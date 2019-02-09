Project Syndicate: Что ждёт мировую экономику в 2019 году?

Александр Белов, , 07:56 — REGNUM

После синхронного глобального экономического подъёма в 2017 году, наступил 2018 год, когда в большинстве стран мира, кроме США, начался спад. Обеспокоенность, вызванная инфляцией в США, политикой американской Федеральной резервной системой (ФРС), продолжающимися торговыми войнами, долговыми проблемами Италии, замедлением экономического роста в Китае и уязвимостью развивающихся рынков, привела к резкому спаду на мировых фондовых рынках к концу 2018 года, пишет Нуриэль Рубини в статье для издания Project Syndicate.

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В начале 2019 года хорошей новостью является то, что риск прямой глобальной рецессии остаётся низким. Плохая новость заключается в том, что мы приближаемся к периоду синхронного глобального экономического спада. В большинстве регионов мира темпы экономического роста замедлятся.

Первое, что нужно рассмотреть, это ФРС США. Руководство ФРС проголосовало за сохранение текущего уровня ставок. Рынки будут устанавливать цены, ориентируясь на эту паузу, при этом рынок труда в США по-прежнему остаётся устойчивым. Если рост заработной платы ускорится и приведёт даже к умеренной инфляции выше 2%, то стоит опасаться того, что в 2019 году может, как минимум, дважды произойти повышение процентных ставок. Это может шокировать рынки и привести к ужесточению финансовых условий, а это, в свою очередь, может вызвать опасения по поводу экономического роста США.

Во-вторых, в условиях продолжающегося замедление экономического роста в Китае, нынешнее сочетание умеренных денежных, кредитных и налоговых стимулов со стороны правительства может оказаться недостаточным, учитывая отсутствие доверия со стороны частного сектора, наличие избыточных производственных мощностей и всесторонней системы государственного регулирования. Замедление темпов роста в Китае может серьёзно сказаться на рынках. С другой стороны, стабилизация экономического роста должна восстановить доверие рынков.

В еврозоне темпы экономического роста также замедляются. Пока не известно, приближается ли ЕС только лишь к потенциальному снижению роста или к чему-то худшему. На конечный результат могут повлиять политические события во Франции, Италии и Германии, а также другие региональные и глобальные факторы.

Очевидно, что «жёсткий» вариант Брексита отрицательно скажется на доверии бизнеса и инвесторов как в Великобритании, так и во всём Европейском союзе. Если президент США Дональд Трамп решит начать войну против европейского автомобильного сектора, то такое решение серьёзно подорвало бы темпы роста в ЕС, а не только в Германии. Наконец, многое будет зависеть от того, каких результатов смогут добиться евроскептики на предстоящих выборах в Европейский парламент. Успех евроскептиков сделает будущее монетарной политики еврозоны более неопределённым.

Недееспособная внутренняя политика США также может негативно сказаться на остальном мире. Ожидаемое заявление специального прокурора Роберта Мюллера может привести или не привести к запуску процесса импичмента. К тому же, к концу 2019 года выгоды, полученные от сокращений налогов, могут превратиться в тормоз, который может замедлить темпы экономического роста.

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Также стоит отметить, что цены на нефть могут снизиться из-за предстоящего переизбытка предложения, вызванного добычей сланцевой нефти в США, возможной сменой режима в Венесуэле и неспособностью стран ОПЕК договориться о снижении объёмов добычи нефти. Низкие цены на нефть, конечно же, устраивают потребителей, однако они могут ослабить американские акции и рынки в странах-экспортерах нефти, что может вылиться в ряд корпоративных дефолтов в энергетическом и смежных секторах (как это произошло в начале 2016 года).

С другой стороны, нельзя исключать того, что в 2019 году будет достаточно позитивных факторов, которые сделают нынешний год относительно неплохим, хотя и посредственны, для мировой экономики. Однако если оправдаются негативные сценарии, изложенные выше, синхронное замедление темпов экономического роста в 2019 году может привести к замедлению глобального роста и резкому спаду в 2020 году.