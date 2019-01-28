Волна сообщений о минировании прокатилась по Омску

Омск, , 07:07 — REGNUM Телефонные террористы атаковали регионы Сибири. Сообщения о «минировании» поступают не только в Абакане и в Новосибирске, но и в Омске.

По сообщениям из соцсетей, атакам телефонных террористов подверглись школы, больницы, административные здания.

В областном главке МЧС ИА REGNUM подтвердили, что звонки поступают, однако за дальнейшими комментариями посоветовали обращаться в полицию. В УМВД по региону от комментариев отказались. Таким образом, точное количество «заминированных» объектов неизвестно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эвакуации из-за сообщений о минировании проводятся сегодня, 28 января, в Абакане и в Новосибирске. На минувшей неделе атакам телефонных террористов подверглись Улан-Удэ и Иркутск, а также другие города Сибири и Дальнего Востока.

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