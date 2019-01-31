Замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко выступит на семинаре вашингтонского «Атлантического совета», посвященном перспективам дальнейшего развития отношений Минска и Вашингтона. В своём докладе представитель МИД Белоруссии акцентирует внимание на услугах, которые Александр Лукашенко сможет предоставить потенциальным друзьям и реальным партнёрам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Атлантический Совет» (Atlantic Council) — аналитический центр, созданный спецслужбами США в 1961 году при НАТО, целью деятельности которого является выработка рекомендаций правительствам стран Запада по активному противодействию СССР. Холодная война завершилась, Советский Союз уничтожен, однако Россия по-прежнему фигурирует как «естественный геополитический враг» — поэтому были сохранены и НАТО, и «Атлантический совет», и многие другие аналогичные им структуры. Не случайно нынешним председателем данного совета является посол США в России Джон Хантсман, а члены данного совета (например, Деймон Уилсон) активно выступают спикерами и модераторами откровенно русофобских мероприятий.

Главной целью ветеранов холодной войны по-прежнему является выработка рекомендаций по «сдерживанию России». В постельцинский период значительно выросло финансирование этих структур, расширен штат сотрудников, некоторые работы отданы на аутсорсинг. Свои относительно недорогие услуги (зачастую и вовсе бесплатные, из вассальных обязательств) предоставляют правительства и спецслужбы постсоветских лимитрофов.

Олег Кравченко — доверенное лицо главы МИД Белоруссии Владимира Макея по рабочим вопросам контактов официального Минска с западными структурами. Официальные и тайные переговоры в США, Великобритании и других странах проходят в рамках выполнения протоколов поручений Александра Лукашенко. Интенсивность таких контактов за последние годы резко выросла и часто носит демонстративный характер, что объясняется желанием руководства постсоветской республики продемонстрировать «суверенитет и независимость» в политических и экономических конфликтах Минска с Москвой.

Визит Кравченко в Вашингтон анонсирован накануне очередного визита Александра Лукашенко в Москву, где состоится очередной раунд переговоров по принуждению России к выплате Белоруссии «компенсации» за изменение российского налогового законодательства («налоговый манёвр» в нефтяной сфере). Несколько визитов белорусского политика в Сочи, Санкт-Петербург и Москву не привели к желаемому Минском результату.

Весь 2018 год Лукашенко пытался демонстрировать способность договориться с Кремлём по вопросам поставок углеводородов и не смог этого сделать, что негативно отразилось на его репутации среди белорусского истеблишмента. Проблема актуализировалась в свете фактически стартовавшей в прошлом году президентской кампании в Белоруссии. В отличие от США и ЕС, в распоряжении РФ нет ни одной политической партии или хотя бы СМИ, через которые можно было бы влиять на внутрибелорусскую повестку — гуманитарную, политическую или экономическую. В российско-белорусских отношениях Кремль всегда имел дело лично с Лукашенко, и теперь, когда его эпоха близка к закату, у России остаются лишь внешние рычаги воздействия, эффективность которых, как показывает украинский опыт, не стоит переоценивать.

США и ЕС тем временем активно развивают свою инфраструктуру в Белоруссии, сосредоточившись на качественных характеристиках. Власти Белоруссии охотно стремятся к сотрудничеству с Западом, рассматривая его как гаранта «суверенитета и независимости» постсоветской республики, и под этой формулировкой подразумеваются также персональные гарантии высшему руководству другой части формально существующего, недостроенного и переживающего не лучшие времена Союзного государства Белоруссии и России.

При содействии властей Белоруссии на Западе обучаются ведущие пропагандисты и их новая генерация, представленная формально несколькими идеологическими течениями с разной степенью аффилированности со спецслужбами, Администрацией президента, МИД и различными ведомствами. США охотно финансируют туры представителей белорусских вузов, которые уже занимают или вскоре займут ключевые должности в органах государственной власти и управления постсоветской республики.

Вовсе не случайно в конце прошлого года под председательством Лукашенко в Минске прошло заседание Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, на которое были созваны эксперты по «сдерживанию России» со всего мира, в том числе из США и Великобритании. До мероприятия Александр Лукашенко провёл переговоры с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом, заявив, что официальный Минск рассчитывает на постепенное улучшение отношений с Вашингтоном. Частные вопросы с Митчеллом обсудил во время отдельной встречи Макей. Накануне минской командировки Митчелл выступил на конференции «Атлантического совета» в Вашингтоне и заявил:

«Сегодня национальный суверенитет и территориальная целостность приграничных государств, таких как Украина, Грузия и даже Белоруссия, являются тем надежным бастионом, который защищает от российского неоимпериализма».

В нынешней ситуации Александра Лукашенко беспокоит не отказ России от выплаты полумиллиардной «компенсации» — как он справедливо заметил во время одного из совещаний по проблемам отношений с Москвой, такая сумма принципиально не поможет решению комплекса белорусских проблем. Белоруссия не самодостаточна, по многим параметрам слаба и неконкурентоспособна, в силу объективных условий лишена перспективы войти в «первый мир» вне состава РФ. Обнищавшее население вымирает и мигрирует, флагманы промышленности БССР деградируют, технологическое отставание усугубляется. Ни Россия, ни Запад не желают выступать спонсорами спасения бывшей российской провинции, и нынешнее руководство Белоруссии весьма ограничено в возможностях их мотивации.

Демонстрируя жесты доброй воли, официальный Минск стремится предлагать свои посреднические услуги, позиционируя себя «центром Европы» и «мостом между Востоком и Западом», однако внешние центры отказывают ему в таком статусе и не видят реальной пользы в посредничестве. Ряд минских инициатив (например, «Хельсинки-2»), не признаны актуальными или хотя бы хорошо проработанными. Уникальных и реально востребованных предложений нынешнее белорусское руководство сделать не в состоянии.

Представители западных спецслужб и экспертных центров, специализирующихся на «сдерживании России», в последние годы часто посещали Минск, и интенсивность их приглашений растёт по мере приближения кульминации президентской кампании в Белоруссии. По линии Следственного комитета Белоруссии и других «силовых» структур предложено тесное сотрудничество контрразведке США, по линии МИД и ОАЦ — другим западным структурам, однако развёртыванию активной работы мешают действующие соглашения с РФ. Полумеры и нейтралитет Запад не устраивают, однако он готов не стимулировать смену белорусского режима. Есть основания полагать, что политическая система Белоруссии после Лукашенко принципиально не изменится — новый лидер изменит лишь вектор, и будет он, по всей видимости, не пророссийским.

Указанная проблематика регулярно обсуждается западными специалистами по «сдерживанию России». Ценность белорусского фактора ими рассматривается исключительно в контексте противодействия России, что понимают также и в Минске. Так, например, 9 мая 2017 года в Вашингтоне состоялась организованная «Атлантическим советом» и «Джеймстаунским фондом» конференция по Белоруссии с участием белоруской делегации. Замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко, а также руководитель аффилированной с МИД структуры «Минский диалог» и аспирант английского Университета Уорика Евгений Прейгерман донесли позицию официального Минска. Россию представляли Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров и Михаил Касьянов. Их констатации и предложения выслушали заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер и американские эксперты.

Такие мероприятия проходят ежегодно, в разных форматах и на разных площадках. При декларируемой благовидной повестке и целям вроде «сближения сторон», «расширения и углубления диалога», направленность их вполне понятна и не всегда особо скрывается. В свете нынешнего состояния отношений США и России, Минска и Москвы не трудно догадаться о проблемном поле семинара, организованного в 2019 году американским «Атлантическим советом». Интерес представляют не столько критика в адрес России и заявления о лояльности официального Минска западным господам, сколько конкретные услуги, которые готов предложить Александр Лукашенко и, особенно, гарантии реализации этих услуг. Потому что не только Москва, но и Вашингтон прекрасно видят, чего на самом деле стоит белорусско-российский союз и обещания Лукашенко. В свою очередь Лукашенко прекрасно понимает, что столь ответственную миссию он может поручить только себе, однако его в Вашингтон не приглашают с прошлого века.