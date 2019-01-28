В Татарии министерства продолжают отчитываться об итогах 2018 года, и вместо скучных цифр и аплодисментов самим себе даже там, где их быть не может, в этом году ведомства стали говорить и о проблемах. Судя по реакции главы республики Рустама Минниханова на некоторых коллегиях, для кое-кого такая откровенность может закончиться отставкой. После доклада министра продовольствия и сельского хозяйства Марата Ахметова об итогах за год — спаде надоев молока, сокращении поголовья в ряде районов, и о том, что 18 районов вместо того, чтобы заниматься производством, продолжают проедать то, что есть, Минниханов резко бросил, что «эти руководители на вылет должны быть, если они не способны организовать работу».

Татария

Главным гостем недели в Казани стал министр обороны России Сергей Шойгу, который не только посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, где идёт выполнение государственного оборонного заказа по производству и модернизации самолётов дальней авиации, в частности Ту-160 (Ту-160М), Ту-214 и воспроизводство Ту-160 в новом облике, но и провёл совещание по вопросу поддержания в исправности вооружения, военной и специальной техники по номенклатуре Воздушно-космических сил. На модернизацию стратегической авиации, идущую на Казанском авиационном заводе, было выделено более 33 млрд рублей. В преддверии визита Шойгу казанские СМИ строили домыслы об интригах визита и задавали вопрос, «привезет ли «друг Татарстана» новые контракты казанским самолето‑ и вертолетостроителям, чье положение выглядит все более удручающим?»

Казанских студентов, похоже, прокатили с ветерком в их просьбе ввести льготы на проезд, который подорожает уже с февраля. Вместо льгот минмолодёжи решило увеличить финансирование транспортного гранта, право на который сегодня имеют лишь около 2% студентов, и помочь только нуждающимся студентам, а также самым активным и самым умным. Автор петиции за введение студенческого проездного Максим Мухаметзянов в комментариях СМИ уже назвал решение мало отражающим интересы студентов и обвинил ведомство в том, что «они решили сэкономить».

Сфера экономики, как всегда, была богата событиями, особенно в нефтегазохимической сфере. Представители ПАО «Татнефть» на заседании совета директоров заявили, что «в ближайшее десятилетие энергосистема компании будет централизованной и использовать преимущественно традиционные источники», но в то же время общество реализует ряд альтернативных решений — электростанции на попутном нефтяном газе, мини гидроэлектростанция, пеллетные котлы на АЗС, и начаты перспективные проекты — получение тепловой и электрической энергии из древесной щепы, выработка электроэнергии из свалочного газа.

Тем временем, министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов на брифинге заявил, что в структуре промпроизводства республики в ближайшее время увеличится доля переработки нефти, а пока перерабатывается чуть меньше половины добываемого в регионе сырья. Всего в республике добыто более 36,4 млн тонн нефти против итогов 2017 года — 35,8 млн. Министр отметил, что индекс промышленного производства региона за год достиг уровня 102%, а объем промпроизводства составил 2 трлн 818 млрд рублей. А вот в сфере машиностроения за 2018 год произошёл спад — индекс промышленного производства в машиностроении составил 92%.

В нефтегазохимическом комплексе выручка за прошлый год выросла на треть, но глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин предрек республиканской нефтехимии мрачную судьбу. Он также отметил, что в России мало механизмов поддержки нефтехимических производств — в крупные проекты государственное финансирование не привлекается.

Об итогах года отчитался и глава министерства экономики Фарид Абдулганиев, который пожаловался на предпринимателей — «обидно, когда предприниматели с подозрением воспринимают господдержку», и подвел итоги работы по привлечению федеральных средств в республиканскую экономику. Объем утвержденного лимита увеличился на 30%, составив 117,5 млрд рублей, а фактически в республику поступило 115,9 млрд рублей, из которых 103,3 млрд рублей в рамках реализации 25 государственных программ и девяти федеральных программ. На 2019 год от республики поданы заявки на 43,7 млрд рублей, но утвержденный лимит составил 33,1 млрд рублей.

Татария поставила перед собой ещё одну амбициозную цель — получить для Казани статус принимающего города для Третьих Европейских игр в 2023 году. Известно, что инициативу уже поддержал Олимпийский комитет России, а казанские СМИ окрестили Европеаду-2023 играми «как Универсиада, только в 46 раз дешевле» — всего за 5 млрд рублей. В конкурентах Казани — Манчестер (Великобритания) и Хайфа (Израиль).

В сфере здравоохранения скандал — несмотря на то, что 53% жителей умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, у каждого 35-го — онкология, в регионе количество кардиологических коек сократилось на 38% за десять лет, а обеспеченность кардиологами одна из самых низких в Поволжье. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков на годовой коллегии. Среди проблем, которые Садыков озвучил, была также нехватка кадров — в районах укомплектованность врачами в поликлиниках от 40 до 50%, необходимость обновить парк санитарных автомобилей, так как уже половина действующих «подлежит списанию». Рустам Минниханов на коллегии озвучил рейтинг медучреждений, на которые чаще всего жалуются, и добавил, что по итогам 2018 года по линии Фонда ОМС поступило 1960 жалоб, из которых 589 — на организацию работы медицинских организаций, 575 — отказы в предоставлении бесплатной медпомощи по полису ОМС, 190 — ненадлежащее качество медицинской помощи, 138 — навязывание платных услуг.

«Двойной оплаты быть не должно. Это государственные деньги. Нужно четко отслеживать данные вопросы», — заметил он.

Особо бурной, в том числе и богатой на громкие заявления, выдалась коллегия республиканского МВД. В 2018 году в регионе раскрыто 386 преступлений, совершённых в составе организованных групп и преступных сообществ, а также более 967 преступлений, совершённых членами преступных формирований. Судами осуждено 23 лидера и активных участника групп, общий срок лишения свободы составил 239 лет. По результатам борьбы с коррупцией было осуждено 225 человек, в том числе 29 должностных лиц федеральных государственных органов, 21 — республиканских органов и учреждений и 77 — из муниципальных структур. Глава республиканского МВД Артем Хохорин в своём докладе сообщил о смене 30 начальников подразделений, отметив, что причиной увольнения в Муслюмовском районе стало многолетнее отсутствие фактов выявления взяток, а в Новошешминском — пьяная езда.

Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, присутствовавший на коллегии, рассказал, что «готовится новый очаг напряжения — боевики ДАИШ* (*организация, деятельность которой запрещена в РФ) в массовом порядке вылетают вертолетами с территории Пакистана, перебрасываются на границу Таджикистана, то есть там планируется, по-видимому, масштабная провокация в перспективе», а «в материалах прописано в качестве одного из регионов будущего гражданского военного конфликта — это Поволжье» и на этом фоне «сохраняющаяся угроза экстремизма и терроризма может рассматриваться и через иные призмы». Зубов также прокомментировал ситуацию с Венесуэлой — «мы все видим, что происходит, мы знаем прекрасно на примере Венесуэлы и других государств, что никаких ограничений в действиях наших идеологических и экономических военных противников нет, они готовы на любые шаги, на любые провокации» и «международное право медленно, но уверенно превращается в набор бумаги, можно ожидать самого различного развития событий».

Уголовным делом недели стало дело заместителя главного пристава Татарии Сергея Плющего. Суд завершил слушания и вынес приговор — оправдать и заявил, что «обвинение не подтверждено и вызывает сомнения…». Чиновника обвиняли в том, что он с целью улучшения показателей прекращал незаконно исполнительные производства. Из-за этого только Пенсионный фонд РФ недополучил свыше 500 тыс. рублей от должников. Обвинение не исключает, что вердикт будет обжаловаться. Тем временем Управление службы приставов Татарии подвело итоги года и резюмировало, что за счёт их работы удалось вернуть в бюджет 12 млрд рублей.

Визит Шойгу

30 января Казань посетил министр обороны России Сергей Шойгу. В преддверии его визита казанские СМИ задавались вопросом, в чём интрига зачастившего в регион министра, и «привезет ли «друг Татарстана» новые контракты казанским самолето‑ и вертолетостроителям, чье положение выглядит все более удручающим».

Шойгу во время своего визита посетил Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»), на котором выполняется государственный оборонный заказ по производству и модернизации самолётов дальней авиации, в частности Ту-160 (Ту-160М), Ту-214, а также идут работы по воспроизводству Ту-160 в новом облике.

Tatarstan.ru Сергей Шойгу в Татарстане

Министр отметил, что по поручению президента России на Казанском авиазаводе возобновлено производство глубоко модернизированного самолёта Ту-160М.

«Он будет оснащён новейшим бортовым комплексом обороны, современной надёжной системой связи с усиленной помехозащищённостью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения. На самолёт устанавливаются двигатели НК-32 второй серии, что значительно увеличит дальность и продолжительность полёта», — подчеркнул Шойгу и уточнил, что первая серийная машина, не имеющая аналогов в мире, должна поступить в войска уже в 2021 году.

И это не единственный проект, в котором участвует завод. По словам Рустама Минниханова, в рамках федеральной целевой программы на Казанском авиационном заводе реализуются масштабная реконструкция и техническое перевооружение, и на эти цели предприятию было выделено более 33 млрд рублей.

Напомним, в январе 2018 года Владимир Путин во время своего визита в Казань присутствовал на подписании контракта на 10 глубоко модернизированных машин Ту-160М2.

«В ноябре прошлого года самолет Ту-160М2 был передан на летно-испытательную станцию. Продолжаются работы и по машине Ту-22М3М, которая 28 декабря 2018 года совершила свой первый полет», — напомнил глава Татарии.

Сергей Шойгу в Казани также провёл совещание по вопросу поддержания в исправности вооружения, военной и специальной техники по номенклатуре Воздушно-космических сил. На нём он отметил, что республика «вносит большой вклад в укрепление обороноспо­собности государства, играет важную роль в оснащении Вооружённых сил новейшей военной техникой».

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Студентов «прокатили»

Чаяния студентов Казани не сбылись. На их петицию о предоставлении льгот в свете предстоящего повышения цен на проезд в общественном транспорте и отмене самого дешевого проездного на 50 поездок стоимостью 750 рублей (его заменит проездной на 100 поездок, но ценой 1,8 тыс. рублей), под которой подписи поставили почти 40 тыс. человек, отреагировали вовсе не так, как ожидалось.

Напомним, в декабре 2018 года исполком Казани и автоперевозчики обратились в госкомитет по тарифам с просьбой разрешить поднятие тарифов на проезд — с 25 до 28 рублей. После проверки комитет снизил аппетиты заявителей до 27 рублей. Тогда же стало известно об отмене проездного на 50 поездок и замене его проездным на 100 поездок, который стоит в два раза дороже. Тогда студенты, у которых ещё в 2010 году забрали проездную льготу, заменив транспортным грантом для отдельных их представителей, написали открытое обращение главе Татарии с просьбой вернуть льготы. Ведь грант получают лишь 2% студентов от имеющегося числа. На это министр по делам молодёжи РТ Дамир Фаттахов отметил, что «вопрос требует детальной проработки, сейчас мы анализируем опыт других регионов, обсудим это с профильными коллегами и со студенческим сообществом и в ближайшие дни внесем руководству республики свои предложения по этому поводу».

Цитата из м/ф «Тараканище». реж Владимир Полковников. 1963. СССР Зайчики в трамвайчике

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Ответа в итоге студенты дождались, но не того, что ожидали.

«Проанализировав разные варианты, правительством Татарстана принято решение продолжить реализацию проекта «Транспортный грант», хорошо зарекомендовавшего себя в студенческой среде, и в два раза увеличить его финансирование: с 30 до 60 миллионов рублей в год», — цитирует Дамира Фаттахова издание «Татар-информ».

Министр также сообщил, что рассматривается возможность софинансирования расходов со стороны вузов. Дополнительные деньги планируют направить помимо активистов и на помощь нуждающимся студентам.

«Будут пересмотрены и размеры денежных выплат, потому что расходы на транспорт у студентов в Казани и, скажем, Чистополе, сильно отличаются», — добавил он.

Студентов этот ответ не устроил, ведь фактически число получателей помощи вырастет незначительно — до 4% от общей численности.

«Данное решение от министерства по делам молодежи очень мало отражает интересы студентов. Если раньше транспортный грант получали два процента студентов, то теперь — четыре. Мне уже многие пишут, что это решение не решит проблему. Студенты этим решением в основной массе недовольны. Проездной был бы наиболее отражающим интересы студентов вариантом. Но они решили сэкономить и поступить по-своему», — прокомментировал изданию «Idel.Реалии» автор петиции за введение студенческого проездного Максим Мухаметзянов.

Экономика недели

Сфера экономики как всегда была богата событиями.

На заседании совета директоров ПАО «Татнефть» были озвучены планы компании в области энергетики, которые реализуются по стратегии развития.

«В ближайшее десятилетие энергосистема компании будет централизованной и использовать преимущественно традиционные источники. В то же время реализуется ряд альтернативных решений, таких как электростанции на попутном нефтяном газе, мини гидроэлектростанция, пеллетные котлы на АЗС, начаты перспективные проекты, направленные на рациональное использование энергоресурсов и охрану окружающей среды: получение тепловой и электрической энергии из древесной щепы, выработка электроэнергии из свалочного газа. В числе приоритетных направлений отмечено производство биотоплив — эффект от реализации проекта прогнозируется за счет увеличения прибыльности бизнес-направления «Нефтепереработка» и обеспечения конкурентоспособности моторных топлив компании на европейском и мировых рынках», — сообщила по итогам заседания пресс-служба ПАО.

Сфере нефтепереработки в своём докладе внимание уделил и министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. Он заявил, что в структуре промышленного производства региона в ближайшее время увеличится доля переработки нефти, а пока же в республике перерабатывается чуть меньше половины добываемого сырья. Рост показателя произойдет после того, как на ТАНЕКО запустят новые мощности, что позволит перерабатывать около 22−23 млн тонн или около 2/3 добычи. Каримов отметил, что в регионе на долю нефтедобычи приходилась одна пятая всего промышленного производства, отгрузка составила 600 млрд рублей в денежном выражении. За 2018 год в Татарии было добыто свыше 36,4 млн тонн нефти против 35,8 млн годом ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

На брифинге министр уточнил, что индекс промышленного производства региона за год достиг уровня 102%, а объем промпроизводства составил 2 трлн 818 млрд рублей. А вот в сфере машиностроения за 2018 год произошёл спад — индекс промышленного производства в машиностроении составил 92%. При этом доля промышленности в валовом региональном продукте составляет 44,6%, торговли — 16,4%.

«Это менее 100 процентов, которые мы намеревались увидеть в 2018 году. При этом я бы хотел обратить внимание, что машиностроение было локомотивом роста республиканской экономики в предыдущие два года: в 2016-м шли с ростом 4,5 процента, в 2017-м — 7 процентов. В этом году произошла некая коррекция», — отметил министр.

Нефтегазохимический комплекс региона также подвёл итоги. Здесь выручка за 2018 год выросла на треть.

«В нефтегазохимическом комплексе Татарстана в 2018 году выросли выпуск продукции, прибыль, зарплата и налоговые отчисления. Но по отдельным предприятиям результаты ухудшились», — заявил на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» генеральный директор холдинга Рафинат Яруллин.

Он также отметил, что в России мало механизмов поддержки нефтехимических производств — в крупные проекты государственное финансирование не привлекается.

Об итогах года отчитался и глава министерства экономики Фарид Абдулганиев, который пожаловался на предпринимателей.

«Обидно, когда предприниматели с подозрением воспринимают условия предоставления господдержки. Я предлагаю эти стереотипы стирать. И чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы будем развиваться дальше», — заявил он, уточнив, что в регионе стоит цель выполнить национальный проект по поддержке предпринимательства и за пять лет увеличить долю малого и среднего бизнеса с 25,6 до 27%.

Gossov.tatarstan.ru Фарид Абдулганиев

Так, объем утвержденного лимита увеличился на 30%, составив 117,5 млрд рублей, а фактически в республику поступило 115,9 млрд рублей, из которых программная часть — 103,3 млрд рублей в рамках реализации 25 государственных программ и девяти федеральных программ. На 2019 год от республики поданы заявки на 43,7 млрд рублей, но утвержденный лимит составил 33,1 млрд рублей.

На заседании также напомнили, что объем доходов, собранных в бюджеты всех уровней с территории республики за 2018 год составит более 1 трлн рублей, из которых 74% — направлены в федеральный бюджет.

«Зелёная папка» Минниханова: снова?

Похоже, что Рустам Минниханов снова достанет свою пресловутую «зелёную папку» с недоработками районных глав. Такие выводы можно сделать по заявлениям, что прозвучали от него после доклада министра продовольствия и сельского хозяйства Марата Ахметова об итогах 2018 года.

Ахметов отметил, что в отрасли «имеются скромно позитивные результаты», например, производство мяса скота и птицы выросло на 2% — до 521 тыс. тонн, а валовый надой молока составил 1 млн 848 тыс. тонн с ростом чуть более 1%. Есть и свои «печали» в сельхозсфере. Поголовье крупного рогатого скота снизилось на 1,4% — до 1 млн 12 тыс. голов.

«Наиболее уязвимым остается молочное скотоводство. Всего по численности поголовья КРС с плюсом завершили год 23 района», — отметил министр и добавил, что «вместо того, чтобы заниматься производством, продолжают проедать то что есть 18 районов», в их числе — Агрыз, Муслюмово, Чистополь, Елабуга, Бугульма, Алексеевск.

Министр также напомнил, что на поддержку производителей сырого молока, попавшего в трудную ситуацию из-за спада закупочных цен, в 2019 году (за январь-февраль) будет направлено 1,2 млрд руб. субсидий. Это произойдёт «в продолжение компенсации прошлогодних потерь, но при условии, что не допущено снижение поголовья коров».

"Животноводство остается единственным источником получения денежных средств, только от реализации молока ежедневно поступает 80 млн денежной выручки. За это стоит потрудиться», — резюмировал Ахметов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Корова

Рустам Минниханов, заслушав доклад, разразился критикой в адрес глав, где и надои упали, и поголовье скота сократилось.

«Эти руководители на вылет должны быть, они не способны организовать работу. Если ты не можешь — не мучайся», — заявил он и попросил министра пригласить проштрафившихся на коллегию министерства в следующий раз.

Заявка на Европеаду

Принявшая у себя в 2013 году Универсиаду и часть матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году Татария замахнулась на новое международное событие. Казань наравне с Манчестером (Великобритания) и Хайфой (Израиль) претендует на то, чтобы стать площадкой для приёма Третьих Европейских игр в 2023 году.

29 января на сайте Олимпийского комитета России появился комментарий президента Станислава Позднякова, который рассказал, что Казань выдвинула заявку, а «Олимпийский комитет России, со своей стороны, всецело поддерживает это решение и готов оказать всестороннее содействие в плане продвижения заявки».

"Будем работать в этом направлении с Оргкомитетом и руководством региона. В Татарстане на сегодняшний день уже создана уникальная не только по российскими, но и по международным меркам, спортивная инфраструктура, а столица республики готова принять любое комплексное мероприятие, включая Олимпийские игры, и обеспечить самый высокий уровень организации. Что уже неоднократно делала за последние годы, — заявил Поздняков. — Европейские игры сейчас становятся все более значимым событием в европейском олимпийском движении, набирают популярность. По сути, это второе по значимости комплексное олимпийское соревнование на континенте. И его проведение в России в 2023 году, с учетом того, что Европейские игры в целом ряде дисциплин являются отборочными к Олимпийским играм 2024 года, может стать дополнительным плюсом для наших спортсменов, ведь поддержка болельщиков имеет огромное значение. А болеть в Казани умеют».

Tatarstan.ru Волк Забивака

Казанские СМИ отреагировали на заявление, что Европеада — это «как Универсиада, только в 46 раз дешевле», потому что проведение этих игр обойдётся в 5 млрд рублей, ведь регион сможет задействовать инфраструктуру, что строилась к ЧМ-2018 и Универсиаде-2013.

«В данном случае Казань понесет минимальные расходы, потому что, по сути, сможет использовать «конспекты» Универсиады-2013, а также чемпионатов мира по футболу и водным видам спорта. На первый взгляд, по чисто спортивному размаху соревнования уступают Универсиаде примерно раза в два — они пройдут по 18 видам спорта, ожидается 5 тыс. спортсменов. В 2013 году 11,7 тыс. атлетов в 27 видах спорта. Зато по статусности участников Европейские игры легко положат студенческий турнир на лопатки», — пишет издание «Бизнес-онлайн», добавляя, что по ряду видов спорта старты на Европеаде-2023 будут совмещены с чемпионатами Европы и отбором на Олимпиаду-2024, поэтому в столице республики «можно будет ожидать звезд мирового уровня, а сами соревнования очень условно рассматривать как своего рода «четверть» Олимпийских игр».

Печальный результат для здравоохранения

Министерство здравоохранения Татарии, где в 2018 году сменился руководитель — вместо Аделя Вафина в феврале был назначен главврач одной из казанских больниц, депутат Госсовета РТ Марат Садыков, также отчиталось об итогах работы. Или от неопытности, ведь доклад-то первый, или же в попытке действительно решить накопившиеся проблемы, говорить лишь об успехах Садыков не стал, уделив значительное внимание проблемам в отрасли, а их немало.

Министр отметил, что в Татарии отмечается в целом самая низкая смертность в Поволжье — 11,5 случаев на 1 тыс. населения, а также на 1,3% снизилась смертность лиц трудоспособного возраста, но при этом 53% жителей умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, у каждого 35-го — онкология, и это происходит на фоне сокращения количества кардиологических коек и низкой обеспеченности региона кардиологами.

Садыков отметил, что каждый год в Татарии выявляют более 16 тыс. случаев злокачественных новообразований, более 110 тыс. человек или каждый 35-й житель республики страдает данным заболеванием. В 2018 году в рамках диспансеризации выявлено около 1,5 тыс. случаев злокачественных новообразований, 70% из них — на ранних стадиях. Это привело к снижению одногодичной летальности до 24% (2017 г. — 26,1%) и повышению пятилетней выживаемости почти до 58%, но радоваться рано.

«За последние 10 лет количество кардиологических коек в республике сократилось на 38%, в результате мы имеем самую низкую обеспеченность койками в Приволжском федеральном округе. Обеспеченность кардиологами так же одна из самых низких», — цитирует министра издание «Интерфакс».

Василий Максимов. Больной муж. 1881

Садыков также добавил, что по смертности от болезней системы кровообращения взрослого населения республика занимает 55 место в России.

Министр призвал врачей поработать над сокращением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в полтора раза — с нынешних 600 до 450 случаев на 100 тыс. населения.

Среди проблем, которые озвучил министр, была и нехватка кадров, особенно в поликлиниках и особенно в районах. Так, в Чистопольском, Заинском, Менделеевском, Мензелинском и Лениногорском районах укомплектованность врачами в поликлиниках колеблется от 40 до 50%, и целевое обучение, по словам министра, не является выходом из ситуации. Из 73 целевиков, что были в 2012 году, завершив обучение, в районы поехали только 12.

«Поэтому мы поддерживаем предложение министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой о возврате стоимости целевого обучения — в случае если выпускник не возвращается в район, с которым был заключен договор», — жёстко отметил министр по данному вопросу.

Есть проблема и с автопарком.

«В прошедшем году республика не вошла в федеральный проект по обновлению санитарного транспорта, но потребность в обновлении автопарка есть. По состоянию на 1 января 2019 года половина парка санитарных автомобилей эксплуатируется более 5 лет и подлежит списанию», — заявил министр и добавил, что по согласованию с федеральным министерством в регионе стартовала работа по созданию единой централизованной диспетчерской службы скорой помощи, а тестировать «пилотник» начнут с Казани.

Глава Татарии, присутствовавший на коллегии, также взял слово. Рустам Минниханов отметил, что в рейтинг «самых проблемных больниц», составленный по жалобам жителей, попали казанская городская поликлиника №8, городская клиническая больница №7, городская детская поликлиника № 6, Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром и ряд других.

«Больной человек — он и так ранимый. Это же и отношение к системе здравоохранения в общем, и в целом к власти», — цитирует Минниханова издание «Бизнес-онлайн».

Mos.ru Скорая помощь

Также глава республики добавил, что по итогам 2018 года по линии Фонда обязательного медстрахования через портал «Общественный контроль» поступило 1960 жалоб, из которых 589 — на организацию работы медицинских организаций, 575 — отказы в предоставлении бесплатной медпомощи по полису ОМС, 190 — ненадлежащее качество медицинской помощи, 138 — навязывание платных услуг.

«Двойной оплаты быть не должно. Это государственные деньги. Нужно четко отслеживать данные вопросы», — заметил он министру и пообещал, что в рамках подготовки региона к 100-летию образования ТАССР «будет рассмотрена возможность реализации упомянутой министром программы модернизации стационарных учреждений и обновления автопарка «скорой помощи».

Коллегия МВД: громкие заявления и яркие итоги

28 января МВД по Татарии подвело годовые итоги своей работы. С основным докладом выступил министр внутренних дел по РТ Артём Хохорин, отметивший, что количество преступлений за 2018 год снизилось более чем на 5%. Общее число преступлений составило 43,5 тысячи.

Хохорин также отметил, что МВД планомерно ведёт работу по противодействию проникновению в республику идеологии религиозного и национального экстремизма.

«Было выявлено 34 преступления экстремистской направленности и 45 — террористического характера. Вынесены обвинительные приговоры по 9 ранее возбужденным уголовным делам. К уголовной ответственности привлечено 9 человек, в том числе 4 лидера и 5 активных участников радикальных организаций и объединений», — уточнил он.

Помимо этого, правоохранительными органами велась активная работа по противодействию организованной преступности. За 2018 год было раскрыто 386 преступлений, совершённых в составе организованных групп и преступных сообществ, а также более 967 преступлений, совершённых членами формирований. Судами Татарии осуждено 23 лидера и активных участника, а общий срок лишения свободы составил 239 лет. Также активной была работа и в сфере борьбы с коррупцией — пресечено 832 коррупционных преступления, установленный ущерб по уголовным делам данной категории составил 787,8 млн рублей, возмещено — 676,8 млн рублей.

«Постоянное внимание нужно уделять вопросам борьбы с коррупцией. МВД Татарстана вносит ощутимый вклад в эту работу. Только в 2018 году осуждено 225 человек, в том числе 29 должностных лиц федеральных государственных органов, 21 — республиканских органов и учреждений и 77 — из муниципальных структур», — подчеркнул премьер-министр Татарии Алексей Песошин в рамках коллегии.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Полиция

Артём Хохорин также в своём докладе рассказал о смене 30 начальников подразделений, отметив, что причиной увольнения в Муслюмовском районе стало многолетнее отсутствие фактов выявления взяток, а в Новошешминском — пьяная езда.

«Пятерых попросили мы. Двоих я уже назвал: муслюмовский и новошешминский — за не самую лучшую работу. Шестеро приняли решение по выслуге лет уволиться на пенсию. А остальные — это ротация между районами. В первую очередь мы даем руководителям, зарекомендовавшим себя на участках с меньшим, больший объем. Это естественный процесс. Ничего страшного не происходит», — цитирует министра издание «Реальное время».

Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, присутствовавший на коллегии, также сделал ряд важных заявлений. В частности, он рассказал, что с территории Пакистана на границу Таджикистана перебрасывают боевиков.

«Мы видим, что у нас идет приток мигрантов. Они стали более законопослушными, но та идеология, которую они «завозят», изначально требует нашего повышенного внимания. Готовится новый очаг напряжения — боевики ДАИШ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в массовом порядке вылетают вертолетами с территории Пакистана, перебрасываются на границу Таджикистана, то есть там планируется, по-видимому, масштабная провокация в перспективе», — цитирует Зубова издание «Бизнес-онлайн», который добавил, что у МВД есть сведения о возможных военных конфликтах в регионах России: «В материалах прописано в качестве одного из регионов будущего гражданского военного конфликта — это Поволжье. На этом фоне сохраняющаяся угроза экстремизма и терроризма может рассматриваться и через иные призмы».

30 января официальный представитель МВД России Ирина Волк назвала сведения, озвученные Игорем Зубовым на коллегии, отражением его субъективного прогноза «возможного развития политической обстановки на территории Центрально-азиатского региона» и добавила, что «данные высказывания не являются официальной позицией МВД России».

Сделал Зубов заявление и по ситуации в Венесуэле.

«Мы все видим, что происходит, мы знаем прекрасно на примере Венесуэлы и других государств, что никаких ограничений в действиях наших идеологических и экономических военных противников нет, они готовы на любые шаги, на любые провокации. Международное право медленно, но уверенно превращается в набор бумаги, можно ожидать самого различного развития событий», — сказал он.

Напомним, в ночь на 23 января 2019 года вице-президент США Майк Пенс пообещал спикеру Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо поддержку, если венесуэльский оппозиционер объявит себя президентом Боливарианской Республики. 23 января Гуайдо объявил себя врио главы государства, а власти Соединенных Штатов тут же признали его. Позднее стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности начать переговоры с оппозицией.

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Оправдательный вердикт для пристава

В день, когда служба судебных приставов Татарии отчитывалась о результатах работы, в Вахитовском районном суде Казани оглашали оправдательный приговор по уголовному делу в отношении заместителя руководителя регионального УФССП по РТ 40-летнего Сергея Плющего. Ему вменялось превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, по которому ему грозило до десяти лет лишения свободы, но суд решил иначе.

Иван Шилов ИА REGNUM Правосудие

Следствие посчитало, что замглавного пристава искусственно завышал результативность работы Советского РОСП в период с 2014 по 2016 год, закрывая исполнительные производства, чем только Пенсионному фонду РФ причинил ущерб на 500 тыс. рублей. В этот период он занимал пост главы данного отдела, а в декабре 2016 года пошел на повышение, став замглавы УФССП по РТ.

«Обвинение в части повышения эффективности работы Советского РОСП в 2012—2016 годах не подтверждено и вызывает сомнения», — решил суд и оправдал Плющего, хотя обвинение просило для него в последний раз три года лишения свободы условно.

Есть вероятность, что судебный вердикт будет обжаловаться.

«Уголовное дело в отношении господина Плющего возбудили в 2017 году после того, как местный житель обнаружил на одной из свалок выброшенные исполнительные дела и сообщил об этом в правоохранительные органы. Его заключили под домашний арест, но позднее отпустили под подписку о невыезде. В ходе расследования было возбуждено еще одно уголовное дело по новому эпизоду: якобы в 2015 году господин Плющий незаконно распорядился снять запрет с квартиры должника, которую тот смог затем продать за 2,5 млн руб. Сейчас это дело отдельно рассматривается в Вахитовском райсуде. Со службы Сергея Плющего увольнять не стали — он действующий замглавы УФССП», — пишет газета «Коммерсантъ».

Отметим, по итогам работы за 2018 год УФССП по РТ вернуло в бюджет 12 млрд рублей. Всего было возбуждено 2,2 млн исполнительных производства за год, что из расчёта на одного пристава составляет 4,6 тыс. производств. В качестве меры для взыскания в 176 тыс. случаев было применено ограничение на выезд за пределы России, а в 480 тыс. случаев в счет погашения долга поступала часть дохода.