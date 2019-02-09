Atlantic Council: После Брексита Великобританию ждёт неминуемый развал?

Максим Исаев, , 07:21 — REGNUM

Никто не может сказать наверняка, к каким последствиям приведёт выход Великобритании из ЕС, а это означает, что никто не может быть уверен в том, сможет ли Соединённое Королевство сохранить свою целостность, пишет Джон Робертс в статье для издания Atlantic Council.

Несколько министров из кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, выступая анонимно, заявили Би-би-си, что, по их мнению, выход Великобритании из состава ЕС без соглашения может привести к голосованию по вопросу ирландского объединения. В ирландской политической партии Шинн Фейн уже заявили о необходимости объединения британской провинции Северная Ирландия с независимой Республикой Ирландия после завершения процесса Брексита.

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен подчеркнула, что она по-прежнему привержена проведению второго референдума о независимости Шотландии, но в настоящий момент она ждёт ясности в отношении Брексита, прежде чем принять решение о сроках проведения второго референдума. Стерджен и первый министр Уэльса 7 февраля выступили с совместным заявлением, в котором они призвали Мэй не допустить выхода из ЕС без соглашения. Также Мэй призвали продлить срок переговоров, поскольку Великобритания просто не готова покинуть ЕС без соглашения менее чем через два месяца. Мэй продолжает настаивать на том, что Британия покинет ЕС по графику — 29 марта.

Что касается Северной Ирландии, то на референдуме о членстве Великобритании в ЕС, который прошёл в июне 2016 года, 55,8% избирателей Северной Ирландии проголосовали за сохранение членства Великобритании в ЕС. Проблема, с которой Северная Ирландия может столкнуться на фоне Брексита, заключается в том, что выход из ЕС может подорвать Соглашение Страстной пятницы (Good Friday Agreement), которое положило конец тридцатилетнему насилию на религиозной почве. Великобритания и Республика Ирландия до настоящего момента существовали в рамках одного рынка. Существование таможенной зоны внутри ЕС означало, что старая граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландией стала практически невидимой. Северная Ирландия и Ирландская Республика — это отдельные политические образования, однако при этом существует минимальное количество физических и психологических барьеров, разделяющих население.

Соглашение Страстной пятницы предусматривает, что британское правительство должно провести референдум об объединении Северной Ирландии с Республикой Ирландия, если возникнут основания полагать, что большинство жителей Северной Ирландии заинтересованы в референдуме. Демографическая ситуация в Северной Ирландии неуклонно меняется. Численность проирландских националистов-католиков приближается к численному равенству с проанглийскими протестантами-юнионистами. Согласно результатам последней переписи населения в 2011 году, 48% жителей Северной Ирландии являются протестантами, а 45% — католиками. В настоящий момент, католических школьников и студентов уже больше, чем протестантов. При этом нет никакой гарантии того, что в случае проведения референдума победу одержат проанглийские протестанты.

2 Агитация за независимость Шотландии William Starkey

В своём выступлении в Джорджтаунском университете 4 февраля Стерджен напомнила, что 62% жителей Шотландии проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. «Шотландия сталкивается с перспективой выхода из ЕС помимо её демократического волеизъявления», — заявила Стерджен.

Первый министр Шотландии ранее неоднократно указывала на свою оппозицию по отношению к Брекситу. Во-первых, потому что миграция, которую многие считают главной причиной, приведшей к Брекситу, на самом деле оказала очень позитивное влияние на Шотландию. Во-вторых, Стерджен указала на то, что большая часть сторонников Брексита — это жители менее обеспеченных районов Британии. Первый министр Шотландии считает, что Брексит — это неправильный ответ на неравенство, потому что он может ухудшить уровень жизни людей, а не улучшить его.

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Однако также стоит отметить, что Стерджен будет гораздо сложнее организовать второй референдум о независимости, чем Северной Ирландии. Это потому, что проведение референдума о независимости Шотландии должно быть согласовано как шотландским, так и британским правительствами. Правительство Мэй выступает категорически против второго референдума в Шотландии, поскольку прошло всего пять лет после проведения первого референдума о независимости, против которой проголосовали 55,3% избирателей Шотландии.

Стремление Великобритании к выходу из ЕС в значительной степени было вызвано атавистическими английскими националистическими импульсами. Можно ли быть уверенным в том, что те же самые импульсы не заставят Шотландию покинуть Великобританию?