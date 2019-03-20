По мере роста вероятности того, что Великобритания может покинуть ЕС без соглашения, неопределённость, вызванная предстоящим Брекситом, может оказать негативное влияние даже на страны Юго-Восточной Азии, пишет Дэвид Хатт в статье для издания Asia Times.

Brexit

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Аналитический центр German Development Institute недавно предоставил доклад, в котором говорится, что Камбоджа пострадает больше всех из-за возможного выхода Великобритании из ЕС без соглашения. В German Development Institute заявили, что в случае, если Великобритания так и не сможет заключить соглашение с ЕС, то около 1,7 млн человек, проживающих в развивающихся странах, могут оказаться в условиях «крайней нищеты».

Великобритания является вторым или третьим по величине экспортным рынком для многих стран Юго-Восточной Азии и ключевым инвестором в их быстрорастущие, ориентированные на экспорт экономики. Великобритания инвестирует в регион более чем в три раза больше средств, чем Германия — крупнейшая экономика Европы.

Если соглашение о выходе, предложенное премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, будет в очередной раз отклонено парламентом, то значительная часть мировой торговли Великобритании может столкнуться с хаосом. Ожидается, что голосование по проекту соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза состоится в феврале. Всё указывает на то, что Мэй предстоит серьёзная битва.

В случае если британский парламент вновь откажется поддержать соглашение Мэй, Великобритания может покинуть ЕС без соглашения, а это означает, что большая часть торговых сделок с ЕС будет ликвидирована вечером 29 марта. Это также означает, что Великобритании придётся отказаться от существующих в ЕС льготных схем торговли с развивающимися странами и странами со средним уровнем дохода. Это включает в себя отказ от схемы «всё, кроме оружия» (EBA), в рамках которой были отменены пошлины и квоты в отношении 99% экспорта из 49 развивающихся стран, поступающего на европейский рынок. Торговые операции со странами Азии могут быть парализованы.

Разрыв

Используя данные за 2013−2015 годы, сотрудники немецкого аналитического центра пришли к выводу, что в странах, участвующих в торговой схеме EBA, вероятное снижение ВВП может составить от 0,01% до 1,08%, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения. С наибольшим ущербом может столкнуться Камбоджа. В 2016 году Великобритания стала третьим по величине экспортным рынком Камбоджи, уступив первые два места Германии и США. В том же году Великобритания импортировала из Камбоджи товары на сумму около $1,45 млрд, в основном одежду и обувь. Эксперты German Development Institute считают, что в случае выхода Великобритании без соглашения, доходы домохозяйств Камбоджи могут упасть на 0,8%, а рост ВВП страны, вероятно, сократится на 1%.

Подобные негативные прогнозы могут оправдаться, если соглашение Мэй не пройдет голосование в парламенте, однако, вполне возможно, что британскому премьер-министру всё же удастся провести своё соглашение через парламент. Тогда Великобритания останется участником большинства торговых правил ЕС, включая схему EBA, до конца 2020 года.

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Тем не менее важный вопрос заключается в том, действительно ли торговля с самыми бедными странами мира, включая Камбоджу, на самом деле является одним из ключевых приоритетов в списке правительства Великобритании? В 2016 году объём двусторонней торговли Великобритании со странами Юго-Восточной Азии составил около $41,8 млрд. Около 68% этой торговли пришлось только на три страны: Сингапур (36,1%), Таиланд (17,1%) и Вьетнам (14,9%). Торговля с Камбоджей может быть и важна для Пномпеня, но она не имеет особой важности для Лондона. Если после Брексита Великобритания и поспешит заключить новые торговые соглашения со странами Юго-Восточной Азии, то она прежде всего будет стремиться заключить соглашения с основными региональными партнёрами — одними из самых богатых стран региона.

Serg!o Юго-Восточная Азия

Международная торговля Великобритании может столкнуться со сложностями даже в случае заключения с Брюсселем соглашения о выходе из ЕС. Британское правительство выразило заинтересованность в присоединении к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению для Транстихоокеанского партнерства (CPTPP), которое было официально инициировано в этом году. Однако региональные правительства, безусловно, могут захотеть пересмотреть условия торговли с Великобританией. Они предложили ЕС гораздо больше уступок по таким вопросам, как права человека и иностранная собственность, чем хотели бы. Маловероятно, что одинокая Великобритания сможет добиться существенных уступок от региональных правительств.