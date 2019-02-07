Во времена растущего популизма и авторитаризма во всём мире Япония кажется островом социальной и экономической стабильности. Несмотря на то, что Япония обязана своей нынешней ситуацией уникальным экономическим и геополитическим обстоятельствам, у неё все же есть чему поучиться другим развитым странам, пишет Джим О’Нил в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В 2019 году Япония в целом чувствует себя относительно стабильно по сравнению с другими странами с развитой экономикой. Будет не удивительно, если через 10 лет Япония сохранит высокие реальные (с поправкой на инфляцию) темпы роста ВВП на душу населения в рамках G7.

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Правда, в нынешнем десятилетии рост ВВП Японии составил в среднем всего 1,1%, однако на фоне сокращающегося населения и сокращающейся рабочей силы показатели на душу населения продолжают расти. Фактически, учитывая демографические проблемы страны, она вполне может превзойти потенциальные показатели роста в долгосрочной перспективе.

Центральный банк Японии. Токио

Более того, японское правительство начало публично указывать на свои усилия по привлечению рабочих иностранного происхождения, осознав наконец, что мигранты нужны Японии для обеспечения будущего роста. Для всех данное обстоятельство было очевидным на протяжении по крайней мере последних 20 лет. Всё же, оглядываясь назад, отказ Японии от промигрантской стратегии действий сейчас уже не кажется столь же ошибочным, как когда-то, учитывая недавнюю негативную ответную реакцию на глобализацию, которая дала о себе знать в ЕС и Соединённых Штатах.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ смог добиться продолжительного периода стабильности. В частности, его экономическая стратегия («Абэномика») принесла ряд успехов. Помимо сильного роста реального ВВП на душу населения, в Японии, похоже, завершился период устойчивой дефляции, а на рынке труда произошло заметное увеличение роли женщин.

С другой стороны, Япония приближается к 20-й годовщине политики количественного смягчения (QE). Из-за значительной продолжительности данной нетрадиционной политики никто не может быть уверен в том, что именно произойдёт, когда Япония откажется от политики количественного смягчения. Данная политики продолжается просто потому, что, несмотря на массивное вливание денег в экономику и меры, направленные на то, чтобы уговорить компании повысить заработную плату, инфляция настойчиво остаётся ниже целевого показателя в 2%. Согласно распоряжению Абэ, Банк Японии должен придерживаться данного целевого показателя.

Японская йена

В подобных условиях отказ от QE — это не вариант. Однако, в принципе, можно усомниться в целесообразности продолжения политики количественного смягчения до бесконечности. Очевидно, что Банк Японии не сможет достигнуть двухпроцентной инфляции, не столкнувшись со значительными денежными рисками. С другой стороны, сама цель в 2% не кажется разумной, поскольку она может поставить под угрозу другие политические приоритеты. Многие страны хорошо это усвоили еще в 1990-х годах.

Тем не менее Банк Японии сохранит нынешний курс, по крайней мере, до тех пор, пока Абэ не покинет свой пост. Вопрос заключается в том, что произойдёт после этого? Сокращение объёмов количественного смягчения может иметь далеко идущие последствия для мировой экономики, учитывая роль Банка Японии на рынках облигаций и акций. Если только отказ от QE не совпадет со значительным улучшением ситуации вокруг государственного долга, что весьма маловероятно, то биржевые курсы ждут тяжёлые времена. С аналогичной ситуацией может столкнуться и рынок акций, учитывая то, что Банк Японии вошёл в десятку крупнейших акционеров многих японских компаний.

В более широком смысле существует немало областей для сотрудничества между Японией и другими развитыми странами, особенно с Великобританией после завершения процесса выхода из состава ЕС, учитывая экономические странности, с которыми сталкивается каждая из стран.

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Например, Япония могла бы поделиться своим огромным опытом управления сложными отношениями с Китаем. У Японии, похоже, есть некая мудрость, которую она могла бы предложить другим развитым странам. Для правительств всего мира задача состоит в том, чтобы найти баланс между выгодой, которую они могут получить благодаря китайскому экономическому росту, и возможными финансовыми рисками и рисками в сфере кибербезопасности.

内閣官房内閣広報室 Встреча Синдзо Абэ и Си Цзиньпина. 2017

Я подозреваю, что британские политики с энтузиазмом отнесутся к организации более тесного сотрудничества с Японией в области защиты данных и кибербезопасности. Данный вопрос будет широко обсуждаться на саммите G20 в Осаке в июне этого года. Британские политики также поприветствовали бы стремление Японии к созданию более совершенной, основанной на правилах системы глобального управления. И, конечно же, другим странам есть чему поучиться у Японии на фоне её недавнего успеха в Азии и ЕС, когда Токио смог подписать ряд торговых соглашений. Если Великобритания намерена вести торговлю в одиночку, ей необходимо позаботиться об укреплении торговых связей с Японией.

Кто знает, если уговоры Абэ всё же подействуют на президента России Владимира Путина, то Япония могла бы преподать остальным странам урок по кремлелогии.