Подписание 29 членами НАТО и Македонией протокола о вступлении, в рамках которого Бывшая югославская Республика Македония станет 30-м членом Североатлантического альянса, представляет собой «победу стабильности, безопасности и примирения на Западных Балканах», по словам старшего научного сотрудника Центра Евразии при Атлантическом совете Майкла Карпентера, пишет Дэвид Вемер в статье для издания Atlantic Council.

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«Сегодня Западные Балканы открыли новую страницу истории… Здравый смысл и региональное примирение возобладали над разногласиями и раздорами», — заявил Карпентер.

Протокол о вступлении в НАТО был подписан в Брюсселе 6 февраля. Теперь все страны-члены НАТО должны ратифицировать протокол. «Это исторический день», — заявил в Брюсселе министр иностранных дел Македонии Никола Димитров, добавив, что стране пришлось проделать «долгий путь».

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Подписание протокола о присоединении последовало за подписанием соглашения о сотрудничестве между Македонией и Грецией. В соответствии с соглашением, официальное название Македонии изменится на «Республику Северная Македония», как только Греция ратифицирует протокол о вступлении в НАТО, возможно, уже 8 февраля. Соглашение о названии, известное как соглашение Преспа, было согласовано премьер-министром Македонии Зораном Заевым и премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в июне 2018 года, а в январе 2019 года данное соглашение было ратифицировано парламентами обеих стран.

Димитров похвалил правительства Заева и Ципраса за подписание соглашения Преспа, объяснив, что «то, что они осмелились сделать, заключалось в инвестировании политического капитала на благо двух народов, двух стран и всего региона, и НАТО как общей семьи и альянса». Теперь, когда Македония станет частью НАТО, Димитров заявил, что «мы никогда больше не будем в одиночестве».

«Это достижение нельзя считать ни неизбежным, ни лёгким, учитывая то, что многие деструктивные силы, включая Россию, пытались сорвать соглашение», — пояснил Карпентер.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 6 февраля, что «на него произвело большое впечатление политическое мужество, политическая воля и приверженность как правительства в Афинах, так и правительства в Скопье».

Столтенберг сказал, что он уверен, что будущая Северная Македония принесет пользу НАТО, несмотря на её относительно небольшой размер. Македония, пояснил Столтенберг, уже помогла Организации Североатлантического договора, «внеся свой вклад в её миссию по обеспечению безопасности в Афганистане, содействуя региональному сотрудничеству на юго-востоке Европы и… осуществляя крупные реформы». Вступление Скопье в нашу семью, добавил Столтенберг, также «будет способствовать стабильности на юго-востоке Европы, что очень важно для всего альянса в целом».

Столтенберг также отметил, что правительство Македонии «чётко заявило о своей приверженности руководящим принципам НАТО» в отношении расходов на оборону к 2024 году и заверило, что страна продолжит прогресс в области модернизации обороны и других внутренних реформ. Димитров добавил, что его страна не только будет работать над тем, чтобы добиться изменений в собственном обществе, но и будет работать со своими новыми союзниками и региональными партнёрами, чтобы сделать «всё возможное для того, чтобы сделать наш регион … более предсказуемым, более стабильным и более процветающим».

По словам Столтенберга, членство в НАТО предоставит Македонии «равный голос в формировании решений, которые мы вырабатываем в качестве союзников», также Скопье присоединится к общему оборонному пакту, «который обеспечивает безопасность почти одного миллиарда граждан в Европе и Северной Америке». Вступление Македонии в НАТО, добавил Столтенберг, «показывает, что двери НАТО остаются открытыми для всех стран, которые соответствуют стандартам НАТО и поддерживают ценности демократии, верховенства закона и личной свободы».

Armija na Republika Makedonija Бронетехника македонской армии

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Встретившись с Димитровым за день до подписания протокола о вступлении, исполнительный вице-президент аналитического центра Атлантический совет Деймон Уилсон отметил, что, несмотря на нынешние разногласия, существующие в НАТО, «одним из наиболее важных признаков динамизма и здоровья НАТО является то, что страны, находящиеся на его периферии, всё ещё уверены в стратегической целесообразности вступления в НАТО».

Столтенберг напомнил о Черногории для того, чтобы пояснить, что процесс ратификации может занять около года, выразив уверенность, что ратификация пройдёт гладко и без сюрпризов. Пока процесс ратификации не завершится, Македония будет принимать участие в заседаниях и операциях НАТО в качестве приглашенного члена. Заев также будет приглашен на саммит лидеров НАТО в декабре 2019 года, который, по словам Столтенберга, пройдет в Лондоне.