Шансов уйти от ответственности у них мало: эксперт о телефонном терроризме

Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Если анонимные звонки поступали с территории России, то звонившие с огромной долей вероятности будут привлечены к ответственности, а вот если звонили из-за рубежа, то расследование может как минимум затянуться, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 28 января, глава Агентства журналистских расследований Андрей Константинов, комментируя информацию о массовых ложных анонимных угрозах минирования в Сибири.

Как уже сообщало ИА REGNUM, волна телефонного терроризма накрыла сегодня, 28 января, регионы Сибири. Сообщения о минировании поступали в Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Красноярский край, Хакасию.

Антитеррористические комиссии в регионах уже прокомментировали ситуацию. Проверки показывают, что сообщения о взрывных устройствах являются ложными. В правоохранительных органах сообщили, что отрабатываются все возможные версии.

«Если сравнивать нынешнюю ситуацию с ситуацией двадцатилетней давности, то все очень изменилось. Тогда вычислить звонивших было достаточно сложно, если им хватало ума позвонить хотя бы из таксофона. Камер на улицах было намного меньше. Но сейчас, если вы житель города и звоните с чьего бы то ни было мобильного устройства, избежать ответственности практически невозможно, в большинстве случаев вас вычислят.

Часть таких злоумышленников — просто душевнобольные. Они хотят привлечь к себе внимание. Некоторые устали от одиночества, и им хочется поговорить хотя бы с полицейскими. Звонить могут и школьники, которым не хочется писать контрольные — мозгов у них еще нет, а смартфоны уже есть. Аэропорты иногда «минируют» опаздывающие пассажиры, которые надеются таким образом успеть на рейс.

Новая проблема — большое количество звонков с дружественной Украины. Одно время у них было такое развлечение — «минировать» российские торговые центры или спекулировать на реальных трагедиях. Достать эту уголовщину с нынешней Украины наши правоохранители не могут. Даже если все знают, о ком конкретно идет речь, как в случае с «Зимней вишней». И что с этим делать, пока никто не понимает.

Проблемы есть и во взаимоотношениях такого рода с Прибалтикой и Польшей, где все происходит по принципу «на проклятом острове нет календаря». С западноевропейскими странами ситуация лучше, но там есть другая проблема — «правозащитники» и адвокаты научились спекулировать на российской угрозе и говорят, что если преступника выдать, то его в ГУЛАГе скормят медведям. Это затягивает процессы. И все же, пусть очень медленно и со скрипом, но работа идет», — отметил Андрей Константинов.