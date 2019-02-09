Project Syndicate: Пакистану нужны новейшие технологии

Максим Исаев, , 07:39 — REGNUM

В прежние времена открытие новых природных богатств, таких как золото или углеводороды, приводило в движение самые динамичные экономики мира. Сегодня на смену полезным ископаемым пришли технологии, инновации и предпринимательский потенциал. Всем хорошо известно о том, что сегодня технологический стартап, запущенный одним человеком или двумя, может в конечном счёте превратиться в многомиллиардную компанию и трансформировать целые отрасли экономики практически в мгновение ока, пишет Асад Джамал в статье для издания Project Syndicate.

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Подобная технологическая революция позволила бы развивающимся странам существенно ускорить модернизацию собственной экономики. Например, Пакистан, в котором проживает около 130 млн молодых людей, а также другие развивающиеся страны могли бы последовать примеру Китая, который всего два десятилетия назад обладал небольшой индустрией стартапов в сфере технологий, а к настоящему моменту в Китае находятся девять из 20 лучших цифровых компаний мира. Такими компаниями, как Alibaba, Apple, Google и Facebook, руководили молодые основатели, а не пожилые бизнес-магнаты.

Так какие же приоритеты необходимо поставить перед собой такой развивающейся стране, как Пакистан, который в настоящий момент находится на том же экономическом уровне, на котором находился Китая 25 лет назад? Экономика Пакистана включается в себя традиционные промышленные сектора, сельское хозяйство, текстильную промышленность, производство удобрений и цемента. Пакистан оказался в ловушке, где-то посередине между Первой и Второй промышленными революциями. Совокупная рыночная стоимость всех 559 компаний, зарегистрированных на пакистанской фондовой бирже, составляет около $60 млрд, это эквивалентно стоимости одной из 100 компаний, занимающихся развитием современных технологий.

Чтобы разорвать этот порочный круг бедности, Пакистан должен создать условия, обеспечивающие его широкое участие в научно-технической революции. Только благодаря радикальным реформам страна может догнать сегодняшнюю Четвёртую промышленную революцию, в которой ведущую роль играет искусственный интеллект. Чтобы достигнуть данной цели, Пакистан должен признать, что его молодые люди — это его самый ценный ресурс. Пакистан должен позаботиться о повышении уровня образования и развитии успехов своих студентов, особенно в области науки и техники. Если молодёжь преуспеет, то преуспеет и Пакистан.

Хорошая новость для Пакистана и других стран, занимающих аналогичную позицию, заключается в том, что технологические стартапы требуют гораздо меньше ресурсов, чем традиционные крупные промышленные фирмы. Капитал крупной промышленной фирмы должен составлять несколько сотен миллионов долларов, она должна обладать оборудованием, иметь доступ к банковским кредитам. Для успешного стартапа в сфере технологий нужна лишь команда умных людей, компьютеры, скромное финансирование и наставничество. Молодые пакистанские предприниматели сейчас находятся в том же положении, что и их китайские коллеги два десятилетия назад. Пакистанским предпринимателям нужны большие идеи и поддержка со стороны государства.

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В данном случае, конечно, важное значение имеет венчурный капитал. Поэтому Пакистан должен создать национальный фонд венчурного капитала для содействия предпринимательству в сфере развития технологий. Более того, у Пакистана есть уникальная возможность учиться у Китая — одного из экономических и технологических лидеров. Исламабад может наладить сотрудничество с Пекином в области образования, науки и техники. Также Пакистан должен использовать свои исторические связи с университетами США и Великобритании.

Ключевыми составляющими экономического успеха в 21 веке являются современные технологии, инновации и предпринимательская деятельность. На это указывает успех США и Китая. У Пакистана есть огромный неиспользованный потенциал, который страна должна реализовать.