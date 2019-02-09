American Conservative: ООН стала рассадником сексуальных домогательств

Александр Белов, , 07:38 — REGNUM

Сексуальные домогательства сами по себе являются недопустимыми. Но подобные обвинения, когда они действительно заслуживают доверия и являются обоснованными, должны вызывать особое осуждение, когда речь идёт о государственном секторе. Однако ещё хуже, когда подобные обвинения затрагивают ООН, которая ежегодно получает от американских налогоплательщиков более $10 млрд. Недавний социологический опрос, в котором говорится о безудержном сексуальном поведении в глобальной бюрократии, подчеркивает необходимость того, чтобы сотни стран, финансирующие деятельность ООН, привлекли виновных к ответственности, пишет Росс Марчанд в статье для американского издания The American Conservative.

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В рамках онлайн-опроса, проведённого Deloitte в ноябре 2018 года, десяткам тысяч сотрудников и подрядчиков ООН задали прямой вопрос: сталкивались ли они с сексуальными домогательствами на работе? В опросе приняли участие более 30 тыс. работников (примерно пятая часть от общего числа). Данные Deloitte свидетельствуют о том, что с 2016 года треть работников ООН столкнулись с неадекватным поведением, и почти 39% сообщили о преследованиях в определённый период их карьеры в ООН. Наиболее распространёнными формами преследования стали шутки и неуместные истории, однако целых 10% респондентов заявили, что их трогали ненадлежащим образом. Более 1% респондентов сообщили об изнасиловании или попытках сексуального нападения.

Ранее ООН также попадала в подобные истории. В ноябре 2017 года агентство Reuters сообщило, что «за последние несколько месяцев было зарегистрировано 31 новое дело о сексуальном насилии или эксплуатации со стороны персонала ООН». Однако исследование Deloitte расширяет картину, затрагивая также проблему инклюзивности. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш постоянно говорит о необходимости инклюзивного персонала сотрудников, в котором сексуальные и этнические меньшинства были бы широко представлены. Данные Deloitte показывают, что именно представители сексуальных меньшинств чаще всего сталкиваются со злоупотреблениями.

ООН столкнулась с обвинениями в сексуальных домогательствах в весьма неподходящий момент, совсем недавно данную организацию обвинили в том, что в Кении ЛГБТ-беженцам было отказано в помощи и убежище со стороны агентства ООН по делам беженцев. Тяжёлое положение в лагерях беженцев усугубляется постоянной сексуальной дискриминацией представителей сексуальных меньшинств Кении, которые рассчитывали на поддержку со стороны ООН. В агентстве ООН заявили, что сотни представителей сексуальных меньшинств переселят в более безопасный район с меньшим риском репрессий. Однако подобные переселения могут длиться годы. Представитель одной из кенийских ЛГБТ-групп Мбазира Мозес заявил: «Прошло три недели, а ситуация осталась прежней… Люди напуганы, другие ЛГБТ-беженцы угрожают им расправой. Некоторые спят с ножами под подушкой».

Однако ситуация с сексуальными домогательствами в ООН не ограничивается лишь внутренними проблемами или отдельными обращениями со стороны беженцев. В Конго сотни гражданских лиц обратились с жалобами на сексуальное насилие со стороны сил ООН, которые должны их защищать. Что в таких условиях должны делать 14-летние девочки, находящиеся в лагерях беженцев, которые охраняют «миротворцы»? За последнее десятилетие по всему миру зарегистрированы тысячи жалоб в отношении действий ООН. Учитывая то, что ООН запрещает принимающим странам участвовать в расследованиях каких-либо злоупотреблений со стороны миротворческих сил, на ООН всё больше начинают смотреть как на коррумпированную и безответственную организацию.

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К счастью, Организация Объединённых Наций, наконец-то, начала двигаться в правильном направлении. Генеральный секретарь Гутерреш недавно заявил об усилиях по усилению защиты от половых преступлений и запрету повторного найма работников, заподозренных в правонарушениях. США недавно оказали давление на ООН, но так и не смогли урегулировать проблему половых преступлений. Недавние решения Америки о выходе из бесполезных Совета по правам человека и ЮНЕСКО, могут подтолкнуть ООН к сокращению расточительных операций, но они мало что могут сделать для сдерживания потаённой хищнической культуры ООН.

США и ЕС должны приостановить финансирование ООН, если ситуация не улучшится. В противном случае работники ООН будут и дальше жить в постоянном страхе сексуального насилия. Налогоплательщики не могут оплачивать махинаций сексуальных хищников, скрывающихся за обликом некогда респектабельной организации.