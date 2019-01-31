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Путин и Лукашенко обсудили по телефону актуальные вопросы

Политика

Лидеры двух стран договорились в ближайшее время провести встречу

Москва, 31 января 2019, 12:59 — REGNUM  Сегодня, 31 января, состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе разговора главы двух государств обсудили «актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также график предстоящих личных контактов».

По заявлению пресс-службы белорусского президента, Лукашенко и Путин «договорились в ближайшее время провести встречу».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2018 года в Кремле прошли российско-белорусские переговоры на высшем уровне. Российский президент Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

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