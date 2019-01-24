Правительство намерено «разморозить» цены на бензин в России

Москва, , 07:43 — REGNUM На сегодняшний день отсутствует необходимость продлевать действие соглашения о заморозке цен на топливо, поскольку российские нефтяные компании выполняют принятые на себя обязательства, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. Об этом пишут 24 января «Известия».

По словам Джуса, российские нефтяные компании в конце февраля текущего года начнут получать первые выплаты по обратному акцизу (выплаты собственникам нефтеперерабатывающих заводов, выработавших тот или иной вид топлива). Также представитель Козака подчеркнул, что лишь после этого следовать оценивать результаты произведенного налогового маневра.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января вступил в силу закон, направленный на завершение в России проведения налогового маневра в нефтяной отрасли. Отныне экспортные пошлины на нефть будут планомерно снижаться, пока не исчезнут полностью к 2024 году.

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