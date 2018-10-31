Лукашенко не признаёт ДНР и ЛНР, но желает там «обеспечить мир и контроль»

Минск, , 18:44 — REGNUM Белоруссия желает быть востребованной «великими державами», не прошедшими «тест на профпригодность», предлагая свои миротворческие услуги в постукраинских Донецкой и Луганской Народных Республиках, суверенитет и независимость которых не признаёт, считая их частью Украины. Об этом 31 октября в Минске на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности заявил Александр Лукашенко.

«Хотим ощущать нашу большую востребованность со стороны основных мировых игроков… Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе. А также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины… Чтобы воплотить предложения, которые я высказал, на практике, надо обсуждать их за столом переговоров с участием всех вовлечённых сторон. И давайте будем честны. Если нам не удастся привлечь за этот стол США — мы этот вопрос не решим», — цитирует Лукашенко «Советская Белоруссия», официальный печатный орган администрации президента республики.

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Перед выступлением Александр Лукашенко провёл переговоры с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом, заявив, что официальный Минск рассчитывает на постепенное улучшение отношений с Вашингтоном. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, он «также отметил опыт Аарона Уэсса Митчелла и его знание проблем региона».

«Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит, с которого начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения», — заявил Лукашенко представителю госдепа США.

Накануне, 30 октября, с Уэссом Митчеллом во главе делегации США провёл переговоры министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Пресс-служба МИД Белоруссии сообщила, что «были рассмотрены актуальные вопросы международной повестки дня, ситуация в регионе, возможности двустороннего взаимодействия для деэскалации напряженности в европейском регионе».

Незадолго до этого, 19 октября, помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл выступил на конференции Атлантического совета в Вашингтоне и заявил: «Сегодня национальный суверенитет и территориальная целостность приграничных государств, таких как Украина, Грузия и даже Белоруссия, являются тем надежным бастионом, который защищает от российского неоимпериализма».

Напомним, что заседание Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности было запланировано на 31 октября — 1 ноября в Минске. На мероприятие прибыли еврокомиссар Йоханнес Хан, помощник главы госдепа США Уэсс Митчелл, представители русофобских партий и организаций с Украины, а также лидер албанских бандитов в отделённом от Сербии регионе Косово и Метохия Хашим Тачи — он представлен в официальной программе как «президент Косово».

Отметим, что Александр Лукашенко не впервые озвучивает идею ввода миротворческого контингента в Донбасс, предлагая при этом услуги белорусских военных. Так, в 2014 году он в интервью Euronews заявил, что «готов был бы использовать и свои вооруженные силы для того, чтобы развести конфликтующие стороны».

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Немаловажно, что 18 февраля Александр Лукашенко заявил, что достойной альтернативы Минску нет и «никуда эта площадка не денется», а также назвал государства Евросоюза заинтересованными в «раздувании» войны в Донбассе. Затем 8 июня в Киеве Пётр Порошенко констатировал, что «минского формата переговоров не существует», и заявил: «Существует один формат — нормандский».