Путин и Лукашенко обсудили по телефону актуальные вопросы

Москва, , 12:59 — REGNUM Сегодня, 31 января, состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе разговора главы двух государств обсудили «актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также график предстоящих личных контактов».

По заявлению пресс-службы белорусского президента, Лукашенко и Путин «договорились в ближайшее время провести встречу».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2018 года в Кремле прошли российско-белорусские переговоры на высшем уровне. Российский президент Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсуждали дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

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