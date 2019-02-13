Asia Times: Почему контроль США за экспортом оружия перестал работать?

Александр Белов, , 08:21 — REGNUM

В 1980-х годах я помог основать в Пентагоне управление по защите оборонных технологий (DTSA). Одно время я возглавлял данное управление. Задача DTSA заключалась в том, чтобы предотвратить возможную кражу американских технологий. В то время украсть технологии мог не только СССР, но и террористические группировки. Сотрудники DTSA также оказывали определённое давление на американских союзников и партнёров, чтобы они случайно не передали американские технологии СССР и странам-изгоям, таким как Ирак, Ливия или Иран, пишет Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

Читайте также: Project Syndicate: Франция и ФРГ должны изменить правила игры

Работа DTSA оказалась эффективной во многом благодаря деятельности координационного комитета по экспортному контролю (COCOM), который выступал в качестве многосторонней организации, обеспечивающей контроль за экспортом технологий США в страны НАТО и Японию. Однако при администрации экс-президента США Билла Клинтона COCOM прекратил свою деятельность, его заменила более слабая организация. В прошлом веке деятельность DTSA оказалась на удивление успешной, сотрудники DTSA смогли помешать наращиванию военной мощи России, лишив её важнейших электронных и компьютерных возможностей.

Однако сегодня ситуация изменилась. Главная проблема заключается в том, что многие страны готовы продавать свои технологии в такие страны, как Иран, Сирия и Северная Корея, а иногда и напрямую террористическим группировкам, таким как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ХАМАС или «Хезболла». Большую часть поставок составляет оружие, так сказать, нижнего ценового сектора, начиная со снайперских винтовок, заканчивая миномётами и наземными минами. В последнее время стали продавать дроны и компоненты к ним, в основном из Китая. Дроны — это очень дешёвое, но смертоносное оружие. Также продаже подлежат военные технологии, расположенные в верхнем ценовом сегменте. Сюда входят ракетные технологии и ядерные системы.

Многие считают, что Северная Корея поставляет на рынок большую часть ракетных и ядерных технологий, но это не совсем так. КНДР сама использует Китай и Россию в качестве крупных каналов импорта военных технологий. Возьмём, к примеру, северокорейские пусковые установки и транспортёры. Большая их часть поступает в КНДР непосредственно из Китая.

Недавно в Израиле заявили о том, что Китай и ряд других азиатских стран, а также Италия и Россия поставляют через Иран детали ракет на новую фабрику «Хезболлы», расположенную в Сирии. Однако что Израиль смог сделать для того, чтобы заблокировать передачу ракетных технологий своим противникам? Помимо уничтожения заводов по производству ракет и ликвидации ракет в воздухе, практически ничего. Было время, когда Соединённые Штаты с помощью своих разведывательных служб и управлений по экспортному контролю, включая DTSA, боролись с плохими парнями. Вашингтон оказывал давление на те страны, которые нарушали правила экспортного контроля. Эти страны часто оказывались перед выбором: вести бизнес со своими клиентами или вести бизнес с США. В большинстве случаев иностранные государства принимали разумное решение.

Сегодня ситуация изменилась. Сеть чёрного рынка, похоже, разрослась ещё сильнее, судя по количеству ракет и ракетных заводов, а также появлению ядерных технологий в Северной Корее и Иране. На мой взгляд, западные страны, которые заботятся о своей безопасности, не должны позволять чёрному рынку выходить из-под контроля. Например, невозможно заключить эффективную сделку с КНДР, если она с лёгкостью сможет достать необходимые технологии на чёрном рынке. Отчёты показывают, что Пхеньян спрятал оружие, которое уже успел создать. В КНДР также существует по меньшей мере 20 неучтённых ракетных баз.

Читайте также: Foreign Policy: Сможет ли Пентагон обойти бюджетные ограничения?

Короче говоря, Северная Корея и Иран в значительной степени зависят от военных поставок со стороны зарубежных партнёров. Усилия, направленные на то, чтобы запретить иностранным государствам экспортировать технологии в КНДР или Иран, стали бы большим шагом вперёд.

Непонятно, почему Соединённые Штаты не хотят продемонстрировать своё лидерство в сфере запрета на передачу ракетных и ядерных технологий. Президент США Дональд Трамп очень хочет построить пограничную стену на юге страны, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов из Мексики, однако нам нужна и экспортная стена, чтобы остановить безрассудную передачу технологий в страны, которые угрожают миру во всем мире.