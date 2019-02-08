Project Syndicate: США могут потерять свой контроль над Всемирным банком

Александр Белов, , 06:56 — REGNUM

На этой неделе были выдвинуты несколько кандидатур на пост президента Всемирного банка — одного из самых влиятельных учреждений в международной системе. Многие эксперты предположили, что кандидат, которого выдвинул президент США Дональд Трамп, станет фаворитом на предстоящих выборах. Однако при нынешних геополитический условиях всё может оказаться иначе, пишет Джесси Гриффитс в статье для издания Project Syndicate.

Безусловно, все 12 предыдущих президентов Всемирного банка были из США, благодаря неофициальной сделке, которую они заключили с правительствами европейских стран после Второй мировой войны, в обмен предоставив европейцам возможность назначать своих кандидатов на высшие должности в Международном валютном фонде. Тем не менее есть ряд причин, указывающих на то, что такой порядок вещей может скоро измениться.

Читайте также: Project Syndicate: Когда ждать наступления нового финансового кризиса?

Во-первых, процесс отбора будущих глав международных организаций всё более и более основывается на заслугах тех или иных кандидатов. Например, все предполагали, что в 2016 году подошла «очередь» восточноевропейской группы стран выбирать следующего генерального секретаря ООН. Однако после нескольких раундов публичного голосования Генеральная Ассамблея избрала бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерреша — кандидата от западноевропейской группы.

Администрация Трампа уже понесла определённые потери. В 2018 году кандидат Трампа на пост главы Международной организации по миграции (МОМ) Кен Айзекс выбыл из гонки во втором туре голосования. Впервые с 1951 года МОМ возглавил не американец, а более квалифицированный кандидат из Португалии Антонио Виторино.

Более того, в последние годы выросла конкуренция за президентство во Всемирном банке. Когда 12-й президент Всемирного банка Джим Ён Ким прошёл собеседование в 2012 году, многие сделали вывод, что он заслуживает меньшего внимания, чем два других кандидата. Только благодаря решительной поддержке со стороны администрации экс-президента США Барака Обамы американскому кандидату удалось стать президентом Всемирного банка.

Во-вторых, администрация Трампа выдвинула действительно неподходящего кандидата, а именно Дэвида Малпаса, для которого наступление глобального финансового кризиса в 2008 году стало настоящей неожиданностью, когда он занимал должность главного экономиста в Bear Stearns — одном из крупнейших инвестиционных банков и игроков на финансовых рынках мира до 2008 года. Потом Малпас получил назначение в министерство финансов США. У Малпаса нет значительного опыта работы в развивающихся странах, и он весьма скептически относится к преимуществам многостороннего сотрудничества, в котором заключается самая суть Всемирного банка.

В-третьих, альянс развивающихся стран и европейских правительств, поддерживающих процесс отбора на пост президента Всемирного банка на основе реальных заслуг кандидатов, может переиграть ситуацию. Группа развивающихся стран уже выдвинула действительно сильных кандидатов, вопрос заключается в том, на чью сторону встанут развитые страны, особенно европейские державы.

Конечно, европейским правительствам пора уже быть честными перед самим собой. Они должны объявить, что больше не будут настаивать на выборе главы МВФ и поддержат действительно лучшего кандидата на пост президента Всемирного банка. Им следует вспомнить о своём опыте в 2005 году, когда они уступили стремлению США назначить президентом Всемирного банка неподходящего для этой должности Пола Вулфовица, а затем потратили целых два года на то, чтобы избавиться от него, что в конечном итоге им удалось сделать в 2007 году.

Читайте также: Project Syndicate: ЕС оказался на пороге новой рецессии?

Всемирный банк достиг переломного момента. Сейчас настало время для проведения прозрачного, основанного на заслугах процесса выбора следующего президента. К счастью, в прошлый раз предприняли ряд важных шагов в данном направлении, оспорив выдвижение нескольких кандидатов. Тем не менее тогда процесс не был прозрачным. На этот раз собеседования должны проводиться публично. Так же как и в случае с процессом выбора генерального секретаря ООН, окончательные голоса участвующих сторон должны быть публично зафиксированы.

Следующему президенту Всемирного банка предстоит тяжёлая работа. Учитывая растущие глобальные проблемы, Всемирный банк придётся перестроить в соответствии с новыми реалиями. Только действительно прозрачный процесс выбора кандидатов, которые имеют реальные заслуги, может привести к позитивному результату.