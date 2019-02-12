Руководство министерства обороны США намерено потребовать от конгресса значительного увеличения фонда, созданного для проведения операций на случай непредвиденных обстоятельств за рубежом, чтобы обойти ограничения, установленные в отношении бюджетных расходов на оборону, пишет Лара Селигман в статье для издания The Foreign Policy.

Американские военные

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Такое решение равнозначно полному отказу директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвани от своего прежнего курса, который ещё в бытность администрации экс-президента США Барака Обамы начал кампанию против злоупотреблений, связанных с фондом зарубежных чрезвычайных операций (Overseas Contingency Operations — OCO). Прежде чем занять свою нынешнюю должность, Малвани заявил на слушаниях в конгрессе, что намерен полностью ликвидировать фонд OCO.

Четыре источника, знакомые с обстоятельствами дела, заявили, что в рамках бюджетного запроса на 2020 финансовый год Пентагон намерен потребовать более чем двукратного увеличения фонда, предназначенного для финансирования непредвиденных операций за рубежом. Согласно американскому законодательству, базовый оборонный бюджет США на 2020 год не может превышать $576 млрд. Администрация президента США Дональда Трампа намерена дополнительно потребовать от $150 млрд до $174 млрд для фонда непредвиденных зарубежных операций, который не подпадает под бюджетные ограничения.

U.S. Army Дональд Трамп

Идея создания отдельного фонда для финансирования непредвиденных зарубежных операций появилась в 1985 году, когда конгресс обязал правительство ограничить бюджетные расходы. Предполагалось, что Пентагон должен обладать дополнительным фондом, которым он мог бы воспользоваться в случае внезапной полномасштабной войны, заявил эксперт по оборонному бюджету из Центра стратегических и международных исследований Тодд Харрисон.

«Тогда мы вели холодную войну… Что если бы США столкнулись с какой-либо чрезвычайной ситуацией? Пентагону внезапно понадобились бы деньги на оборону», — добавил Харрисон.

Однако все последующие американские администрации неоднократно использовали фонд для непредвиденных зарубежных операций в качестве лазейки, позволяющей им обходить бюджетные ограничения. Обама неоднократно использовал средства из данного фонда после того, как в 2011 году конгресс принял закон о контроле за бюджетом, в рамках которого в течение 10 лет США должны были сократить свои бюджетные расходы на $900 млрд. В 2013 году в дополнение к базовому бюджету, который подлежал ограничению, Обама запросил $88 млрд для финансирования непредвиденных зарубежных операций. С тех пор объём финансирования непредвиденных зарубежных операций оставался примерно на одном и том же уровне, согласно данным бюджетного управления конгресса.

При администрации Обамы в Пентагоне утверждали, что средства из OCO будут направлены для финансирования зарубежных операций в Ираке и Афганистане. В течение своих первых двух лет Трамп не стал вносить существенных изменений в OCO. В 2019 финансовом году министерство обороны запросило $69 в рамках финансирования непредвиденных зарубежных операций. Однако в 2020 году Пентагон намерен существенно увеличить свои расходы в рамках OCO. И это происходит на фоне стремления нынешней американской администрации сократить военное присутствие США по всему миру. Трамп заявил о своих планах по выводу войск из Сирии и Африки.

U.S. National Guard Деньги и армия

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Намерение Пентагона увеличить объём финансирования в рамках OCO особенно настораживает, учитывая глобальное сокращение военного присутствия США, считает эксперт Project On Government Oversight (POGO) Мэнди Смитбергер.«Если мы перестанем участвовать в зарубежных конфликтах, мы могли бы получить отличную возможность сократить расходы», — уверена Смитбергер.

Если к базовому оборонному бюджету США на 2020 год прибавить дополнительные $174 млрд для финансирования непредвиденных зарубежных операций, то размер военного бюджета США может достигнуть $750 млрд. По мнению Харрисона, требование Пентагона выведет объём финансирования зарубежных чрезвычайных операций на «совершенно новый уровень». По сообщениям источников, министерство обороны вместо средств из базового оборонного бюджета намерено использовать средства OCO для финансирования целых оборонных программ. По мнению Харрисона, демократы, контролирующие палату представителей, могут сильно подпортить планы администрации Трампа по увеличению оборонных расходов.