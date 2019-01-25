Ситуацию, складывающуюся на топливном рынке, простой не назовешь. Сказываются колебания валют, нефтяных цен, непопулярные меры правительства, связанные с заморозкой оптовых и розничных цен на бензин, повышение НДС и рост акцизов. Поэтому данные статистики о том, что с начала 2019 года автомобильный бензин подорожал на 0,6%, дизельное топливо — на 0,9%, вызывают удивление.

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Понятно, что «средняя температура по палате» малоинформативна для понимания происходящих процессов, но что очевидно: отдельные регионы показали существенный рост.

Среднестатистические чудеса

К примеру, на АЗС «Роснефти» в Забайкалье цена АИ-29 увеличилась с 39,8 рубля до 40,45 рубля, АИ-95 подорожал с 42 до 42,7 рубля, АИ-98 — с 45,4 до 46,15 рубля. Но больше всего возросла стоимость дизельного топлива — с 44,75 до 47 рублей.

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На автозаправках «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК) цена литра бензина АИ-95 выросла до 52 рублей — на 2,8 рубля. Компания также официально заявила о существенном росте стоимости остальных видов топлива.

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Согласно таблице «Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по центрам субъектов Российской Федерации на 21 января 2019 года», подготовленной Росстатом, в Центральном федеральном округе при средней цене бензина 41,87 руб. за литр АИ-92 дороже всего обходится жителям Воронежа (43,05 руб). Им, а также москвичам «посчастливилось» оплатить больше всех в округе и за литр АИ-95: 46,41 руб и 46,26 руб соответственно при средней цене 45,57 руб. Самое дорогое дизельное топливо продают во Владимире — 48,02 рубля (при средней цене по округу 46,43 рубля за литр).

В Северо-Западном федеральном округе бензин и дизтопливо дороже всего стоят в единственном городе Ненецкого автономного округа Нарьян-Маре: АИ-92 — 45,09 руб. за литр, АИ-95 — 48,89 руб. за литр, дизтопливо — 53,26 за литр.

В Южном федеральном округе по дороговизне моторного топлива лидирует Симферополь, где цена АИ-92 составляет 47,06 руб. за литр, АИ-95 — 50,25 руб. за литр, дизтопливо — 50,73 руб. за литр.

В Северо-Кавказском федеральном округе наибольшая цена АИ-92 зафиксирована в Махачкале (43,92 руб. за литр), АИ-95 и дизтопливо — в Ставрополе: 46,91 руб. и 45,77 руб. за литр соответственно.

В Приволжье за АИ-92 больше всего платят в Саратове (41,86 руб. за литр), АИ-95 дороже всего обходится жителям Перми (44,81 руб. за литр), а самое дорогое дизтопливо продают в Ижевске (51,90 руб. за литр).

На Урале самый дорогой бензин продают в Ханты-Мансийске: АИ-92 — 44,03 руб. за литр, АИ-95 — 46,49 руб. за литр, дизтопливо — 54,70 руб. за литр.

Из сибирских столичных городов дороговизной бензина выделяются: Кызыл (АИ-92 — 42,51 руб. за литр), Иркутск (АИ-95 — 44,69 руб. за литр), Красноярск (дизтопливо — 49,16 руб. за литр).

В Дальневосточном федеральном округе, по данным Росстата, самое дорогое моторное топливо продают в Анадыре: АИ-92 — 56 руб. за литр, АИ-95 — 59 руб. за литр, дизтопливо — 58 руб. за литр. Как тут не вспомнить расхожее выражение про ложь, очень большую ложь и статистику?

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Что есть — того не будет?

Напомним, доля налогов и сборов в цене топлива составляет около 60%. А с начала 2019 года российское правительство в 1,5 раза увеличило акцизный сбор. С 1 января за тонну бензина он вырос до 12,3 тыс. рублей, а за тонну дизтоплива — до 8,5 тыс. рублей. Сейчас нам поясняют, что стоимость моторного топлива выросла по этой причине, а также — из-за повысившегося на 2% НДС.

Но ведь очевидно: если налоги растут, то экспорт становится намного интереснее. И в случае нового повышения мировых цен на нефть экспортные аппетиты вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов) вновь возрастут, а за этим последует повышение цен на бензин на российском рынке. Это то, что мы наблюдали всё второе полугодие 2018 года.

В Независимом топливном союзе (НТС) уверены, что уже сейчас существует высокая вероятность повторения сценария со взлетевшими ценами. При этом независимые АЗС могут столкнуться с диспаритетом оптовых и розничных цен ещё накануне высокого сезона.

«Основной тенденцией по изменению цен будет мировая цена на нефть. Пока нет резких скачков, но топливо на бирже дорожает. Главное, чтобы не было дефицита. В первую неделю нового года биржевые объемы торговли, по сравнению с прошлым годом, были серьезно увеличены. А сейчас немного сократились. Думаю, что к началу февраля сформируется позиция нефтяных компаний по тому, как они будут торговать на бирже, поскольку от этого тоже многое зависит. Не исключаю, что мы увидим рост цены нефтепродуктов выше, чем, в пределах инфляции (заявление некоторых наших российских руководителей)», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM вице-президент Независимого топливного союза Юрий Матвейко.

Парадокс всей ситуации в том, что более монопольный оптовый сегмент российского топливного рынка работает в режиме свободного ценообразования, а куда более конкурентная розница — в директивном.

«Это, во-первых, регулярно создает ситуацию «поощрения непричастных» (оптовая цена просела вследствие временной премиальности внутреннего рынка) и «наказания невиновных» (оптовая цена вплотную приблизилась к розничной вследствие большей выгоды от внешних поставок), а, во-вторых, воспроизводит знаменитый замкнутый «русский круг», когда мировые цены на нефть растут — стоимость моторного топлива на российском внутреннем рынке увеличивается, мировые цены на нефть падают — стоимость моторного топлива все равно растет», — отмечают в НТС.

Напомним, всё дело в так называемом налоговом манёвре нефтяной отрасли, согласно которому до 2024 года в России планируется постепенное снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с 30% до нуля. При этом постепенно будет расти налог на добычу полезных ископаемых. Таким образом, чиновники рассчитывают получить дополнительные доходы в бюджет.

Вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что налоговый маневр принесет бюджету дополнительно 1,3—1,6 трлн рублей. Чтобы не допустить резкого роста стоимости топлива, в правительстве ввели «обратный акциз», который должен компенсировать часть расходов нефтепереработчиков, поставляющих топливо на внутренний рынок. Государство оплатит до 50% выпадающих доходов от поставок на внутренний рынок. Нефтяники могут увеличивать цены на бензин и дизтопливо не более чем на уровень официальной инфляции. Соглашение действует до марта 2019 года, — отмечает Banki.ru.

На фоне этого заявление правительства о том, что после отмены соглашения о заморозке цен на топливо (оно действует до марта 2019 года) и выплат по обратному акцизу рынок оздоровится, кажется весьма спорным.

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Опять на те же грабли

По мнению ФАС, способствовать работе механизмов рыночного регулирования будет увеличение нормы биржевых продаж топлива, которое будет прописано в готовящемся сейчас постановлении.

«Такая мера, как увеличение биржевых продаж, безусловно, эффективная, но надо учитывать природу прошлогоднего кризиса на топливном рынке. Корень проблемы — это рост себестоимости бензина вследствие повышения акциза и увеличение рублевой цены нефти. Поэтому рост биржевых продаж может не стать панацеей», — пояснил «Известиям» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он тоже признаёт, что если курс рубля будет падать, а мировые цены на нефть пойдут в рост, то появляются риски дальнейшего увеличения цен на бензин.

В этом смысле любопытно также высказанное не днях мнение председателя фонда «Сколково» — бывшего вице-премьера РФ, курировавшего ТЭК, Аркадия Дворковича. В беседе с РИА Новости он высказал мнение, что внутренние цены на топливо в России растут из-за того, что правительство использует неэффективные инструменты регулирования рынка. По мнению Дворковича, корректировать его работу можно было бы не с помощью административных мер, а налоговым регулированием, в частности, привязкой уровня акцизов к мировой цене нефти.

«В более долгосрочной перспективе было бы эффективно отрегулировать цены бензина налоговой политикой, прежде всего. Мы прорабатывали этот вопрос, выступали за гибкую систему акцизов, когда они бы реагировали на ценовую конъюнктуру, мировые цены на нефть, но Минфин возражал против этого», — сказал Дворкович.

Напомним, это именно то, о чем весь прошлый год говорили независимые участники рынка. Ну и не стоит забывать то, как вели себя нефтяники, когда их обязывали увеличить объемы продаж нефтепродуктов через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу.

«Мы чем-то обязаны этой бирже, женились на ней, мы клялись чем-то? Я не понял, кого мы там обездолили. Мы поставляем топливо на рынок, делаем это так, как считаем нужным», — цитировал Business FM слова пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева.

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Пол-литра бензина и другие нелепости

Перекосы, существующие на топливном рынке, весьма красноречиво видны в описании, опубликованном в соцсетях от имени мэра Ангарска (Иркутская область):

«Осень 2018 года — начинается рост цен на топливо. Президент Путин в который уже раз за 18 лет всерьёз озаботился повышением цен на автозаправках и поручил правительству принять меры по стабилизации ситуации. Вице-премьер Козак 31 октября объявил о том, что соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен подпишут в течение суток. В период с седьмого по десятое ноября соглашение было подписано. По факту соглашение оказалось выгодно не народу, а нефтяникам — цены на бензин были зафиксированы на пике, хотя планировалось сдерживать как розничные, так и оптовые цены на уровне начала июня, а цена на нефть на мировых рынках начала резко снижаться.

В Иркутской области зафиксированная цена на бензин была на заправках «Роснефти» 40,70 руб. за литр бензина марки АИ-92, на остальных заправках — 42,30 руб./литр.

«Ситуация стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться — с учётом инфляции, с учётом изменений налогового законодательства — до конца марта» — заявил Козак.

11 ноября, в самый разгар замораживания нашим правительством розничных цен, администрация АГО объявляет электронный аукцион №0134300095618000415 на закупку бензина марки АИ-92 с поставкой в срок до 31.03.2019 года по цене 51 руб. за литр. Где они взяли эту цену — непонятно. Может быть, умеют, как Кличко, смотреть в будущее, может быть, у мэра Петрова есть нооскоп от господина Вайно, который помогает Петрову выживать, а может, они просто не верят во все усилия наших властей в сдерживание ситуации в экономике и трезво оценивают антинародный характер любых действий федеральной власти? Думается, что всё гораздо проще — заложили процентов 20 отката, и вся недолга.

И хотя справедливости ради нужно сказать, что в результате торгов цена была снижена аж на целый один процент, эта ситуация является некоей квинтэссенцией модели управления в стране».

В этом смысле сложно не согласиться с предположением главы НТС Павла Баженова о том, что правительство России больше волнует цена на стелах АЗС только как фактор, создающий социальную напряженность. Ну, а раз так, то тут, конечно, можно действовать в соответствии с маркетинговыми рецептами продуктовой розницы и продавать на АЗС пресловутый «девяток яиц» — по пол-литра бензина.

Однако проблема постоянного роста цен на моторное топливо так и не будет решена. Необходима комплексная реформа российского топливного рынка.