Понедельник, 28 Января 2019 года
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Волна сообщений о минировании прокатилась по Омску

Происшествия

В полиции эту информацию не комментируют

Омск, 28 января 2019, 07:07 — REGNUM  Телефонные террористы атаковали регионы Сибири. Сообщения о «минировании» поступают не только в Абакане и в Новосибирске, но и в Омске.

По сообщениям из соцсетей, атакам телефонных террористов подверглись школы, больницы, административные здания.

В областном главке МЧС ИА REGNUM подтвердили, что звонки поступают, однако за дальнейшими комментариями посоветовали обращаться в полицию. В УМВД по региону от комментариев отказались. Таким образом, точное количество «заминированных» объектов неизвестно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эвакуации из-за сообщений о минировании проводятся сегодня, 28 января, в Абакане и в Новосибирске. На минувшей неделе атакам телефонных террористов подверглись Улан-Удэ и Иркутск, а также другие города Сибири и Дальнего Востока.

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Телефонный терроризм
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