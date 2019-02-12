В конце января 2019 года, спустя 56 лет после того, как экс-президент Франции Шарль де Голль и бывший канцлер Германии Конрад Аденауэр подписали Елисейский договор, нынешние лидеры Франции и Германии провели встречу в Ахене, исторической столице Европы, чтобы подписать новый договор о сотрудничестве, пишет Андрэ Петри в статье для издания Project Syndicate.

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Все европейские страны должны всячески приветствовать Ахенский договор. Несмотря на внутриполитические трудности, а также на замедление роста в Европе и хаос, связанный с Брекситом, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели встречу, чтобы подтвердить взаимопонимание между двумя странами. Соглашение закладывает основу для более тесного франко-германского сотрудничества в области экономики, безопасности и обороны.

Bundesregierung.de Встреча Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в Ахене. 2019

Однако вызывает сожаление тот факт, что 28 статей Ахенского договора носят весьма расплывчатый характер. Абсолютно необходимо, чтобы текст договора был адаптирован к требованиям современного мира, в котором подлинное участие гражданского общества является единственным способом стимулирования двух правительств, оказавшихся в крайне незавидной ситуации, и преодоления их консерватизма.

В конце концов, мы вступили в эру, в которой скорость даже больше, чем деньги, определяет ход событий и где способность проводить эксперименты во всех секторах экономики является важным фактором успеха. В сегодняшней экономике большая часть вновь созданного богатства достаётся тем, кто может быстрее остальных внедрить инновационные технологии.

Большинство европейцев, возможно, не осознают этого, но ЕС выделил на исследования и инновации в рамках программы Horizon 2020 $87 млрд, т. е. больше, чем Агентство перспективных оборонных исследований США (DARPA) за последние 60 лет ($55 млрд). Тем не менее исследования DARPA привели к созданию интернета, микрочипов, технологии «стелс», GPS, беспилотных транспортных средств. Здесь может возникнуть вопрос: к каким результатам привели столь глобальные инвестиции ЕС?

Мы, европейцы, вероятно, думаем, что мы можем составить конкуренцию США и КНР в области современных технологий, даже несмотря на то, что они продвинулись далеко вперёд. К сожалению, это не так. На последней конференции по исследованиям в области нейронных систем обработки информации (NIPS) было заявлено о том, что на долю США приходится 85% опубликованных исследовательских работ в сфере искусственного интеллекта, в то время как доля всех европейских стран, вместе взятых, составила всего 7%.

Нейронная сеть

Неудивительно, что разрозненные национальные стратегии ЕС по развитию инновационных технологий уступают США. Французские и немецкие исследования в области искусственного интеллекта (ИИ) безнадёжно отстают. Недавно бывший глава Google в Китае Кай-Фу Ли сравнил ИИ с монетой, одна сторона которой — это Китай, а другая — США. Для многих это прозвучало так, как будто ЕС вообще не существует.

Настало время снова проявить инициативу. Первый шаг — это изменение подхода. Ни французский якобинизм, ни немецкая ультрацентрализация не годятся для современного мира. Учитывая то, что Ахенский договор позволит ЕС запускать новые инициативы, его следует рассматривать как благоприятную возможность для восстановления европейского гражданского общества не только в качестве поставщика политических идей, но и в качестве второго пилота, необходимого для их осуществления.

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Во-первых, необходимо создать инновационное агентство, открытое для всех государств — членов ЕС, ориентированное на развитие передовых исследований и разработок. Более того, мы должны укрепить кибербезопасность, чтобы защитить государственную инфраструктуру и демократические системы. Только благодаря альянсу по кибербезопасности, обмену данными и координации действий правоохранительных органов Европа сможет восстановить этот важнейший элемент утраченного суверенитета.

Хакер

Наконец, Европа должна выработать стратегию по космосу, потому что именно в космосе будет решаться судьба гонки в области коммуникаций, геолокации и технологий беспилотных транспортных средств, не говоря уже о военных конфликтах. К сожалению, европейскому авиационно-космическому концерну Arianegroup уже пришлось уволить 25% своих сотрудников из-за стремления европейских государств-членов обеспечить себе краткосрочную прибыль. Подобная близорукость подрывает способность Европы действовать. ЕС должен принять принципиально новую стратегию действий, пока не стало слишком поздно. Ахенский договор мог бы послужить для этого хорошей основой.