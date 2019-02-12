Bloomberg: Стоит ли бояться результатов выборов в Европейский парламент?
Насколько антиевропейским станет следующий Европейский парламент? Последние социологические опросы свидетельствуют о том, что евроскептики могут рассчитывать на значительный успех во время выборов в Европейский парламент, которые запланированы на май этого года. Популистские партии могут сформировать разрушительное блокирующее меньшинство в Европейском парламенте, однако для этого им потребуется добиться высочайшего уровня сотрудничества между собой, пишет Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.
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Можно выделить три группы в Европейском парламенте, объединяющие различные разновидности популизма и евроскептицизма, которые готовы побороться на предстоящий выборах. Сюда можно отнести такие фракции Европейского парламента, как Европа наций и свобод (ENF), Европа за свободу и демократию (EFDD) и Европейские консерваторы и реформисты (ЕКР). Прогнозы экспертов указывают на то, что перечисленные фракции могут занять 176 мест в Европейском парламенте из 705 мест, оставшихся после Брексита. Однако ни в одну из перечисленных фракций не входят венгерские партии «Фидес» и «Йоббик». Если прибавить эти две партии, то у популистов появится дополнительно ещё 15 мест в парламенте. Пока ещё неясно, к какой именно фракции присоединится ультраправая национально-консервативная испанская партия «Вокс».
Эксперты из Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Саси Деннисон и Павел Зерка проанализировали данные социологических опросов за 3 января 2019 года, предоставленные организацией Poll of Polls. В своём отчёте, опубликованном на этой неделе, Деннисон и Зерка предсказали, что антиевропейские партии могут получить более трети мест в Европейском парламенте. К антиевропейским силам Деннисон и Зерки причислили крайне левые партии, а также популистские и националистические движения.
Если обратить внимание на последние данные опросов, предоставленные 11 февраля организацией Poll of Polls, а затем прибавить к перечисленным фракциям и правым партиям такие партии, как «Право и справедливость» (Польша), «Шведские демократы», Новый фламандский альянс Бельгии, то левые и правые антиевропейские партии могут получить в Европейском парламенте около 220 мест. Эта цифра очень близка к трети всех мест в парламенте.
Заполучив достаточное количество мест, евроскептики могли бы заблокировать санкции ЕС, направленные против Венгрии и Польши за подрыв принципа верховенства права. Также евроскептики смогли бы заблокировать процесс назначения кандидатов в Европейскую комиссию и сыграть ключевую роль в формировании бюджета ЕС. Европейскому союзу был бы нанесен серьёзный ущерб, если бы крайне правые, крайне левые силы, а также евроскептики смоли бы выступить единым фронтом.
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Однако эксперты Европейского совета по международным отношениям всё же слишком упрощают политическую картину, когда причисляют разные политические партии из разных стран к антиевропейским силам. Многие партии, находящиеся на периферии политического спектра, на самом деле не хотят противостоять Европейскому союзу и не призывают свои страны покинуть его. Некоторые политические партии просто хотят ограничить полномочия ЕС, однако подобное желание не выходит за рамки законной дискуссии и не обязательно должно рассматриваться в качестве нападения на европейские ценности.
Мысленные эксперименты, в рамках которых возникают коалиции разных политических сил, выступающих против ЕС, могут быть полезны не только для того, чтобы напугать центристские европейские партии и сподвигнуть их к более тесному сотрудничеству. Подобные эксперименты также демонстрируют глубину разрыва между политическими силами, которые недовольны сложившимся статусом-кво. Поэтому не стоит опасаться результатов выборов в Европейский парламент. Даже если прогнозы, основанные на социологических исследованиях, оправдаются и различные политические партии, выступающие против руководства ЕС, получат определенное количество мест в парламенте, будущее европейского проекта останется в безопасности.