Готовность Мадуро к переговорам с оппозицией оценили в Кремле

Москва, , 14:08 — REGNUM В Кремле высоко оценивают готовность президента Венесуэлы Николаса Мадуро вступить в открытый диалог с оппозицией. Об этом 30 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, «высокой оценки» заслуживает сам факт открытости главы республики к диалогу. В то же время Песков отрицательно ответил на вопрос, были ли сделаны предложения МИД РФ стать посредником в таком диалоге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности начать переговоры с оппозицией. Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на участие в процессе международных посредников.

Читайте также: Мадуро согласен на диалог с оппозицией