Интернет заполонили мемы на недавнее высказывание председателя правительства России Дмитрия Медведева о вреде для российской экономики новогодних праздников, мол, ничего граждане страны не производят в каникулы, зато хорошо отмечают. Тюменцы доказали, что Дмитрий Анатольевич не прав. Они в новогодние праздники занимались именно экономикой, но домашней. В связи с нагрянувшей с 1 января 2019 года мусорной реформой.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Заговор обречённых

Микроэкономика затянула тюменцев в плане грядущих затрат на сбор, вывоз и утилизацию мусора. В одном из мессенджеров был создан чат «Тюмень. Против цен на мусор». На сегодняшний день в нём участвуют около трёх тысяч человек.

Задуматься есть над чем. Раньше жители Тюменской области платили за вывоз мусора от 1,5 до 13,5 рублей за квадратный метр в зависимости от населённого пункта. Что стало? В распоряжении департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 25 декабря 2018 года № 624/01−21 чётко сказано, что для жилых помещений с 1 января 2019 года установлен нормативный объём мусора 10,03 кг с квадратного метра в год. Определён тариф — 5 рублей 4 копейки (5,04 рубля) с квадратного метра в месяц. Отметим, что новый тариф привёл к удешевлению услуги по вывозу мусора в Ишиме, Ялуторовске и 16 сельских районах. Но в Тюмени он подскочил почти на полтора рубля.

Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на территории Тюменской области на период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года составляет 6027,18 рублей (с НДС) за тонну, или 6,027 рублей за килограмм. Так сказано в распоряжении департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области № 303/01−21 от 7 декабря 2018 года. Определён на конкурсной основе региональный оператор по обращению с отходами — ООО «Тюменское экологическое объединение» (ООО «ТЭО»).

Prylarer Свалка

В структуру единого тарифа заложены расходы по сбору, транспортированию, сортировке, захоронению отходов, а также плата за негативное воздействие на окружающую среду, расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками твердых коммунальных отходов (ТКО) и операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, в состав тарифа входит инвестиционная программа, которая предусматривает проведение мероприятий в части захоронения и обработки ТКО.

Заместитель губернатора Вячеслав Вахрин сообщил о составляющих тарифа на вывоз мусора (5,04 рубля), где 0,84 руб. — НДС, 1,68 руб. — транспортирование, 0,89 руб. — захоронение на полигоне, 1,15 руб. — обработка, сортировка, организация деятельности регоператора. Остальные 48 копеек с каждого квадратного тюменского метра, видимо, идёт на инвестиционную составляющую и негативное воздействие на окружающую среду.

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Все ходы записаны, опубликованы. Тюменцы поискали на сайте регионального департамента тарифной и ценовой политики документы. Прочли и ужаснулись, заподозрив неладное: им предлагают платить за воздух. В виртуальном пространстве зародился протест. В его авангарде встали Тюменский областной комитет РОТ ФРОНТа, областной комитет РКРП и областной комитет Советских женщин. Они подали заявку на митинг 20 января на Центральной площади Тюмени возле памятника Владимиру Ильичу Ленину. Мэрия митинг согласовала.

Колебания и полумеры

Задолго до митинга, вечером 10 января, активисты встретились с властями Тюмени, с представителями Общественной палаты области и регионального оператора по обращению с отходами ООО «Тюменское экологическое объединение». В зале были замечены сотрудники областной прокуратуры и ФАС.

«Передо мной две мои платежки. В январе 2017 года с моей квартиры за мусор взяли 67 рублей. А в январе 2019 года — 168 рублей. А в феврале должна прийти платежка, в которой цифра за вывоз «твердых бытовых отходов» будет — 200 с лишним рублей. 67 и 200. За два года увеличение в три раза. А доходы мои выросли в три раза? А пенсия моя увеличилась за два года в три раза? Меня в лёгкую, с разрешения правительства, ограбили, и все ответственные лица делают вид, что так и надо», — поясняет морально-этическую сторону мусорной реформы активист, тюменский публицист Виктор Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанция

На встрече прозвучали цифры: только в Тюмени 23 млн квадратных метров жилья в многоквартирных домах и два миллиона в частных. Как вычислялся объём на одного жителя?

«Объём определялся путём замеров в течение четырёх сезонов по 38 контейнерным площадкам. Контейнеры ставились на весы. Четвёртый этап замеров закончился 14 декабря. Мы обработали данные по нормативам. Установили их 25 декабря. И 26 декабря у нас было что сказать жителям области», — пояснил на встрече директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков.

Помимо этого, тюменцев возмутила ликвидация в начале года контейнеров-сеток для пластика, к которым они привыкли. По чьей воле были уничтожены зачатки культуры раздельного сбора мусора? По словам главы Тюмени Руслана Кухарука, на данный момент решается вопрос с собственниками «сеток», и практика раздельного мусора вновь вернётся, видимо, уже от регоператора.

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Объяснили на встрече с общественностью и логику выбора тарифа с квадрата, а не с человека.

«Две цифры, которые можно применять: это либо около 150 рублей с человека, либо 5 рублей 4 копейки с одного квадратного метра жилой площади. Необходимо начать с того, что все многоквартирные дома в Тюмени в предыдущие годы платили с квадратного метра. Изменение единиц измерения для жителей означало бы изменение платежей. Второй момент: средняя площадь жилого помещения для жителей Тюменской области в расчете на одного человека составляет по Тюмени почти 30 квадратных метров, в целом по области — 27. Если сравнивать платеж с человека — 150 рублей — и с квадратного метра — 5 рублей 4 копейки, то для любой семьи, у которой на одного члена семьи приходится не более 30 квадратных метров жилплощади, выгоднее платить с квадратного метра. Таких семей в Тюмени 70%», — уточнил директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области.

По мнению политолога Александра Лобова, который присутствовал на встрече, чиновники и представители регоператора не донесли до тюменцев ни суть реформы, ни смысл тарифа, как и не удалось им убедить тюменцев в обоснованности начисления сбора и вывоза мусора на квадратные метры, а не на человека, живущего в этих квадратах. Кстати, он вместе с супругой даже вышел на пикет против несправедливого тарифа на сбор, вывоз и утилизацию ТКО.

(сс) cocoparisienne Пакет с мусором

Отметим, что во время встречи сформировался костяк рабочей группы из 50 человек по вопросам мусорной реформы. Они разделилась на шесть групп по направлениям: садовые товарищества, частные дома, многоквартирники, тарифы и территориальная схема обращения с отходами, опасные отходы, транспортировка мусора. Группы должны к концу января подготовить согласные с законодательством решения и предложения, которые рассмотрит руководство области.

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Далее активные тюменцы запустили акцию «Мусор за неделю», чтобы выявить, сколько в реальности конкретная семья накапливает отходов с квадрата. Вышло у всех по-разному: разброс от 4 кг до 14 кг с квадратного метра в год. Напомним, норматив — 10 кг. Тюменцы пришли к выводу, что им предлагают платить не по факту, а некий «средний чек», что тоже несправедливо.

Особенно ударил новый тариф на мусор по владельцам частных домов и садоводам. Согласно нормативу, установленному департаментом с 1 января 2019 года, садовод вырабатывает 0,16 тонны в год. Умножаем на тариф, и получается, что тюменский садовод со своего участка должен платить за мусор 964 рубля в год. Ранее данная сумма не превышала 290 рублей.

«В случае с садоводческими товариществами, где есть бесхозные участки, затопленные, есть СНТ, которые банкротятся, и так далее — ситуация сложная, которую можно разрешить при плотном взаимодействии с общественниками. Работа ведётся, решение ищется», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь ООО «ТЭО» Юлия Некрасова.

По информации председателя межрегионального отделения Союза садоводов России Алексея Кучерова, утверждённые для садоводов нормативы оплаты вывоза мусора в Тюменской области завышены почти в три раза. И единственный знаменатель в спорах вокруг оплаты вывоза мусора с тюменских дачных участков — это установка для СНТ переходного периода, считают садоводы.

«Хотелось бы, чтобы ревизионные комиссии СНТ выполнили обследование таких садовых участков в присутствии представителя регионального оператора, составили совместные акты и после их подписания эти территории исключались бы из общей численности», — отмечает Алексей Кучеров.

Игорь Грабарь. Новая дача (фрагмент). 1903

В соответствии с действующим законодательством возможны два способа определения объемов ТКО при исполнении договора на оказание услуг с твердыми коммунальными отходами между региональным оператором и СНТ.

Первый вариант — СНТ или несколько товариществ организует контейнерную площадку. Садоводы предоставляют региональному оператору графики вывоза ТКО. Оплата за вывоз мусора производится по факту выгрузки контейнеров.

Второй вариант — без контейнерной площадки. То есть платить по установленному нормативу, исходя из количества членов СНТ.

Не остался в стороне от мусорного конфликта и губернатор Тюменской области Александр Моор, сделав два важных заявления 17 и 18 января.

«Справедливо будет дать человеку выбор — платить за квадратный метр или за фактически вывезенный мусор. Если жителю частного или многоквартирного дома, дачникам выгоднее или удобнее платить по факту — они должны иметь такую возможность», — сообщил в своём блоге глава Тюменской области.

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«В частных домах есть технические помещения, которых нет в квартирах, и они не жилые. Все должны находиться в равных условиях, и я дал поручение разработать схему вычета, чтобы житель частного дома не платил за техническую площадь, например, за площадь котельной, гаража, если они включены в общую. У нас в области есть мера социальной поддержки, по которой одиноко проживающие неработающие люди старше 70 лет получают компенсацию за взнос на капитальный ремонт. Дал поручение разработать аналогичную меру поддержки и при оплате за утилизацию мусора», — гласит второе заявление Александра Моора.

Kremlin.ru Александр Моор

«Слив протеста»

После встречных шагов властей в политическом воздухе Тюмени нависло напряжение. И гром грянул.

Тюменский областной комитет РОТ ФРОНТа, областной комитет РКРП, Комитет протестных действий Тюмени, областной комитет Советских женщин уведомили администрацию города об отзыве заявки на проведение митинга против повышения тарифов за вывоз мусора.

«Причиной отказа от мероприятия, насколько мне известно, стала болезнь двух организаторов, третий отправился в другой регион на похороны, четвёртая утверждает, что её подпись под отказом от митинга подделали, пятая — что запугали», — пояснила депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева на народном сходе.

Именно народный сход стал выходом из ситуации, которую назовут в сети «сливом митинга». Взбаламученный народ рассердился. Появились в интернете заявления о «политическом мусоре». Организаторов митинга мазали густой чёрной краской, острословы не упустили случай поиспражняться — легко кидаться разрешёнными камешками-то.

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Протестной остроты и тревожности добавили активисты «бессрочного протеста», которые вечером 19 января в жёлтых жилетах перекрыли движение рядом со зданием Государственного тюменского цирка с лозунгом «Против мусорного грабежа». Один из участников акции был задержан, обвинён полицией в создании помех транспортной инфраструктуре и провёл ночь в ОВД.

«Мы пойдём другим путём»

Собравшиеся в урочный час и день на народный сход тюменцы вели себя чинно. Мероприятие напоминало большую городскую прогулку.

«Мне непонятно, за что я буду платить, сколько будут брать за мусор?» — этот вопрос звучал лейтмотивом встречи горожан. Просмотрев часовые видеозаписи тюменцев, становится очевидно: с людьми не провели на местах плотную разъяснительную работу. Пожилая пенсионерка чуть не плачет в камеру — подняли с 1 января стоимость электроэнергии и тепла. А квитанции с начислениями за мусор ещё не приходили.

«Кругом кричат, что нас грабят. Сейчас мне пришло 5 800 рублей за квартиру. Пенсия у меня 11 450. На руках внучка-сирота. На еду нам в месяц остаётся около пяти тысяч. Нас просто истребляют. Это не жизнь, а существование. И мы не можем уже жить в нищете. Я всю жизнь свою работала и на пенсию вышла недавно. Постоянно ищу подработку. Ребята, пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы у нас последние копейки эти олигархи не забирали», — говорит тюменка Виктория Александровна.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886 год

Многодетная мать пришла на митинг понять, что ей будет выгодно: платить с квадратного метра за мусор или с человека. Выяснила, что за 98 кв. м она заплатит 370 рублей, с человека — 750 рублей. «И что я тогда здесь делаю?» — задаётся вопросом женщина. Видимо, пришла узнать очередной раз, что «всё расхищено, предано, продано».

«Несмотря на то, что митинг против повышения цен на вывоз ТКО организаторами умышленно был отменён, порядка 5% от общего числа протестующих всё же вышли к правительству Тюменской области, продемонстрировав свой мирный протест против «насилия» над народом!» — написала на своей странице в социальной сети член ОНФ Тюменской области Татьяна Леонгард.

По её словам, основанием для недоверия органам власти стало то, что сметная стоимость строительства мусоросортировочного завода ООО «ТЭО» на Велижанском тракте Тюмени оказалась существенно выше, чем заявлялось ранее. Действительно, стоимость мусороперерабатывающего завода с первоначальной цены скакнула почти на миллиард. А именно с 1,7 млрд рублей, до 2,5 млрд рублей. Тюменцам никто не показал смету возведения данного предприятия и не пояснил причины увеличения цены, напомнил на сходе юрист и аудитор Антон Куклин.

«Я вижу, что тарифы завышены несколькими способами. Квадратные метры и тариф с человека — лишь один из способов завышения. Во-первых, завышена стоимость самого мусоросортировочного завода. Мы же должны через инвестиционную составляющую тарифа его окупать. Счётная палата должна проверить стоимость данного завода до винтика. Но никто этого не делает. Вторая цифра — объём мусора, который указан в нормативе тарифа. Никто научным способом не доказал, что каждый тюменец производит 300 кг в год мусора. С ГОСТами, которые есть, данная цифра серьёзно расходится. Объём мусора на человека должен быть доказан. Следующее — это норма прибыли. В некоторых коммунальных тарифах нашей области норма прибыли доходит до 30%. Толком никто не рассказал, сколько будет иметь прибыли регоператор, он же концессионер мусорного завода. Мы лишь видим, что тюменцев считают глупыми людьми, заключив для них же кабальную сделку. Мы на свои деньги им оплачиваем завод и оплачиваем мусор, 40% которого они пустят на вторсырьё, и будут извлекать прибыль. Инвестиционная составляющая, амортизация — здесь какой-то странный расчёт. Может, это неверная методика, а может — злой умысел. И на зарплату административного аппарата мусороперерабатывающего завода 70 млн рублей в год — это тоже ненормально. У людей не будет стимула развивать завод, экономить и прочее. Если прояснить спорные моменты, то тариф будет в пользу граждан», — считает тюменский юрист Антон Куклин.

Депутат Тамара Казанцева пообещала в финале схода подать заявку на новый митинг против высоких тарифов на мусор на 3 февраля 2019 года от КПРФ. И витала среди 250 участников схода надежда: вот откроется дверь «жёлтого дома» и поддержит народ отец-губернатор, и не надо снова собираться на протест.

«Пару раз я громко звал на площадь Александра Викторовича Моора. Его окна в здании областного правительства горели, я думал, он на нас смотрит и размышляет: хорошо бы спуститься и поговорить с собравшимися людьми. Я махал ему руками и звал его на площадь. Не пришёл», — иронизирует по итогам схода публицист Виктор Егоров.

Победителей не судят?

Не обошлось в кулуарах митинга без политической конспирологии. Касалась она, конечно же, отказа организаторов от митинга. Александр Черепанов — пламенный коммунист и борец с номенклатурным капитализмом — своей внезапной болезнью поставил в тупик многих уважающих его людей. А лидера тюменского РОТ ФРОНТа есть за что уважать. Он 24 года работал в гражданской авиации инженером, заместителем начальника аэропорта «Рощино». Избирался депутатом Тюменского городского совета и депутатом Тюменской областной думы. Обладает уникальным опытом депутатской деятельности. Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень». Вероломства от него никто не ожидал. И, как говорят его соратники, капитуляции и не было. Был отказ вставать в один ряд с идейными борцами за денежные знаки, полагают некоторые его соратники. Дескать, разгадав стратегию, Черепанов нанёс упреждающий удар. Несомненно, человеку под 70 лет, как говорится, и Крым, и Рим прошёл на своём жизненном пути. Ему ли кого-то бояться, слушаться, прогибаться, если он ранее этого не делал?

О неком расколе в рядах ОНФ Тюменской области известно давно, и там «воюют» если не на три, то на два «фронта» точно. А с учётом бывших «осколков» ОНФ, которые себя продолжают публично нарекать «людьми президента», получается некое сообщество бизнесменов, которые ищут коррупцию в выгодном их бизнес-интересам направлении.

Пауль де Вос. Кошачий бой в кладовке. 1596

Именно от этих людей неслись порочащие слова в адрес Александра Черепанова, именно они его назначили конкретным носителем зла. Набрав несколько раз 20 января номер телефона Александра Киприяновича, я поняла, что человеку сейчас не до журналистов. Но в сети заговорили его последователи и ученики.

«Прекрасно знают, как было дело, как собрания проходили по митингу. Как за спиной коммунистов представители «инициативной группы» давали интервью, где грозились не пускать на митинг с партийной символикой. Когда собрание было и подавали заявку на митинг — молчали как рыба об лёд. Может, заранее шли на совместное проведение митинга, держа камень за пазухой? Если посмотреть на градус злобы в отношении Черепанова лично и коммунистов РКРП, РОТ ФРОНТа — некоторые да, держали камень за пазухой», — уточнил один из тюменских коммунистов на странице Александра Черепанова «ВКонтакте».

Раскрыт был и секрет Полишинеля, опубликованный в одном из протестных пабликов Тюмени. Так называемая «инициативная группа» обсуждала резолюцию несостоявшегося митинга.

«Помните Остап Бендер с Кисой Воробьяниновым провинциальную интеллигенцию подбивали на союз «Меча и орала»? Здесь такая же история. И бизнес свой расширить хотят, и политические дивиденды получить, а ещё в их умах засела мысль о «дворцовом перевороте». Почитайте проект резолюции митинга. Один из пунктов — отправить в отставку директора департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгения Карташкова, директора департамента недропользования и экологии Жанну Злобину и замгубернатора Вячеслава Вахрина. Конечная цель — сбить главу региона с первых строчек всевозможных рейтингов», — прокомментировал своё видение ситуации один из общественников Тюмени.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Тайное собрание

Я тоже знакома с этими неистовыми ревнителями справедливости. Действительно, они часто жалуются на так называемые пляски членов Тюменского правительства под, как они считают, дудку олигархов Артёма Бикова и Алексея Боброва. Но чтобы «инициативная группа» использовала тюменцев как орудие своих коварных планов, это явно из области конспирологии. И надо учесть, что помимо подковёрных игр в проекте резолюции был фактически расписан план дальнейших действий «инициаторов», некоторые пункты которого вполне разумны:

Ввести мораторий на переход к новой территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами (далее — ТКО) на два года.

Отменить правовые акты, установившие завышенные тарифы и нормативы накопления ТКО. Величину тарифов на обращение с ТКО вернуть на уровень 2017 года (с поправкой на инфляцию).

Установить реальные нормативы образования ТКО для всех видов жилищного фонда и нежилых помещений города Тюмени и Тюменской области (по итогам исследований, проведенных совместно с рабочей группой).

При пересчете тарифа — учесть доходы регионального оператора от реализации вторсырья (тариф должен быть уменьшен).

Обеспечить возможность оплаты за фактически потребленные услуги. Для жителей МКД оставить право самостоятельно распределять объемы — согласно площади жилых помещений или по количеству прописанных.

Пересмотреть региональную схему обращения с ТКО. Привести ее в соответствие со всеми нормативными и правовыми документами. Проработать вопросы раздельной утилизации бытовой техники, опасных отходов, крупногабаритного мусора.

Обеспечить возможность раздельного сбора мусора на контейнерных площадках.

Отменить итоги конкурса по выбору регионального оператора, кабальное концессионное соглашение с ООО «ТЭО» расторгнуть. Провести новые торги среди организаций, обладающих автопарком и подготовленными специалистами, на статус регионального оператора.

Чтобы не быть голословной, пообщалась с представителем ОНФ, которая является участницей рабочей группы, а также числится в сторонниках условного «союза». И, к сожалению, слова общественника косвенно подтвердились.

Задала вопрос:

«Если в конце недели департамент и власти региона предложат приемлемое и обоснованное решение, Вы на митинг 3 февраля пойдёте?»

На что получила ответ:

«Я Вас не узнаю, что с Вами произошло? Вы перестали отстаивать права граждан? С Вами поработали власти или концессионер? Какое приемлемое решение мне могут предложить власти?! Их задача исполнять поручения президента РФ! Все замечания к территориальной схеме уже год как лежат у них на столе. Жанна Злобина их игнорировала. В понедельник не поленюсь, повторю их ещё раз. Там пахнет уголовщиной, Елена. Я человек маленький. Пусть прокуратура теперь разбирается, кто всё это нагородил».

А смысл с таким неотступным настроем входить в рабочую группу по выработке единого решения по тарифу? Разве что бойкотировать её работу и мешать выстраиванию диалога? И признаюсь, есть стойкое ощущение, что дешёвой манипуляцией «не с нами — значит, против граждан» людей хотят втянуть в скверную историю. И когда понимаешь, что мусорные деньги не пахнут с обеих сторон — с протестной и обороняющейся, хочется воскликнуть «Чума на ваши оба дома!»

Жорж де Латур. Шулер с бубновым тузом. 1635

Власть толпы — это не власть народа. Ловля чужих блох и рыбки в мутной воде — это не проявление самосознания гражданского общества. Депутат областной думы Тамара Казанцева показала на сходе, что КПРФ с людьми. Но заметила, что чётко определится с направлением по мусорной реформе после поездки в Москву. И есть сермяжная правда в опоре на парламентские партии, которые принимают коллегиальные решения, действуют едино и у них есть главное — партийная дисциплина. На сходе присутствовали представители ЛДПР, депутаты городской думы. И без «дворцовых переворотов» можно общими усилиями добиться справедливого тарифа на мусор.

Выбор сейчас за тюменцами. Если они хотят летящих голов — в крепкие объятия ждёт союз «Меча и орала». Если хотят оптимального тарифа — придётся вникнуть, что им выгодно — платить с квадрата, с человека или с контейнера. Если им кажется, что некие олигархи «захватили» коммунальный, энергетический и мусорный рынок не по праву, а «с помощью региональных властей» — есть правоохранительные органы, но в данном случае маячит риск погрязнуть в тяжбах.

И напомню, что в первых числах февраля в Тюмени готовится митинг под руководством парламентских партий. На остывшую голову, с платёжками на руках, с конкретными предложениями от властей региона. Тюмень часто является примером ноу-хау в социальной, политической, экономической жизни страны. Хочется надеяться, что и в реализации мусорной реформы тюменцы выработают конструктивное решение, и на столицу Тюменской области вновь будут равняться остальные регионы России.