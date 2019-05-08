По регионам Сибирского федерального округа сегодня, 28 января, прокатилась волна сообщений о минировании школ, больниц, торговых центров и административных зданий. С самого утра шли эвакуации людей в Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Омске, Барнауле, Хакасии — по предварительным данным, из-за ложных сообщений о бомбах в Сибири были эвакуированы четыре сотни учреждений. И это в условиях усиливающихся морозов.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Хакасии с 08:50 до 11:55 по местному времени на телефоны оперативных служб поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах на 32 объектах. Они сказались на работе различных служб. В частности, из-за массовых выездов на «заминированные» объекты была парализована работа бригад скорой помощи, в поликлиниках по сигналу тревоги невозможно было вывести пациентов — все думали, что тревога учебная. Кроме того, оказалось, что эвакуировать тяжелобольных из стационаров невозможно — в больницах не оказалось персонала для массовой эвакуации.

Проверка показала, что все сообщения оказались ложными, но, комментируя ситуацию, глава Хакасии Валентин Коновалов заявил о необходимости специального заседания антитеррористической комиссии.

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В это время сообщения об угрозах по электронной почте получили 25 образовательных организаций Новосибирска, а также медицинские учреждения и админстрации некоторых районов города. В правительстве Новосибирской области прошло оперативное совещание. Губернатор региона Андрей Травников на нём сообщил, что «к сожалению, сейчас по городам России идёт новая волна телефонных звонков». Позже в аппарате антитеррористической комиссии области сообщили, что «признаков закладки взрывных устройств не обнаружено». Но мэр города Новосибирска Анатолий Локоть охарактеризовал сообщения о минировании соцучреждений как терроризм.

«Сегодня на наш город обрушились угрозы с сообщением о минировании зданий — школ, больниц и торговых центров. Аналогичные ситуации происходят и в ряде других городов России. Я характеризую эти действия как терроризм. Это психологическое воздействие на нас — чтобы дестабилизировать общество, вызвать недовольство жителей», — заявил Локоть.

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Defense.gov Оператор с гарнитурой

В омском областном главке МЧС сообщили, что телефонные террористы были активны и в этом регионе. Но в УМВД по области отказались от комментариев, и точное количество «заминированных» здесь зданий неизвестно. По сообщениям в соцсетях, атакам подверглись, как и в других сибирских регионах, школы, больницы, административные здания.

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В Кузбассе поступило около 30 сообщений о якобы минировании соцобъектов.

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«Телефонные террористы» добрались и до Красноярска — на электронные адреса различных административных объектов поступило 45 сообщений о ложном минировании, в том числе 44 в Красноярске и одно — в Минусинске

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Отметим, что волна сообщений и звонков о минировании объектов прокатилась утром — в большинстве регионов они начали поступать после 8:00 (время местное). С этого момента информация в социальных сетях начала нарастать как снежный ком. И хотя особой паники не наблюдалось — возможно, опыт прошлых лет сказался, тревога всё же присутствовала. Так, появлялись сообщения о том, что пациентов из больниц выводят на улицы в одеялах и пледах, а школьников в сменной обуви.

Официальные сообщения и комментарии правоохранительных органов появились ближе к обеду, когда интернет уже пестрел от подробностей, кто-то даже выкладывал сообщение, которое якобы и приходило на электронные почты учреждений. Оперативно отработали власти Новосибирской области — практически сразу в правительстве региона прошло совещание и были даны официальные комментарии по ситуации. Достаточно оперативно среагировали и власти Хакасии, а вот руководители других регионов собрались с мыслями намного позже, так же как и оперативные службы. Например, в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области долгое время не брали трубку. В других регионах ситуация была похожей — просили подождать.

Mil.ru Сапер

Новосибирский юрист Алексей Крестьянов считает, что необходимо менять технологию реагирования на подобные сообщения.

«Я считаю, что нужно срочно менять алгоритм реагирования на все эти звонки и сообщения. Давно можно было предполагать, что их легко устроить: в самые лютые морозы обзванивать с телефонов, оформленных на другие фамилии или просто краденных, учреждения с большим количеством людей. Это уже натуральный терроризм — не нужно ничего взрывать, достаточно провести несколько таких «акций», и город «станет на колени». Сегодняшний утверждённый алгоритм действий не работает. Сейчас просчитают последствия, и нужно уже компетентным людям, службам делать выводы, менять этот алгоритм. А тем, кто эти сообщения рассылал и совершал звонки, грозит максимальное наказание, которое по этой статье положено», — рассказал ИА REGNUM юрист.

Тем временем глава Агентства журналистских расследований Андрей Константинов, комментируя информацию о массовых ложных анонимных угрозах минирования в Сибири, заявил, если анонимные звонки поступали с территории РФ, то звонившие с огромной долей вероятности будут привлечены к ответственности, но если звонки поступали из-за рубежа, то расследование может как минимум затянуться.

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Отметим, что на минувшей неделе атакам телефонных террористов подверглись Улан-Удэ и Иркутск, а также другие города Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, что в октябре 2017 года глава ФСБ РФ Александр Бортников сообщал, что ущерб от массовых анонимных сообщений о бомбах, заложенных в различных регионах России, составил порядка 300 млн рублей. Финансовые потери от сегодняшних сообщений и звонков — ещё подсчитываются. Критику и недовольство жителей регионов — подсчитать невозможно, но учитывать стоит — ведь именно на неё чаще всего рассчитывают те, кто планирует подобные действия.