штаты вышли из иранского ядерного соглашения. Трамп пришел к выводу, что ядерное соглашение не смогло заставить Иран отказаться от своей ядерной программы или ограничить его поддержку террора в регионе. В начале февраля в ходе своего ежегодного послания конгрессу о положении дел в стране Трамп пообещал, что США «не спустят глаз с режима, который желает смерти Америке и угрожает геноцидом еврейскому народу».

Многие европейские страны выступили против выхода США из иранского ядерного соглашения и повторного введения санкций против Тегерана, поэтому ряд европейских стран решили существенно ограничить своё участие на саммите в Варшаве 13 февраля. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини не будет присутствовать на саммите. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант покинет саммит вскоре после своего приезда. Франция и Германия отправят на саммит только младших министров или государственных служащих.

Также стоит отметить, что палестинские официальные лица попросили арабские государства бойкотировать саммит из-за опасений, что саммит будет использован для продвижения нового мирного соглашения между Израилем и Палестиной, отвечающего лишь интересам США и Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примет участие в саммите.

«От саммита не стоит ожидать ничего особенного. Господин Помпео был вынужден отказаться от своего первоначального заявления о том, что в центре внимания саммита окажется выработка более агрессивной позиции по отношению к Ирану, поскольку многие европейские страны, которые хотят спасти ядерное соглашение 2015 года, могли бы просто бойкотировать саммит», — считает директор инициативы Атлантического совета «Будущее Ирана» Барбара Славин.

Также не стоит ожидать какого-либо прогресса в отношении арабо-израильского конфликта, поскольку палестинские лидеры отказались от участия в саммите, уверена Славин. «Нетаньяху стремится обратиться к арабским лидерам, которые разделяют его антипатию к Тегерану. Однако продолжающийся кризис в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, вызванный дипломатическим кризисом вокруг Катара, а также растущим давлением США на Саудовскую Аравию в связи с войной в Йемене и убийством журналиста Джамала Хашогги, по-видимому, не позволит создать более сплочённый антииранский альянс», — добавила Славин.

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«Вероятно, в ходе саммита будет сформирован некий набор рекомендаций и созданы различные рабочие группы для борьбы с угрозами, связанными с кибератаками, терроризмом (в первую очередь речь идёт об иранских агентах), разработкой баллистических ракет (включая их поставку в Йемен, Сирию и Ливан)», — считает старший советник по ближневосточным программам Атлантического совета Уильям Ф. Векслер.

Мир также будет внимательно следить за тем, встретится ли премьер-министр Израиля — единственный глава правительства на саммите — с кем-либо из представителей десяти арабских государств, заявивших о своей готовности принять участие в саммите, отметил Векслер. Катар, Ливан, Ирак, Алжир и Палестина отказались приехать в Варшаву. Представители Турции заявили о переговорах с иранскими представителями в России, в рамках которых они обсудят ситуацию в Сирии.