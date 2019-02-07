The Hill: США переходят к новому способу ведения войны?

Александр Белов, , 07:56 — REGNUM

В 2019 году Соединённые Штаты пытаются завершить два крупных конфликта: войну в Афганистане и войну в Сирии против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В то же время американские силы по-прежнему действуют в глобальном масштабе против многочисленных угроз и помогают союзникам в разгроме террористических групп. Во второй половине января 2019 года в результате двух авиаударов США в Сомали удалось ликвидировать 76 боевиков местной экстремистской группировки. Похоже, в глобальной военной роли США наступил переломный момент. После возвращения солдат из основных зон боевых действий, участие США в конфликтах, по-видимому, сместится в направлении точных авиаударов и сбора разведывательных данных, пишет Сет Францман в статье для американского издания The Hill.

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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил 29 января, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утратило «99,5%+» своей территории в Сирии и Ираке. Президент США Дональд Трамп добавил 1 февраля, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скоро будет «уничтожено на 100%», предупредив: «Мы будем внимательно следить за ними». Это согласуется с его заявлениями, которые он сделал на американской военно-воздушной базе аль-Асад в Ираке в декабре 2018 года, когда Трамп заявил, что США не будут заниматься государственным строительством в Сирии, но их силы «всегда будут очень внимательно следить за любым потенциальным преобразованием ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Чтобы обеспечить поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавляемая США коалиция нанесла 645 ударов по целям боевиков в Сирии в последние две недели января 2019 года. Это был один из самых массированных ударов с августа 2014 года.

Одновременно с выводом войск из Сирии американская администрация ведёт переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы положить конец своему участию в боевых действиях в Афганистане. Специальный представитель США по вопросам национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад проводит переговоры в Катаре, которые, по его словам, являются «более продуктивными», чем в прошлом. После 18 лет Соединенные Штаты стремятся вывести войска. Трамп непреклонен в том, что «бесконечные войны» необходимо прекратить.

Критики администрации указывают на то, что новая оценка угроз в мире, предоставленная разведывательным сообществом США, может стать поводом для пессимизма в отношении того, что эти войны закончатся. Ожидается также, что в ежеквартальном отчёте генерального инспектора министерства обороны будут освещены сохраняющиеся угрозы со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Карта этих угроз показывает, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие группы, такие как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действуют в регионе, который простирается от Сахеля в Африке до Филиппин, где боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за взрыв бомбы в церкви 27 января, в результате которого погибли 20 человек.

Так как же Соединённые Штаты намерены дальше сражаться? Ответ скрыт в концепции «малочисленный контингент, длинная рука». Под «длинной рукой» подразумевается возможность использования оружия и тактики дальнего радиуса действия, начиная с артиллерии и авиации и заканчивая отправкой спецназа.

Можно сказать, что командование специальных операций США (SOCOM) придерживалось обозначенной выше концепции после терактов 11 сентября 2001 года. В мае 2017 года командующий SOCOM генерал Раймонд Томас заявил, что Соединённые Штаты действуют более чем в 80 странах, в которых развернуто 8 тыс. военнослужащих. В 2018 году США действовали уже в 90 странах. Каждый развернутый отряд рассматривается в качестве «множителя силы». Каждый отряд должен консультировать и помогать местным жителям побеждать противников.

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Современные военные действия эволюционировали из обычных крупных операций с участием бригад и дивизий в более точечные операции с участием небольших подразделений, задействованием беспилотников и технологий для отслеживания и мониторинга деятельности врагов. Например, в январе 2019 года в сражении с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийском Хаджине, в котором укрылся последний анклав боевиков, участвовали шесть беспилотников MQ-9 Reaper и три самолета наблюдения Beechcraft. Похоже, что в будущем США сосредоточатся на использовании подобных технологий. Начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли предупредил в 2017 году, что спецназ не может выигрывать войны: «Они могут совершать набеги, они могут обучать другие страны. Есть много других вещей, которые они могут сделать. Победа в войне сама по себе не является их задачей».

На данный момент администрация Трампа хочет, чтобы Соединенные Штаты прекратили играть ведущую роль в конфликтах, задействовав свое высокоточное оружие и свои возможности в воздухе, а также расширив участие национальных войск в боевых действиях от Нигера до Сомали.