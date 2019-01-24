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Литр бензина в России за неделю подорожал на 6 копеек

Экономика

С начала года бензин в стране подорожал на 0,6%

Литр бензина в России за неделю подорожал на 6 копеек
Easedale
Бензин

Москва, 24 января 2019, 16:24 — REGNUM  Средняя стоимость литра бензина в России за неделю с 14 по 20 января увеличилась на 6 копеек и достигла 43,77 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цена на дизельное топливо за этот же период увеличилась на 1 копейку — до 47,23 рубля за литр.

С начала 2019 года, по данным Росстата, автомобильный бензин подорожал на 0,6%, дизельное топливо — на 0,9%.

В последнюю неделю рост цен на бензин наблюдался в 26 центрах субъектов Федерации. При этом наибольший рост цен зафиксирован в Ярославле — на 1,2%, Кургане, Челябинске, Кемерово и Томске — на 0,9%.

Снижение цен на бензин отмечено в восьми центрах субъектов Федерации, в том числе в Чите — на 1,3%, в Магадане — на 0,6%.

В Москве цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге — не изменились.

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