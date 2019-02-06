Александр Белов, , 07:23 — REGNUM

Сейчас американская администрация придерживается простой стратегии в Афганистане. США намерены договориться о подписании мирного соглашения, которое может привести к поражению союзника в долгосрочной перспективе, вывести американские войска, сократить военную помощь Афганистану и, наконец, отказаться от возобновления боевых действий, когда те, кто когда-то боролся с США, попытаются захватить страну, пишет Стивен Б. Янг в статье для американского издания The Foreign Policy.

Читайте также: Atlantic Council: Стратегия Трампа в отношении Африки удивила всех

В начале 2019 года, 2 января, осудив действия уходящего в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса, президент США Дональд Трамп задался следующим вопросом: почему Америка не смогла достигнуть победы в Афганистане? Трамп кратко обозначил проблему: «Я дал нашим генералам столько денег, сколько им было нужно. В Афганистане они не смогли добиться результата. Они сражаются в Афганистане в течение 19 лет… Я хочу получить результат».

Вашингтон не получил желаемых результатов в Афганистане, потому что использовал неверную стратегию. Соединенные Штаты никогда не использовали эффективную стратегию борьбы с боевиками, потому что у них этой стратегии просто не было. Знаний о том, как нужно убивать людей, недостаточно для победы над мятежниками.

После окончания войны во Вьетнаме стратегия национальной безопасности США ошибочно определила путь к победе как чисто технический процесс удаления участников насилия из тактической зоны ответственности. Корень всех бед США во Вьетнаме и Афганистане лежит в коррумпированном и некомпетентном правительстве.

Эксперты в сфере национальной безопасности США упустили из виду то, что было необходимо для победы, потому что они поспешили забыть об опыте, который они получили во Вьетнаме, включая успешную борьбу с повстанцами в рамках программы гражданских операций и поддержки революционного развития (CORDS) в деревнях Южного Вьетнама после 1968 года.

Генералы США никогда не применяли в Афганистане стратегию и тактику, которую они использовали во Вьетнаме для победы над бойцами Национального фронта освобождения Южного Вьетнама. Программа CORDS позволила децентрализовать политическую власть в деревнях и провести успешную мобилизацию вьетнамцев, проживающих в сельских районах, против коммунистической военно-политической организации.

Бывший министр обороны США Роберт Макнамара в октябре 1966 года признался тогдашнему президенту Линдону Джонсону, что не может разработать никакой стратегии, достаточно эффективной для защиты Южного Вьетнама от коммунистического наступления. Затем Джонсон обратился к Уолту Ростоу и Роберту Комеру, которые дали ряд рекомендаций в отношении новой стратегии США во Вьетнаме. После этого Джонсон внес ряд изменений в ход боевых действий во Вьетнаме, сделав ставку на наращивание культурной, политической, экономической и военной мощи националистов Южного Вьетнама. После укрепления позиций националистов Южного Вьетнама американские войска могли бы покинуть поле боя.

Программа CORDS была запущена в 1967 году. К 1972 году Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама распался. К моменту заключения Парижского мирного соглашения 1973 года в Южном Вьетнаме осталось лишь около 25 тыс. американских солдат. В вооруженных силах Южного Вьетнама насчитывалось 700 тыс. человек, не считая еще одного миллиона вооруженных мужчин и женщин, входящих в местные подразделения самообороны. Фактически США удалось добиться победы против коммунистического Ханоя на территории Южного Вьетнама.

Программа CORDS позволила интегрировать гражданских лидеров, обладавших политическими навыками, в военную машину США. Именно этого Соединенные Штаты никогда не делали в Афганистане. Неспособность Вашингтона воспроизвести опыт CORDS в Афганистане — это не единственное упущение американских генералов. Официальные лица США также поддались нарциссической близорукости. Они поддались тщеславию, свято поверив в то, что после распада Советского Союза и мирного подъема Китая мир стал однополярным, а Вашингтон превратился в единственный полюс международной власти. Таким образом, в Белом доме возобладало мнение, что все остальные будут делать всё, что Вашингтон пожелает, либо из-за страха перед американскими бомбами и пулями, либо из-за любви к американским ценностям. В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро пришли к выводу, что они смогут пережить военные удары США, учитывая то, что США не стали применять против них «мягкую» силу. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказались правы. Американские военные так и не приступили к формированию объединенной военно-гражданской организации для мобилизации сельского населения против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Project Syndicate: Суверенитету стран ЕС грозит новая опасность?

Соединенные Штаты фактически решили защищать людей извне, а не вооружать их, чтобы они могли защитить себя сами. В Афганистане даже имелась сеть из 18 тыс. локальных органов самоуправления, созданная за счет использования неправительственных организаций, однако американские военные не интегрировали эту сеть в систему безопасности.

В Афганистане американская администрация никогда не стремилась к тому, чтобы обуздать этническое соперничество, подорвать позиции полевых командиров и привлечь на свою сторону местных лидеров. Чтобы добиться всего этого, нужна эффективная политика. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё ещё можно победить даже после заключения мирного соглашения и вывода американских сил, но США кажутся сейчас слишком измотанными и всё ещё слишком тупыми, чтобы проделать необходимую работу.